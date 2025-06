Stanjurovi věřím. Bitcoinová kauza není srozumitelná pro mě ani pro voliče, říká předseda KDU-ČSL Výborný

Lidovci jsou ve vládní krizi důvěry na straně ODS. Přestože jsou kvůli dopadům, které může mít bitcoinová kauza na popularitu koalice Spolu, rozmrzelí a naštvaní, stojí za svým koaličním partnerem. „Jednání Pavla Blažka považujeme za vážné selhání a nepřijatelné,“ říká předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Za ostřelovaným ministrem financí ale stojí: „Nemám jedinou indicii, proč bych mu neměl věřit,“ popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Rozhovor Praha 7:00 19. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zahájení předvolební roadshow koalice Spolu nazvané Teď jde o všechno! v Praze. Na snímku Marek Výborný (KDU-ČSL) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Z vaší ministerské zkušenosti, věříte ministru financí Zbyňku Stanjurovi (ODS), že o bitcoinovém daru věděl až od března, když k tomu byly materiály na jeho resortu už od ledna, jak informoval Deník N? Stanjura tvrdí, že se k němu na ministerstvu dostaly až poté, co resort spravedlnosti podepsal darovací smlouvu o bitcoinech.

Nic nového jsem se z Deníku N nedozvěděl. Všechny tyto informace jsem věděl druhý den poté, co byla ta kauza Deníkem N odstartována. Mám z toho spíš pocit snahy to celé zrecyklovat, když ve Sněmovně marníme čas mimořádnou schůzí.

Věříte panu ministru Stanjurovi, že o tom od ledna nevěděl?

Nemám jedinou indicii, proč bych mu neměl věřit.

Jste ministr, takže máte dobrou představu o tom, jak funguje ministerský aparát. Zároveň opakovaně zmiňujete, že by politici měli vyvozovat politickou odpovědnost. Proč by mělo občany zajímat to, že přes Stanjurův kabinet se k němu dva měsíce nedostala informace o tom, že se chystá takováto darovací smlouva, když to přímo věděla jeho ministerská kancelář a posílalo se to na právní oddělení?

V té věci rozhodovalo ministerstvo spravedlnosti, žádné stanovisko ministerstva financí na tom nic nemění. Komunikace mezi rezorty je věcí obou ministrů a Zbyněk Stanjura jasně řekl, že ta transakce je z jeho pohledu morálním, etickým a reputačním rizikem. Všechno ostatní je zodpovědností ministra spravedlnosti.

Od minulého jara máte jako lidovci na ministerstvu spravedlnosti svého náměstka Viléma Anzenbachera. Je to člověk, kterého osobně velmi dobře znáte, dříve byl i vaším poslaneckým asistentem. Jaká byla jeho role ve věci bitcoinového daru?

Vůbec žádná.

Od vypuknutí celé kauzy se totiž řeší, do jaké míry o podobných záležitostech ví celé vedení ministerstva, tedy ministr a všichni jeho náměstci.

Vilém Anzenbacher se o celé té věci dozvěděl od ministra v předvečer toho, než Deník N zveřejnil tu informaci, a předtím zkraje roku, kdy se v závěru nějaké porady na ministerstvu někdo ozval: „A co ty bitcoiny?“ Bylo na to reagováno nikoliv náměstkem, ale ministrem se slovy: „To vyřešíme po poradě.“ Anzenbacher u toho řešení nebyl, to je vše.

VEDENÍ Ministerstva spravedlnosti V DOBĚ BITCOINOVÉHO DARU ministr: Pavel Blažek (ODS)

náměstek: Radomír Daňhel (ODS)

náměstek: Karel Dvořák (STAN)

náměstek: Vilém Anzenbacher (za KDU-ČSL)

Když to ještě otočím, tak vy byste nechtěl, aby váš náměstek o takové věci věděl dřív, než když už je na ministerstvu asi všem jasné, že to zavání průšvihem, že to druhý den vyjde v novinách?

To je věcí toho, jak mají nastavenou komunikaci na tom samotném resortu. Od samého počátku říkám, že kdybych tuto nabídku obdržel já jako ministr, tak ji nepřijmu, budu postupovat úplně jinak, ale to velmi záhy v řádu hodin pochopil i Pavel Blažek.

Mluvil jste od té doby s Pavlem Blažkem soukromě? Řekl jste mu, jak vás celá ta kauza štve?

Ano, řekl jsem mu to asi dvě hodiny předtím, než rezignoval.

A přišlo vám, že si uvědomoval, jaký průšvih udělal?

Naprosto nepochybně.

‚Nesrozumitelná kauza‘

Začala kampaň, jste lídrem Spolu v Pardubickém kraji. Jak si myslíte, že tato kauza ovlivnit volby a výsledek koalice Spolu?

Na ulicích a náměstích se mě na to ptá až překvapivě naprosté minimum lidí. Když se jich ptám, co je trápí nebo co si myslí, že by mělo fungovat jinak a lépe, tak se neptají na tuto kauzu, ale hovoří o dostupném bydlení pro mladé rodiny, často o školství nebo o vzdělávacím systému, dotýkají se bezpečnosti, velmi často padá téma války na Ukrajině a ukrajinských uprchlíků, protože bohužel masáž bezbřehého populismu a štvavé kampaně i na sociálních sítích ze strany SPD a ANO nese tyto plody a bohužel jsme tak svědky napadání Ukrajinců. To je pro mě naprosto nepřijatelná věc.

Tohle lidi zajímá. Neříkám, že se mě neptají i na bitcoiny, ale jsou to jednotky dotazů.

Není to i tím, že pro laika jde o velmi složitou materii a celá kauza tak může být nakonec nesrozumitelná?

Ona není srozumitelná ani pro mě, takže si myslím, že nemůže být srozumitelná ani pro veřejnost.

Co je na tom pro vás nesrozumitelné? Technické věci kolem bitcoinů, nebo chování a motivace lidí, kteří se ten dar snažili zprostředkovat?

Nerozumím motivům mnoha aktérů v té kauze, ale zároveň vím, že se je teď nedozvím.

Před lidoveckou Celostátní konferencí v minulém týdnu ze strany zaznívaly výroky o tom, že jste z bitcoinové kauzy naštvaní a že v mezní situaci je možné i vystoupit z koalice Spolu. Na pátečním setkání širšího vedení KDU-ČSL přišla i nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Dostali jste od ní vysvětlení a odpovědi na všechny otázky? Nebo tam ještě zůstávají bílá místa?

Měli jsme možnost s paní Decroix diskutovat. Hlavně představila kroky, které na ministerstvu spravedlnosti chystá, ať už je to otázka jmenování koordinátora nebo zadání auditu.

To jsou jednoznačně správné kroky a vzhledem k tomu, že ta věc je současně i předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení, takže samozřejmě nemáme odpověď na všechny otázky, ani je nemůžeme mít a nemůžeme je chtít ani po ministryni spravedlnosti, premiérovi, po nikom, protože vyšetřování běží.

Jasně jsme řekli, že je pro nás ten postup nepřijatelný a nepochopitelný, ale že na rozdíl od toho, čeho jsme byli svědky kdykoliv v minulosti, byla vyvozena politická odpovědnost. To zpravidla členové vlády, včetně bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), nedělali.

Dozvěděli jste se tam něco nového?

Nemyslím, že bychom se dozvěděli něco nového. Došlo ke shrnutí informací. Na jednání Celostátní konference přijede téměř 100 členů strany z celé republiky. Jim informace od paní ministryně pomohly, aby si dokázali udělat ucelenější obrázek.

Ptám se proto, že zatímco v minulém týdnu byli lidovci kritičtí, nyní už nejsou. Jak celou kauzu vedení ODS a paní ministryně vysvětluje, vás tedy uspokojilo?

Uspokojilo. Ani náznakem tam nezaznělo volání nebo výzvy k tomu, abychom třeba opustili vládu nebo jí nedali důvěru či abychom opustili koalici Spolu.

Jednání bývalého ministra Pavla Blažka ale považujeme za vážné selhání a nepřijatelné jednání, o kterém jsme nebyli dopředu nijak zpraveni a dozvěděli jsme se vše až z médií.

Považujeme to za problém, který narušuje elementární důvěru občanů ke státním institucím. Proto jsme nakonec i jasně řekli, že tu věc je potřeba vyšetřit po právní stránce orgány činnými v trestním řízení. Pak je tu ještě druhá rovina, etická, morální či reputační. V rámci ní se k tomu Pavel Blažek postavil zcela jasně a odstoupil.

Morální majáci ze STAN?

Bitcoinová kauza přerostla trochu i do krize důvěry mezi ODS a STAN. Opadly už emoce, nebo je ještě ve vládní koalici cítit pnutí?

Celé to výrazným způsobem přeceňujete. Předseda Starostů Vít Rakušan se na plénu Sněmovny za vládu jasně postavil. Jedna věc jsou individuální prohlášení nebo statusy na sociálních sítích jednotlivců z poslaneckého klubu hnutí STAN, jiná věc – a pro mě zásadní – je přístup vedení STAN a tam mám naprostou důvěru v to, že nadále zůstávají integrální součástí vlády.

Jenže i z vedení STAN v minulém týdnu zaznívaly věty o tom, že je to nějaké podezřelé, jak se ODS a ANO koordinuje v útoku na náměstka na ministerstvu spravedlnosti Karla Dvořáka (STAN). Myslel jsem to spíš tímto směrem, jestli se spolupráce ve vládní koalici vrátí po opadnutí emocí do starých kolejí a vláda dojede do voleb bez těchto rozbrojů?

Jsem přesvědčen, že ano. Ani já osobně, ani my lidovci nebudeme v této věci žádným morálním majákem. Všichni víme to, co víme, každý na to má velmi podobný pohled a je jedno, jestli to je Vít Rakušan nebo Petr Fiala nebo Marek Výborný. Ale opravdu mi přijde nepatřičné, abych si tu hrál na nějaký morální maják.

Narážíte tím na jednotlivé poslance z hnutí STAN, kteří spekulovali, že možná při hlasování o nedůvěře vládě odejdou ze sálu, čímž nepomohou pádu vlády, ale vyjádří tím, že jim vysvětlení od ODS nestačí?

To nechci komentovat, to je věcí konkrétních lidí ze STAN.

Velká lidovecká obměna

Pro sněmovní volby nabízíte voličům výrazně proměněnou nabídku. Až mě překvapilo, kolik poslanců KDU-ČSL nebude v říjnu svůj mandát obhajovat.

Asi polovina.

Je to tak. Z 22 lidoveckých poslanců již nekandiduje hned desítka. Má to obecnější důvod, nebo je to spíš kombinace individuálních rozhodnutí jednotlivých poslanců?

Jistěže to má důvod. V KDU-ČSL jsme nikdy neměli nouzi o nové tváře, ať už zkušené komunální politiky nebo třeba i nastupující osobnosti i už s nějakou mírou i zahraniční zkušenosti, když uvedu třeba náměstka ministra zahraničí Eduarda Huliciuse, který dlouhá léta působil v kabinetu eurokomisařky.

Máme zástupce Mladých lidovců, velmi početné mládežnické organizace, Benjamin Činčila na Vysočině, stranický místopředseda Václav Pláteník ve Zlínském kraji. Zcela novou první trojici máme v Moravskoslezském kraji v čele s Monikou Brzeskovou, zkušenou komunální političkou, starostkou Kravař, místopředsedkyní KDU-ČSL.

Je přirozené a myslím, že by to takhle mělo fungovat, že by v politických stranách mělo docházet k průběžné obměně politiků na té nejvyšší úrovni. Je to zpráva o příznivém a zdravém stavu a prostředí KDU-ČSL.

A přijde vám, že to tak mají i vaši koaliční partneři ve Spolu, ODS a TOP 09?

To bohužel nemají.

Přijde vám, že ta čelní místa, která ve svých primárkách vygenerovaly ODS a TOP 09 nejsou dostatečně osvěžená jako u lidovců? Zvlášť u ODS jsou čelní pozice takřka ve všech krajích úplně stejné jako před čtyřmi lety.

Nebudu lustrovat kandidáty našich koaličních partnerů, je to jejich suverénní rozhodnutí. Třeba Karla Haase nepovažuji za žádnou dlouholetou tvář ODS. Je ve Sněmovně první funkční období, v Pardubickém kraji tvoříme skvělou trojici ještě s Ondřejem Müllerem, což je mimochodem můj student, kterého jsem učil na gymnáziu, a teď v barvách TOP 09 tvoříme trojici spolu s Karlem Haasem a funguje nám to úžasně.

Když vyšlo najevo, že nebude kandidovat předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, bylo jasné, že Spolu nebude mít v kampani jako před čtyřmi lety ústřední trojici stranických předsedů, ale že dá větší důraz na jednotlivé krajské trojice. Jak vám to tedy funguje?

U nás v Pardubickém kraji to funguje nejen na bázi ústřední trojice. Mám obrovskou radost, že už de facto od začátku března jedeme intenzivní kontaktní kampaň. A stejně jako jede Petr Fiala roadshow po krajských městech, tak my jedeme po našich městech v Pardubickém kraji. V pondělí jsme byli v Lanškrouně, tam dvě hodiny lilo, ale bylo to skvělé. Lidi se zastavovali i v tom dešti, nevadilo jim to.

Není to jen na nás třech. Neříkám, že všichni, ale naprostá většina kandidátů se do toho aktivně zapojuje. Mám obrovskou radost, že tam máme na pátém místě za KDU-ČSL Marii Krškovou, starostku Orlického Podhůří, která má jako rozená Luxová politiku v genech.