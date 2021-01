Pražští radní neschválili rekonstrukci Staroměstské tržnice. Vadila jim i cena přes půl miliardy korun

Projekt rekonstrukce pražské Staroměstské tržnice za víc než půl miliardy korun se zřejmě neuskuteční. Radní v pondělí v hlasování zamítli přidělení zakázky sdružení firem Avers a Geosan Group. Plán odmítli zástupci Pirátů a Prahy Sobě, primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dříve kritizoval vysoutěženou cenu, která byla o desítky milionů korun vyšší než předpokládaná. Podle radního Jana Chabra (TOP 09) by se měla do konce roku otevřít. Praha 15:19 11. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Staroměstská tržnice (archivní foto) | Foto: Yan Renelt/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Památkově chráněná budova z konce 19. století se nachází mezi ulicemi Rytířská a 28. října. Magistrát ji nechal začátkem loňského roku kvůli plánované rekonstrukci uzavřít. Vypsání veřejné zakázky na přestavbu zastupitelé schválili v březnu 2018, město má platné stavební povolení. Radní již rozhodnutí o výběru stavební firmy jednou loni v říjnu odložili.

Podle zadání tendru byla předpokládaná cena 366 milionů korun bez DPH, ze dvou podaných nabídek nakonec vzešla cena 429,9 milionu korun bez daně. Podle dokumentu, který dnes radní neschválili, byla problematická také lhůta na vyjádření předběžného zájmu o účast v zakázce, která byla 13 dní, což se kritikům zdálo nedostatečné.

Po neschválení radou se nyní zakázka bude muset zrušit a je pravděpodobné, že tím s ohledem na ekonomické potíže města dané pandemií koronaviru a daňovými změnami alespoň prozatím padne i celý nákladný projekt.

Otevřít co nejdříve

Podle radního Jana Chabra (TOP 09) čekají tržnici drobnější úpravy. Cílem je památku co nejrychleji otevřít. „Za mě je absolutní prioritou, byť kolegové odmítli rekonstrukci této nádherné secesní památky, tak ji uvést co nejvíce v život,“ řekl.

Lanovou dráhu na Petřín čeká velká rekonstrukce. Musí se upravit terén svahu a vyměnit vagóny Číst článek

Dodal, že nyní by měl magistrát připravit menší projekt alespoň dílčích úprav haly. Jejich součástí by podle radního mělo být i odstranění mezistropu, který do haly přistavělo komunistické vedení města v 80. letech 20. století. „Koncem roku bychom mohli znovu zpřístupnit Staroměstskou tržnici lidem,“ řekl radní.

Chabr doplnil, že nyní bude nutné provést statické a technické posouzení jednotlivých stavebních prvků a vybrat, které budou upraveny. Po otevření by měly být v hale prodejní stánky. Radní řekl, že tržiště bude buď organizovat přímo hlavní město podobně jako například v případě holešovické tržnice, nebo bude vysoutěžen soukromý provozovatel. „Já se osobně v tuto chvíli kloním spíš k variantě, že by to provozovalo město,“ uvedl Chabr.

Rekonstrukce tržnice

V pondělí neschválená rekonstrukce měla zahrnovat celkovou přeměnu vnitřní haly a také budovy vedle vchodu do tržiště, která dosud sloužila jako sklady. Měla se z ní stát prosklená výloha, kde by se vystavovalo zboží nebo prodávalo občerstvení. Obnovy se měla dočkat také druhá pasáž z Rytířské ulice. V podzemním podlaží bylo plánováno zázemí tržiště.

V plánu bylo také vypsání tendru na provozovatele tržnice, který by se musel držet projektu města včetně dispozic obchodů a stánků a nabízeného sortimentu.

Tržnice byla postavena v letech 1894 až 1897 podle projektu architekta Jindřicha Fialky, který se inspiroval zejména Paříží. Podobně řešené tržnice jsou například v Barceloně, Drážďanech, Budapešti či Berlíně.