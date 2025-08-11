Stanjura nesouhlasí s verzemi růstu platů. V návrhu rozpočtu na ně teď nejsou peníze
Ministerstvo financí teď nesouhlasí s navrhovanými variantami zvýšení platů ve veřejném sektoru od ledna. Předběžný návrh státního rozpočtu na příští rok nyní neobsahuje potřebnou sumu na přidání. Resort to uvedl v připomínkách k připravovanému platovému nařízení. Doporučil, aby vláda zvednutí tarifů projednávala až v září spolu se zákonem o státním rozpočtu.
Ministerstvo práce navrhlo šest variant navýšení tarifů. Vzrůst by podle něj měly o pět procent, nebo o sedm procent, vybraným profesím pak případně o devět až 13 procent. Na přidání by bylo příští rok potřeba 23,5 až 45,1 miliardy korun.
Ministerstva, úřady či samosprávy podporují většinou nejvyšší verzi zvýšení tarifů. Žádají na přidání ale peníze z rozpočtu. Odboráři prosazují pro vybrané profese růst tarifů o 15 procent, pro ostatní o deset procent.