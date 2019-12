Zemřela dosud nejstarší obyvatelka Česka. Magdaleně Kytnerové z Kroměříže bylo 108 let

Zemřela nejstarší obyvatelka České republiky Magdalena Kytnerová. Letos v březnu jí bylo 108 let, žila v Kroměříži. Uvedla to v neděli Česká televize. Mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek potvrdil, že nejstarší obyvatelka žila v Kroměříži, o jejím úmrtí však město zatím nemá informace. Kroměříž 21:14 8. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemřela dosud nejstarší Češka Magdalena Kytnerová. | Zdroj: město Kroměříž

Město předloni po oslavě narozenin Magdaleny Kytnerové na svých stránkách uvedlo, že jeho obyvatelka má na dlouhověkost jednoduchý recept: jí a pije to, co jí chutná, a dělá to, co ji baví. Starali se o ni její syn a snacha, i ve vysokém věku používala mobilní telefon a prostřednictvím skypu byla v kontaktu s dcerou, která žije v zahraničí, uvedla radnice na svých stránkách předloni v březnu.

Předloni v říjnu Kytnerová hovořila s novináři, když ve svých 106 letech hlasovala ve sněmovních volbách. Uvedla tehdy, že se voleb účastní pravidelně a bedlivě sleduje dění v zemi. Seniorka ráda četla, dívala se na televizi a poslouchala rozhlas.

Kytnerová se narodila 17. března 1911 v Rakousku, v dětství se stala sirotkem. „Neměla to lehké. Ona má ale povahu, že nic nebere vážně, všechno bere s nadhledem a lehkostí,“ řekl předloni v říjnu novinářům její syn Václav Kytner.

Letos v srpnu zemřela ve 109 letech tehdejší nejstarší obyvatelka Česka Marie Schwarzová z Brna-Židenic.