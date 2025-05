Stanjura: Odklad v řádu měsíců by byl vážný problém. Harmonogram stavby bloků v Dukovanech je napjatý

Ve středu měla být podepsána smlouva na stavbu nových dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany s korejskou firmou KHNP. Krajský soud v Brně však kvůli stížnosti francouzské firmy EDF vydal předběžné opatření, kterým zakázal smlouvu podepsat. „Skutečně jsme vybrali tu nabídku, která je nejvýhodnější. Mrzí mě, že neúspěšný uchazeč využívá tuto možnost,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Rozhovor Dukovany 0:10 8. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak velká komplikace je rozhodnutí brněnského soudu pro dostavbu Dukovan? Co to znamená pro celý projekt?

Může to být velká komplikace, to v této chvíli nevíme. My se určitě budeme bránit kasační stížností. Tu ale podáme v okamžiku, kdy si dostatečně prostudujeme odůvodnění úterního rozhodnutí Krajského soudu v Brně.

Pokud by finální rozhodnutí soudu bylo za dlouhou dobu, tak to samozřejmě může způsobit zpoždění v harmonogramu, ale taky velké hospodářské škody. Jsem si úplně jistý, že celá soutěž byla v pořádku podle všech platných zákonů.

Skutečně jsme vybrali tu nabídku, která je nejvýhodnější pro naše občany a pro naše firmy. To znamená, klíčovým kritériem bylo posouzení výsledné ceny jedné vyrobené megawatthodiny v nových blocích a ta nabídka byla jednoznačně nejlepší. To myslím, že je bez debaty.

Mrzí mě, že neúspěšný uchazeč využívá tuto možnost. Má na to samozřejmě právo, ale protože jsem byl seznámen s výsledky hodnocení nabídek, tak podle mého názoru všechno bylo korektní a nabídka preferovaného uchazeče, korejské společnosti (KHNP), byla o mnoho lepší.

Co znamená o mnoho? O kolik byla ta nabídka lepší?

Nemůžu zveřejnit ty údaje. Myslím, že v úterý ČEZ požádal EDF, aby zveřejnila svoji nabídku. ČEZ to nemůže udělat, ale pokud oni mají pocit, že jim bylo nějak ukřivděno, tak není nic jednoduššího, než aby zveřejnili svoji nabídku.

My pak samozřejmě v okamžiku, kdy můžeme podepsat smlouvu, zveřejníme parametry té smlouvy, takže každý si to bude moct posoudit a dát nám zapravdu, že nabídka byla prostě mnohem lepší. A klíčovým kritériem bylo, za kolik se bude vyrábět megawatthodina, až ty bloky budou stát.

‚Napjatý harmonogram‘

Předběžné opatření Krajského soudu v Brně je reakcí na žalobu neúspěšného uchazeče o zakázku, francouzské firmy EDF. Samozřejmě v tuto chvíli nikdo nemůže odhadnout, jak dlouho to předběžné opatření bude platit, soud může dospět k definitivnímu rozhodnutí, nebo jestli uspěje vámi avizovaná kasační stížnost. Jak dlouhý odklad by byl vážným problémem?

V řádu měsíců už je to vážný problém. Harmonogram je poměrně napjatý. Vím, že se to má spouštět zhruba za deset, jedenáct let, ale každý odklad oddaluje to samotné spuštění.

Potřebujeme stabilní zdroj, který bude stabilně vyrábět elektrickou energii. Dlouhodobě platí, že jaderná energetika má velkou podporu našich obyvatel. Více než 70 procent našich občanů ji dlouhodobě podporuje. Tito občané ví, že to je stabilní zdroj a že vyrábí za velmi přijatelné ceny.

Dá se v tuto chvíli, tedy po úterním rozhodnutí soudu, ještě reálně mluvit o spuštění nového bloku v roce 2036?

Zatím ano, ale bude záležet – vy jste to před chvílí říkal, nevíme, jak dlouhé to zpoždění bude. Přál bych si, abychom uspěli s kasační stížností. To znamená, kdyby to bylo zpoždění v řádu několika týdnů, tak to problém není. V okamžiku, kdy to bude několik měsíců, tak to problém samozřejmě být může.

Francouzská EDF se snaží podnikat kroky proti smlouvě s KHNP i na evropské úrovni. Jak velký ten francouzský tlak je?

Tak to uvidíme. Jsem zklamaný, protože opravdu neměli dobrou nabídku. Kdyby měli dobrou nabídku, tak bych jim rozuměl. Kdyby byl rozdíl opravdu velmi nepatrný, tak si můžeme říct, že jsme na stole měli dvě skoro srovnatelné nabídky. Tak to prostě není. To znamená, z mého pohledu je to neoprávněné.

Oni ten správný čas propásli, nedali tak dobrou nabídku jako jejich konkurenti. Pro nás a pro naše občany by bylo nevýhodné, kdybychom uzavřeli smlouvu, která by nakonec vedla k tomu, že elektrická energie bude dražší, než když by to stavěl jiný uchazeč.

Tomu rozumím, ale jak silný tlak na evropské úrovni od Francouzů přichází a jaký očekáváte?

To uvidíme. Využívají obranné mechanismy, které bezesporu existují, to je normální v demokratické společnosti. Jsme si jisti, že jsme postupovali správně.

Rozhodnutí nezávislého soudu bereme na vědomí. Jsme přesvědčeni, že proces vyhodnocení nabídek proběhl korektně a podle platných zákonů. Při výběru dodavatele byl klíčový dostatek cenově přijatelné elektřiny pro občany i firmy a také nejlepší garance. Věřím, že si je soud vědom… — Petr Fiala (@P_Fiala) May 6, 2025

Podíl českých firem

Místopředseda hnutí ANO a stínový premiér Karel Havlíček úterní rozhodnutí soudu komentoval slovy, že vláda přípravu kontraktu k dostavbě jaderných bloků v Dukovanech podcenila. Opravdu jste nic nepodcenili?

Ne. Já myslím, že to je komické. Karel Havlíček zdržoval samotný kontrakt tím, že neustále prosazoval, aby se tam účastnily ruské a čínské firmy. Nám trvalo měsíce, možná roky, až jsme je donutili z opozičních lavic, aby ruskou a čínskou firmu vyloučili z tendru na základě doporučení bezpečnostních složek. V té době jsme byli v opozici.

Takže to je člověk, který to zdržel minimálně o rok, možná o dva. Jak má vláda ovlivnit rozhodnutí nezávislého soudu? To prostě není možné.

To, že se neúspěšní uchazeči – a jsou to mnohdy mnohem menší zakázky – obracejí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, případně na ten samý krajský soud, to se prostě děje velmi běžně. To nemá žádná vláda v rukou, aby zabezpečila, že neúspěšný uchazeč se nebude odvolávat.

Myslím, že toto Karel Havlíček netvrdil. On říkal, že jste podcenili něco předtím. Nedali jste vy nebo ČEZ nějaké argumenty, nedalo se něco udělat jinak, aby EDF neuspělo ani s předběžným opatřením?

Ne.

Opozice také kritizuje podle ní nedostatečné zapojení českých firem do dostavby Dukovan. Korejská firma slibovala šedesátiprocentní zapojení českých společností. Je v tomto směru v textu smlouvy, který se měl ve středu podepisovat, jasná garance?

Není. Mimochodem Karel Havlíček byl ministrem v okamžiku, kdy se dělaly předběžné konzultace, kdy byly podmínky oznámeny všem uchazečům a nic takového tam jako ministr průmyslu a obchodu nedal. Myslím si, že ty stížnosti jsou prostě neoprávněné, že v čase nesedí.

Včera (v úterý) jsem četl docela dobré přirovnání. Elektrárna se bude ještě roky projektovat, ono to ještě není naprojektované. To přirovnání mi přišlo docela srozumitelné.

Někdo z nás si bude chtít postavit rodinný domek a koupí si pozemek. A vy vyčítáte v tom okamžiku, když ještě nemá projekt, že nemá vybraného toho, kdo mu bude dodávat koupelnu. Já myslím, že to je docela srozumitelné.

Všechno špatné je pro něco dobré. Jestliže vláda @P_Fiala podcenila rizika sporu s EDF a nezvládne nyní podepsat kontrakt s korejským KHNP, může v mezidobí napravit své selhání ohledně mizerné účasti domácího průmyslu. Je šance posílit dodavatelské zapojení našich firem. pic.twitter.com/7iKKNH5qVN — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) May 7, 2025

Promiňte, že do toho vstupuji. Asi nikdo nechce, aby byly vybrané konkrétní firmy, na druhé straně nějaký jasný závazek, že to budou firmy české, by tam být mohl. Nebo nemohl?

Ale co je klíčový parametr? Pro mě je klíčový parametr výsledná cena. Jako investoři jsme napnuli veškeré své úsilí, vyjednali dobrý kontrakt tak, abychom měli dobrou cenu.

Pokud se za těchto podmínek na tom budou účastnit české firmy – v pořádku, je to jenom dobře. Pokud ne, tak je podle mě zájem na výsledné ceně vyrobené elektrické energie vyšší.

Takže pro vás není důležitý podíl českých firem na zakázce?

Je. Jenom říkám, že v této chvíli se to nedá dát na 60 procent, když to není naprojektované. Ten, kdo tvrdí, že by to šlo, tak neříká pravdu, vědomě lže. Dneska budou podepsány smlouvy o smlouvách budoucích, myslím, že s více než desítkou českých firem.

V této chvíli bude garantováno už 30 procent a předpokládáme, že v průběhu, jak se bude dokončovat a upřesňovat projektová dokumentace, bude podíl českých firem stoupat.

Myslím, že v každém jednání, ať na politické nebo obchodní úrovni, všichni zástupci českého státu, českých firem zdůrazňují, – a korejská strana to ví – že stojíme o to, aby závazek šedesátiprocentní účasti českého průmyslu byl taky splněn.

Musíme si říct, že kontrakty pro české firmy jsou pak velmi často v údržbě a v následném servisu, protože elektrárna bude fungovat desítky let. Máme zkušenosti z fungování stávajících jaderných elektráren, kolik procent na té údržbě a servisu mají české firmy, a to je opravdu dominantní částka. Je to každoročně, protože to není tak, že jadernou elektrárnu postavíte a 40 let pak už neinvestujete.

