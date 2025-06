Stanjura odmítl rezignaci kvůli bitcoinům, zákon prý neporušil. ‚Fontána alibismu,‘ reaguje Schillerová

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na středeční mimořádné schůzi Sněmovny ke kauze bitcoinů darovaných ministerstvu spravedlnosti odmítl, že by měl kvůli kauze rezignovat. Zdůraznil, že zákon neporušil. Uvedl, že za nakládání s měnou, kterou resortu daroval muž odsouzený za obchod s drogami a další trestné činy, bylo v kompetenci ministerstva spravedlnosti. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová mu vzkázala, že by rezignovat měl. Praha 14:49 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr se ohradil proti tomu, že by měl zapojit Finanční analytický úřad (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předchozí vystupování opozičních řečníků Stanjura označil mimo jiné za šíření nenávisti a lží. O předsedovi ANO Andreji Babišovi řekl, že je šampionem v počtu prohraných soudních sporů s následnou omluvou.

Popsal, že podle zákona o majetku státu bylo za nakládání s darovanými bitcoiny odpovědné ministerstvo spravedlnosti, které také bylo výhradním účastníkem darovací smlouvy.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle ministra nebyl příslušný s darovanou kryptoměnou hospodařit. Ale protože ministerstvo spravedlnosti nemá k dispozici virtuální peněženku pro přijetí bitcoinů, požádalo majetkový úřad o její vypůjčení. Ministerstvo spravedlnosti potom bitcoiny prodalo a jejich prodej samo zorganizovalo.

Ministr se také ohradil proti tomu, že by měl například zapojit Finanční analytický úřad. Poukázal na to, že k takovému kroku nemá ze zákona oprávnění.

Spor o FAÚ

Předsedkyně Schillerová označila Stanjurovo vystoupení za fontánu alibismu. Podle ní může FAÚ upozornit ministerstvo financí, pokud zjistí podezřelou transakci, která by mohla mít dopad na veřejné financi, reputaci státu nebo se týká jiného úřadu.

Stanjuru obvinila ze lží a z toho, že rezignoval na boj se šedou ekonomikou. „Měl byste skončit neprodleně a celá tato vláda, která kryje tyto neskutečné věci,“ vzkázala ministrovi financí.

Piráti, do loňského podzimu koaliční strana, kritizují Stanjuru za jeho aktuální pozměňovací návrh, který chce osvobodit od daně příjmy z prodeje podílů ve firmách včetně prodejů kryptoměn.

Ministr zdůraznil, že toto opatření se do zákona dostalo právě na základě přání Pirátů. Postihlo by podle něj například prodeje rodinných firem. Jde naopak o podporu startupů, uvedl, Označil za úplný nesmysl, že by někdo zdaňoval peníze z nakradených peněz.