Zhruba 14 miliard. Stanjura chce snížit objem podpory pro obnovitelné zdroje energie, zvažuje změnu zákona

Ministerstvo financí hledá řešení, jak snížit celkový objem plateb na podporu obnovitelných zdrojů energie. „Pracujeme na tom, jak ten objem podpor snížit," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden pro Český rozhlas. Nyní tento záměr potvrdil v pořadu Otázky Václava Moravce s tím, že jednou z možností je i změna zákona. Už dříve si přitom vytkl, že dotace do obnovitelných zdrojů by se měly příští rok snížit o 14 miliard. Praha 13:25 27. srpna 2023

Platby na podporované zdroje energie (POZE) letos hradí plně pouze stát, podle ministra by se v příštím roce měl vrátit systém z předchozích let, kdy byly platby rozděleny mezi stát a odběratele. Zatím však podle něj není zřejmé, jak by k tomu mělo dojít.

„Můj názor je, že by to tak mělo být rozděleno. Budeme se ale snažit ten celkový objem snížit,“ řekl Stanjura v Otázkách Václava Moravce. Jeho resort podle něj nyní hledá argumenty, které by umožnily objem plateb zredukovat.

Od roku 2006 bylo na podporované zdroje energie v Česku vyplaceno přes 500 miliard korun. Až do loňska dotaci z části poskytoval stát a část doplatili ve fakturách za elektřinu spotřebitelé. Pro letošní rok tyto platby kvůli vysokým cenám energií převzal plně stát. V příštím roce letošní výjimka nejspíš skončí.

Zhruba 14 miliard

Stanjura o tomto záměru mluvil už minulý týden v reakci pro Český rozhlas. V rámci připravovaných úspor v rozpočtu na příští rok přitom požadoval, aby se na těchto dotacích ušetřilo příští rok zhruba 14 miliard korun. A podle Stanjury to dál platí. „Pracujeme na tom, jak ten objem podpor snížit,” uvedl minulý čtvrtek.

Energetický regulační úřad (ERÚ) totiž v té době poslal do připomínkového řízení návrh novely vyhlášky, která každoročně podporu zelených zdrojů včetně kombinované výroby elektřiny a tepla upravuje. Celkovou výši dotace ERÚ pro rok 2024 odhadl na 35,2 miliardy korun.

Z vyhlášky vyplývá, že pro příští rok se některé části podpor ještě navýší, některé náklady se ale sníží. Podle ministerstva průmyslu a obchodu přitom stát letos zaplatí na dotacích obnovitelných zdrojů zhruba 37 miliard korun. Oproti loňsku by tedy stát ušetřil pouze necelé dvě miliardy. To by chtěl šéf státní kasy změnit.

Změna zákona

Současný stav, kdy stát platí plnou podporu na POZE, je podle Stanjury neudržitelný. Bude proto prosazovat, aby se v příštím roce příspěvek opět rozdělil mezi stát, domácnosti a firmy. Podle ministra se nyní povede na vládě debata, zda bude podíl mezi státem a spotřebiteli stejný jako před energetickou krizí.

Připustil, že možností může být změna zákona. Kdy by její návrh mohl předložit, však nedokázal specifikovat. Primárně se podle ministra musí vyřešit všechna možná právní rizika, aby stát v budoucnu nečelil případným arbitrážím ze strany firem, které jsou nyní příjemci těchto dotací.

V příštím roce by měl skončit také vládou stanovený limit cen energií. Stanjura už v minulých dnech avizoval, že s prodloužením opatření s ohledem na vývoj cen energií na trzích nepočítá.