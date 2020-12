Zhoršili lidé na Staroměstském náměstí epidemickou situaci? ‚Nelze to říct,‘ reaguje ministerstvo

Přeplněná městská hromadná doprava v Praze, tisíc lidí na Staroměstském náměstí a i přes zákaz otevřené hospody v noci. To byly události, jejichž následků se na začátku prosince obával ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Dostali se kvůli nim do sporu i představitelé vlády a hlavního města. Potvrdily se po dvou týdnech odhady, že právě tato nezodpovědnost Pražanů zkazí celé republice Vánoce? Jak zjišťoval iROZHLAS.cz, nikdo přesně neví. Praha 16:57 22. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na jedné straně premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér, ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), na druhé straně pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Dva představitelé vlády před 14 dny kritizovali vedení Prahy, které podle nich dopustilo, aby se na Mikuláše na Staroměstském náměstí sešlo až tisíc lidí. „Také jsem viděl fotky, kde jsou vidět stovky lidí na Staroměstském náměstí, kde si dávají langoše a trdelníky. Stánkový prodej jídla a alkoholu přitom vůbec nemá být povolen,“ řekl tehdy premiér Babiš v pravidelném nedělním hlášení „Čau, lidi“.

Kritizoval také přeplněné tramvaje, jejichž fotografie kolovaly na internetu. Zodpovědným za ně dělal přímo pražského primátora, který by se podle něj měl zajímat o situaci v Praze a ne si hrát na čerta (Hřib se spolu s dalšími hejtmany převlékl za čerta a kritizoval Babišovu vládu za daňový balíček, který v tehdejším znění bral krajům finance, pozn. red.).

„Nechápu, proč to děláme? Proto, abychom skutečně měli zkažené Vánoce? Abychom to museli znovu uzavřít? Proč to děláme? Vždyť jsme to takhle nechtěli,“ řekl Babiš na závěr své kritiky a dodal: „Nenechme si to zkazit dalšími, kteří to nedodržují.“

Karel Havlíček

@KarelHavlicek_ Piráti, místo kritiky se postarejte o to, aby váš primátor Hřib zajistil v Pražanům bezpečný život. Ať posílí MHD, koriguje davy na náměstích, kontroluje dodržování pravidel v hospodách. Zatím se chová tak, jako by se Prahy covid vůbec netýkal. 20 345

Později se ke kritice připojil i Havlíček. „Piráti, místo kritiky se postarejte o to, aby váš primátor Hřib zajistil Pražanům bezpečný život. Ať posílí MHD, koriguje davy na náměstích, kontroluje dodržování pravidel v hospodách. Zatím se chová tak, jako by se Prahy covid vůbec netýkal,“ napsal ministr v úterý 8. prosince na twiiteru.

Hřib na slova šéfa hnutí ANO reagoval: „Premiér Babiš opět kritizuje Pražany. Prý přes víkend zkazili ostatním Vánoce. Zapomíná, že inkubační doba COVIDu je cca týden. Zhoršení situace tak s uplynulým víkendem nemá nic společného. Naopak, díky nedávným příznivým číslům z Prahy máme v České republice otevřené restaurace a obchody.“

Zdeněk Hřib

@ZdenekHrib Premiér Babiš opět kritizuje Pražany. Prý přes víkend zkazili ostatním Vánoce. Zapomíná, že inkubační doba COVIDu je cca týden. Zhoršení situace tak s uplynulým víkendem nemá nic společného. Naopak, díky nedávným příznivým číslům z Prahy máme v ČR otevřené restaurace a obchody. 130 3178

Podle primátora většina Pražanů žádná pravidla neporušila, jen se za pěkného počasí šli podívat na stromeček. „Pan premiér by si je tedy měl konečně přestat brát jako obětní beránky svého PR a víc se zajímat, jak pomoci regionům, kde je situace horší,“ doplnil.

Havlíčkovi vzkázal, že Praha řešila koronavirus už v době, když vláda ještě běhala po tiskovkách bez roušek. „A teď vykazuje lepší čísla než jinde. Jen díky tomu jste mohli slavnostně otevřít restaurace a hospody v celé zemi. Než jste na ně záhy v rámci protipražské kampaně opět nezaklekli,“ podotkl.

Zdeněk Hřib

@ZdenekHrib Pražané se šli ve dnech volna za pěkného počasí projít vánoční Prahou a podívat na stromeček. Většina žádná pravidla neporušovala. Pan premiér by si je tedy měl konečně přestat brát jako obětní beránky svého PR a víc se zajímat, jak pomoci regionům, kde je situace horší. 79 2337

‚Praha stále snižuje PES‘

O dva týdny později je ale i v hlavním městě koronavirová situace výrazně horší, než byla na začátku prosince. Ještě 8. prosince přibylo v Praze 550 nových případů koronaviru, v pondělí 21. prosince to už ale bylo 777. I index PES se zvýšil a to ze 49 na 71. I tak je to podle stránek ministerstva zdravotnictví druhé nejnižší skóre v České republice po Jihočeském kraji.

Jestli za zhoršenou situaci může právě nedodržování opatření z počátku prosince, není jasné. „Nelze říci, zda konkrétně množství lidí na Staroměstském náměstí je přímým viníkem zhoršené epidemické situace v České republice, lze však s jistotou sdělit, že obecně nezodpovědné chování zcela jistě k šíření epidemie napomáhá,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz Barbora Peterová.

Přesnější informace neměl ani Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, ani pražská hygiena, která se odkázala na informace ministerstva zdravotnictví.

Na dotaz, jestli se skutečně na zhoršení situace podíleli Pražané, kteří se shromáždili na Staroměstském náměstí, nereagoval ani premiér Babiš.

Ministr Havlíček svou dřívější kritiku mírně upravil. „Samozřejmě, že za současný stav v České republice nemůže primátor Hřib. Kritika směřovala pouze k tomu, že v době, která byla velmi důležitá s ohledem na dodržování restrikcí, se Praha vymkla kontrole. Zakázané noční hospody, přeplněné tramvaje a Staromák byl vyvrcholením. Nezvládlo se to, byl to špatný příklad pro ostatní, ale covid se šíří bohužel celou Evropou, z toho nelze nikoho vinit,“ napsal v SMS.

Primátor Hřib stále obyvatele hlavního města hájí. „Praha je stále pod celorepublikovým průměrem, takže stále platí, že Praha snižuje celorepublikové skóre systému PES. Stále také platí, že je to jen díky vysoké disciplíně a ohleduplnosti Pražanů, kteří dodržují vládní opatření, protože jinak vysoká hustota zalidnění ve městě znamená především výrazně větší riziko pro šíření koronaviru než v jiných regionech,“ sdělil přes svou mluvčí Martinu Vackovou.

Vzhledem k inkubační době koronaviru je v případě zhoršení epidemické situace podle Hřiba nutné se dívat na předchozí vládní opatření. „Od 23. listopadu byl zkrácen noční zákaz volného pohybu osob z 21.00 na 23.00 hodin a byla umožněna přítomnost žáků některých ročníků na středních a vyšších odborných škol. Následně se pak otevíraly základní školy a restaurace,“ doplnil Hřib.

Sám se pak pustil do kritiky Andreje Babiše. „Kdyby premiér o prázdninách nebránil znovuzavedení roušek a neodkládal další opatření kvůli krajským volbám, tak jsme mohli získat několik dní k dobru. Premiér by pak nemusel kvůli svým blížícím se parlamentním volbám nechat epidemii rozjet do kritických rozměrů přes Vánoce,“ řekl na závěr.