Vznikne u dolu Barbora nová průmyslový zóna? Památkáři jsou proti, město slibuje hi-tech investora

Šikmý kostel svatého Petra z Alkantary, o kousek dál důl Gabriela. Nejen to zůstalo ze zaniklé Karviné. Z mapy se dá zjistit, kde stál hřbitov, hospoda, chudobinec nebo škola.

„Vedle mojí školy stála vysoká škola z červené cihly, to byl vyšší stupeň,“ vzpomíná si paní Olga. Na zaniklou Kavinou si pamatuje velmi dobře, i když tam učila jen krátce.

„V přízemí jsem učila. Okna šla na kostel. Bylo to hornické město,“ popisuje.

Území dolu Barbora je kousek od šikmého kostela. Všude kolem jsou zbytky budov, i když moc vidět nejsou. Snímkování ale odhalilo pozůstatky někdejších pracovních táborů. To je potřeba chránit, myslí si Michal Zezula z Národního památkového ústavu v Ostravě.

Tady stával ve staré Karviné dům Praca | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

„Určitě bychom neměli brát toto území jako brownfield bez jakýchkoliv limitů pro budoucí využití. My se domníváme, že budoucí rozvoj a regenerace území do budoucna určitě možná je. Ovšem je potřeba brát v potaz hodnoty, které jsou zde dochovány,“ zdůrazňuje Zezula.

A vyjmenovává: „Ať už je to jako místo paměti, nebo i místní urbanisticko-architektonické hodnoty. Zůstává tu stále zachována uliční síť zaniklého města. A mělo by být respektováno i to, že jde o archeologickou lokalitu.“

Z domu Spolku katolických dělníků ve staré Karviné zbyly už jen schody | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

Nová průmyslová zóna

U dolu Barbora na pozemcích firmy Asental chce firma Panattoni postavit průmyslové plochy o velké rozloze. Na zveřejnění dalších podrobností se zatím čeká.

Území je ale podle památkářů cenné i proto, že na jednom místě jsou stopy od středověku až po unikátní éru dobývání uhlí. Prosazují proto, zatím v odborných debatách, památkovou ochranu.

„Otázkou je, jestli by se to mělo týkat vybraných částí lokality, nebo jestli by šlo o plošnou ochranu. Je potřeba zvážit, že by to mohl být za určitých okolností poměrně komplikovaný legislativní proces, který by se měl vypořádat i s rozvojovými plány tohoto území,“ uznává památkář Zezula.

„Nicméně si myslíme, že otázka budoucí ochrany je důležitá a měla by jí být věnována na všech úrovních patřičná pozornost,“ zdůrazňuje.

‚Jen investor hi-tech‘

Jinak to vidí náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka (ODS). Skoubit průmysl, nová pracovní místa v oblasti s nejvyšší nezaměstnaností v zemi a také ochranu území je podle něj možné.

„Investujeme půl miliardy korun do záchrany dolu Gabriela, který bude vstupní branou do celého toho území. Bavíme se dnes samozřejmě i s majitelem pozemku o tom, jakým způsobem by se tam mělo něco postavit. Ale znovu říkám: Kraj nikdy nedovolí, aby tam vznikly nějaké gumárny nebo něco takového,“ zdůrazňuje Unucka.

„Je to strategická zóna. A my říkáme, že tam má přijít investor, který bude hi-tech. Jiný tam nepřijde,“ dodává.

Proti průmyslové zóně se postavily také spolky, které se o dědictví minulosti starají.