Stanjura měl o bitcoinech vědět už od ledna. Blažka ale varoval až po podpisu smlouvy

Ministr financí Zbyněk Stanjura varoval končícího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (oba ODS) před přijetím miliardového daru, avšak až po podpisu smlouvy. Uvedl to v pondělí Deník N na základě vyjádření resortu financí.

Stanjura přitom o věci podle webu věděl více než měsíc před převedením daru.

Ministerstvo spravedlnosti ještě peníze z prodeje sporných bitcoinů nepoužilo. Využilo ale část peněz, se kterými resort počítá do konce roku, řekl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Stát by měl výnos z bitcoinů, který dosud nepoužil, vrátit, doporučí ministr zemědělství a šéf KDU-ČSL Marek Výborný vládě.

Kvůli kauze bitcoinů darovaných ministerstvu spravedlnosti podal v pátek Blažek demisi. Kryptoměnu ministerstvu spravedlnosti daroval Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.

Státu darovaná kryptoměna vynesla miliardu korun, kterou Blažek navrhl rozdělit na různé účely v rozpočtu. Opozice, ale i řada koaličních politiků přijetí bitcoinů z takového zdroje kritizují. ANO a SPD kvůli tomu budou při schůzi Sněmovny požadovat demisi vlády.

Blažek uvedl, že na transakci nebylo nic nelegálního a neprokázalo se, že by dar pocházel z trestné činnosti. Pokud by k takovému závěru dospěly soudy v budoucnu, finanční prostředky by stejně zabavily a odvedly do státního rozpočtu, řekl dříve.

Server iDNES.cz v pondělí napsal, že z rozsudků vyplývá, že peníze mohou být výnosem z nelegálního trhu s drogami. Na nákup bitcoinů podle soudů Jiřikovský neměl legální příjmy.

Stanjura o tom věděl

Blažek také podotkl, že o věci Stanjuru informoval. Ministerstvo financí pro Deník N uvedlo, že při neformálním rozhovoru na přelomu března a dubna Stanjura doporučil, aby dar Blažek nepřijímal, neboť je takový záměr vysoce politicky i reputačně problematický. Resort spravedlnosti ale s Jiřikovským darovací smlouvu podepsal na začátku března.

Blažek podle serveru o daru ministra financí poprvé informoval dopisem 30. ledna. Stanjurův resort ale uvedl, že o stanovisko neměl být žádán, neboť nebyl kompetentním orgánem. Celá věc byla podle něj ve výhradní gesci ministerstva spravedlnosti.

Sám Stanjura ve čtvrtek reagoval na dotaz Radiožurnálu, že ministerstvo financí pouze prodej zrealizovalo.

„Smlouvu uzavřelo ministerstvo spravedlnosti, ne ministerstvo financí. My jsme pouze přes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který prodává veškerý nepotřebný státní majetek, ten prodej zrealizovali a tento týden jsme se všichni dozvěděli z veřejných zdrojů, za kolik se ty bitcoiny prodaly. To je všechno, co k tomu říct, všechno, co o tom vím,“ uvedl nejprve Stanjura.

Jak se ale v pondělí ukázalo, neříkal pravdu. Úřad, který pod jeho resort spadá, ve skutečnosti žádnou kryptoměnu neprodával.

„Bitcoiny, které nabylo Ministerstvo spravedlnosti, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nedražil. Aukce na bitcoiny provádělo samo Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím portálu www.nabidkamajetku.gov.cz,“ napsal úřad v pondělí v tiskové zprávě.

A předložil pro to i důkaz. Snímek obrazovky z provedené aukce, kde u políčka „instituce“ není uvedený Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale opravdu ministerstvo spravedlnosti.

956,8 milionu

Ministerstvo podle Blažka kryptoměnu prodalo v aukcích za 956,8 milionu korun. Věcí se zabývá policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje kauzu související s darem pro podezření ze tří trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Případ policisté prověřují také pro podezření ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Server iROZHLAS.cz z transakčních analýz zjistil, že v peněžence bylo mnohonásobně více finančních prostředků, než kolik bylo původně uvedeno.

Kryptoměn bylo v peněžence údajně víc, a to v hodnotě zhruba 12,5 miliardy korun. Peníze navíc ze zpřístupněné peněženky začaly odcházet už o den dřív, než byla podle ministerstva otevřena, a to na dva účty, z nichž jeden patří Jiřikovskému.

Peníze z prodeje ještě ministerstvo spravedlnosti nepoužilo, ale využilo část peněz, se kterými resort počítá do konce roku, uvedl mluvčí.

V tiskové zprávě minulý týden přitom ministerstvo uvedlo, že prostředky z aukce kryptoměn „již dnes pomáhají“ a vydalo rozpis daru do jednotlivých oblastí resortu.

Stát by měl vrátit výnos ze sporně darovaných bitcoinů, který dosud nepoužil, doporučí ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL Marek Výborný vládě. Kabinet by o tom mohl jednat ve středu, odpověděl v pondělí Výborný.

„Prostředky, které nebyly spotřebovány, mají být vráceny, stát je nemá používat, byť na bohulibější účel. O tom budeme jednat ve středu na vládě. Já tam určitě půjdu s tímto doporučením,“ řekl Výborný. Jeho strana jde do říjnových sněmovních voleb v podobě dosavadní koalice Spolu s ODS a TOP 09.

O postoji ke kauze bude během dne jednat předsednictvo koaličního partnera Spolu - hnutí STAN.