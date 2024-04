Stanjura: Nepopulární kroky jsou za námi. Do voleb musíme vysvětlit, že dopady nebudou tak drastické

Zbyněk Stanjura bude na víkendovém kongresu hájit pozici druhého muže ODS a na uvolněné místo ve vedení je připraven podpořit poslankyni Evu Decroix. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál mimo jiné říká, že stranické vedení čeká do konce volebního období hlavně vysvětlování vládních kroků – ať už dovnitř strany, tak i voličům. „Našimi potenciálními voliči jsou všichni ze střední třídy,“ tvrdí ministr financí. Rozhovor Praha 6:20 11. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbyněk Stanjura | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

O víkendu vás čeká kongres, který zvolí stranické vedení pro nadcházející kaskádu voleb do Evropského parlamentu, krajů, třetiny Senátu a Poslanecké sněmovny. To vše během nadcházejícího roku a půl. Plánujete obhajovat svou pozici prvního místopředsedy?

Ano, určitě plánuji obhajovat.

ODS má pro zbytek volebního období hlavní úkol: přesvědčit zklamané voliče. Může strašit Slovenskem Číst článek

Očekáváte, že se vedení ODS změní?

Něco se změní určitě, protože máme v této chvíli ve vedení jedno místo volné kvůli tomu, že se náš místopředseda Zdeněk Zajíček stal prezidentem Hospodářské komory a stáhl se ze stranické politiky.

Koho byste si na uvolněném místě řadového místopředsedy představoval?

Máme tajné volby. Znám nominace z jednotlivých regionů a z těch, kteří dnes nejsou ve vedení, má nominace místopředsedkyně poslaneckého klubu Eva Decroix.

Myslíte si, že by bylo dobře, kdyby vaše řady posílila zrovna ona?

Je to dobrá kandidátka a uvidíme, jestli kongres přesvědčí. O všech kandidátech platí, že nikdo dopředu nemá nic jisté a uvidíme, koho kongres zvolí a koho ne.

Vás paní poslankyně Decroix přesvědčila?

Znám ji z poslaneckého klubu, takže jsem připravený ji volit. Teď jsem právě porušil pravidlo tajné volby.

předsednictvo ods Petr Fiala – předseda strany

Zbyněk Stanjura – 1. místopředseda

Martin Baxa – místopředseda

Martin Kupka – místopředseda

Alexandr Vondra – místopředseda

Marek Benda – předseda poslaneckého klubu PČR

Zdeněk Nytra – předseda senátorského klubu

Veronika Vrecionová – předsedkyně poslaneckého klubu EP

Máte do budoucna ambice být předsedou a lídrem ODS? Nemyslím vyzývat předsedu Petra Fialu, kterému kryjete záda, ale jestli tímto směrem nepřemýšlíte třeba dál do budoucnosti?

Ne, nepřemýšlím. Nemá cenu plánovat na dlouhá léta dopředu. Věřím, že náš vládní projekt je na osm let. Petr Fiala byl architekt tohoto projektu. Jeho osobnost drží vládu pohromadě.

Nejvíc lidé důvěřují Pavlovi, pak Babišovi s Okamurou. Nedůvěru společnosti mají šéfové ODS a TOP 09 Číst článek

Jsou sice drobné výjimky, ale když to porovnáte s jinými vládami, tak konflikty na veřejnosti nejsou tak časté a ostré. V této chvíli vůbec nepřemýšlíme o tom, že bychom měli nového předsedu. Čekám, že Petr Fiala obhájí post předsedy a tím i post premiéra.

Strana střední třídy

Co by měla ODS potenciálně v dalších letech zlepšit? Na co se chcete soustředit?

Nepoužil bych slovo zlepšit. Volební kampaň je o tom, co nabídnete, jaké vize a jaké plány nabídnete voličům, o tom chci mluvit. To bude úkol nového vedení a všech, kteří budou kandidovat. Především to bude o tom, s čím máme jít do voleb. Kromě toho, že vyhodnotíme, jak jsme vládli, co se nám za ty čtyři roky povedlo. To bude na kongresu klíčové.

Je třeba nějaká skupina voličů, kterou se budete snažit oslovovat více? Máte pocit, že máte mezery?

Dlouhodobě tvrdím, že našimi potenciálními voliči jsou všichni ze střední třídy. Střední třída se nedá kvantifikovat výší příjmu nebo majetku, ale pocitem, že do ní patřím. Střední třída je ta, která drží státní rozpočet, je rozhodující pro to, aby fungovaly systémy důchodového pojištění, zdravotního pojištění, aby se vyplácely penze, aby byla poskytovaná zdravotní péče. Jsou to lidé, kteří si velmi často uvědomují, že financují stát, což je dobře, a za to chtějí dobré služby od státu. Na to máme myslet.

Členové vlády ve Sněmovně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak se vám daří tyto voličské skupiny oslovovat? Při pohledu na preference se ODS pohybuje někde mezi 12–15 procenty, zatímco nejsilnější ANO na více než dvojnásobku…

Když se na to podíváte mimo jeden průzkum, který trochu uletěl, a sečtete podporu vládních stran na jedné straně a opozičních na druhé, tak se situace za ty dva a čtvrt roku naší vlády moc nezměnila.

Průzkum STEM/MARK: V eurovolbách zvítězí ANO, z lídrů lidé nejvíc znají Nerudovou a Zaorálka Číst článek

Museli jsme udělat nepopulární kroky a zbylý čas do voleb chceme využít k tomu, aby bylo vidět, že dopady prosazených změn nebudou tak drastické, jak prognózovala opozice. Myslím, že už je to vidět teď.

Přispěli jsme k tomu, abychom zvládli inflaci. Připomínám, že v lednu 2022, čtyři týdny po našem nástupu do funkcí, byla inflace deset procent. Každý ekonom řekne, že jakékoliv protiinflační opatření se začne ukazovat za 12 až 18 měsíců, to nejde udělat z měsíce na měsíc. Na to opozice velmi ráda a velmi často zapomíná.

Voliči se často rozhodují primárně podle toho, jak jsou na tom v dané situaci ekonomicky. Věříte, že se do sněmovních voleb české hospodářství vzpamatuje?

Předpokládám, že se ekonomická situace zlepší, v letošním i v příštím roce porostou reálné mzdy, reálné příjmy domácností, inflace se vrátí do obvyklých kolejí kolem dvou procent, nezaměstnanost je trvale nízká, v mnoha ukazatelích jsme na tom velmi dobře, například nezaměstnanost, ale také počet lidí trpící chudobou, počet mladých lidí, kteří jsou ohroženi chudobou…

To vše jsou aspekty, které by mohly sehrát roli v příštích volbách. Jsme v polovině volebního období, kdy je zcela logicky podpora vládních stran nižší než na začátku.

Samozřejmě že jsou věci, které jsme mohli udělat jinak, lépe, ale když se na to podíváme objektivně, tak bylo tolik nečekaných vnějších faktorů…

Věříme, že nový méně zelený europarlament zruší zákaz spalovacích motorů, říkají Dostálová a Vondra Číst článek

Například kdyby někdo před třemi lety řekl, že Česká republika a její občané zvládnou příchod více než 300 tisíc uprchlíků, tak by tomu nikomu nevěřil. Když jsme se v únoru nebo v březnu 2022 podívali na krizové plány, které stát připravoval, tak limitní červená hranice, kdy už by to Česká republika neměla zvládat, bylo 50 tisíc uprchlíků. Realita byla jiná a patří poděkovaní všem, kteří se podíleli na tom, že jsme to zvládli.

Budoucnost? Spolu

Jak se vám jeví spolupráce v rámci koalice Spolu? Má budoucnost?

Byl jsem u zrodu koalice Spolu, je to úspěšný projekt, vyhráli jsme volby. Ještě není rozhodnuto, ale budu podporovat i uvnitř ODS, abychom kandidovali znovu jako koalice Spolu se stejným cílem: vyhrát volby, sestavit většinovou koalici v Poslanecké sněmovně, mít premiéra a být nejsilnější stranou ve vládě.

Jak se díváte na hlasy, které zní od jednotlivců z řad TOP 09, ale i ODS, že by všechny tři strany Spolu měly vzájemnou spolupráci prohloubit až do takové míry, že by se strany výhledově spojily do jedné?

Je třeba tomu nechat přirozený vývoj, v tuto chvíli bych nevylučoval žádnou variantu, určitě nic takového nechystáme a co bude za pět deset let, nikdo neumí odhadnout. Pokud vývoj bude směřovat k tomu, že si postoje vládních stran budou tak blízké, že i voliči budou chápat, že to je logické spojení, že neuvidí významnější programové rozdíly, tak to určitě nastane.

Pekarová Adamová: Koalice Spolu pomáhá všem, slučování ale nechystáme. Můžeme porazit ANO Číst článek

Pokud ne, tak budeme dál existovat jako samostatné strany, což je zatím nejvíce pravděpodobné, a současně vytvářet předvolební či povolební koalice, protože hlavní cíl kromě vítězství ve volbách je, aby nepropadl žádný hlas středopravicového voliče. Je to úspěšný projekt, tak proč bychom ho měnili.

Říkal jste, že byste byl rád, kdyby se křivka vaší podpory dostala zpátky tam, kde byla v minulých volbách. Skoro celé vaše stranické vedení – teď mám na mysli předsedu a místopředsedy – sedí ve vládě, jste „obtěžkáni“ ministerstvy. Jak se vám daří stranu řídit dovnitř? Zvládáte vysvětlovat spolustraníkům vše, co ve vládě děláte?

Není to nic nového. Je těžší řídit stranu, pokud jste ve vládě. Na druhou stranu je logické, že strana do vlády nominuje členy svého vedení. To není vůbec překvapivé, je to i logické.

I to, že nás je pět koaličních stran, nám bere hodně času a energie. I proto jsme měli méně času, než by bylo potřeba na vysvětlování, jak dovnitř strany, tak zejména i vůči veřejnosti.

Přiznávám, že vyjednávání o ozdravném balíčku pro mě bylo nejtěžší v mé dosavadní politické kariéře, vzalo to nejvíce hodin i energie. Nakonec jsme uzavřeli dobrý kompromis a právě v těchto letech 2024 a 2025 musíme najít více času na komunikaci.

Když teď budu mluvit o ozdravném balíčku, tak už nemusíme vysvětlovat, co chystáme. Už můžeme říci, jaké efekty to přineslo, jaké jsou plusy. Samozřejmě tam jsou i minusy, deficit státního rozpočtu se nedá zlepšovat za pomoci populárních opatření.