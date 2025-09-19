Starlink nebo výstraha napojená na říční čidla. Krnov shání po povodních dotaci na varovný systém
Krnov se pustil do modernizace svého výstražného systému. Například některé okrajové čtvrti mají zastaralý systém rozhlasu. To chce město změnit. Radnice taky aktualizuje svůj krizový plán a v nejbližší době pořídí třeba skládací lehátka nebo speciální protipovodňové pytle.
Cestou do odlehlejší čtvrti Kostelce, která je plná rodinných domů, je vidět, že místní se ještě s následky povodní vypořádávají. Některé domy například mají pořád obité omítky, ukazuje referent pro krizové situace krnovské radnice Robin Bareš.
„Sirény jsou tam navrhované, jak jsou teď aktuálně. Chceme změnit to, že tady lidé v podstatě nemohli rozumět ani slovu, co se děje nebo co se má dít,“ říká Bareš pro Český rozhlas Ostrava.
„Zpráva nepokryje celou oblast, proto jsme se rozhodli navrhnout tyto části – druhá je Chomýž, kde je také velmi rozsáhlá zástavba rodinných domů –, aby se tady umístily místní rozhlasy.“ Podle Bareše by se tak měla zlepšit informovanost místních.
Varovný systém je jenom jeden díl skládačky, město chce změnit i další věci.
„Teď pracujeme na aktualizování povodňového plánu, chceme ho zpřístupnit lidem. Chystáme i interaktivní mapu. Nebudete muset čekat na zprávu, kde je cisterna, humanitární pomoc, nebo kde seženete holínky. Už budete přímo vědět, kde budou tato stanoviště, když se něco podobného stane, a můžete tam rovnou jít,“ popisuje Bareš.
Nové sirény budou mít záložní zdroj energie a budou schopné samy přečíst textovou zprávu. Město také usiluje o posílení mobilního signálu.
Starlink a čidla
Podle nezávislého starosty Krnova Tomáše Hradila byla radnice na loňské povodně připravená, ale uznává, že nějaké mezery se objevily. „Třeba nefungující esemesky, případně absence mobilního signálu, takže jsme si třeba pořídili satelitní telefon a satelitní spojení Starlink, tak, abychom v případě výpadku mobilního signálu byli schopni komunikovat,“ jmenuje Hradil.
Nový výstražný systém má být napojený na čidla, která měří hladinu řeky Opavy a Opavice, když například u Vrbna pod Pradědem řeka stoupne na vyšší povodňový stupeň. Sirény v Krnově to automaticky bez lidského prostředníka ohlásí. Lidé tak budou mít několik hodin na to, aby se připravili.
Radnice teď shání na vybavení dotaci.