‚Za oběti neschopné vlády!‘ Policie vyšetřuje, kdo ke křížům na Staroměstském náměstí nasprejoval nápis

V pondělí to bylo přesně rok, co v Česku zemřel první člověk pozitivně testovaný na covid. Odpovědnost za některé zbytečně zmařené lidské životy připisuje spolek vládě.

Večer někdo nastříkal na Staroměstském náměstí nápis "ZA OBĚTI NESCHOPNÉ VLÁDY!" Po pachatelích pátráme. pic.twitter.com/AqYARLdEEI — Policie ČR (@PolicieCZ) March 23, 2021

„Večer někdo nastříkal na Staroměstském náměstí nápis ‚Za oběti neschopné vlády!‘. Po pachatelích pátráme,“ informovali v úterý dopoledne policisté.

Na Staroměstském náměstí se v pondělí brzo ráno objevilo zhruba 25 000 bílých křížků namalovaných na dlažbě. Úřady i policie o akci předem věděly, nejednalo se podle nich o protiprávní jednání.

Za každou oběť covidu-19 jeden. Na Staroměstském náměstí se objevilo přes 24 tisíc nasprejovaných křížů Číst článek

Původně měli iniciátoři akce kříže odpoledne smazat, nakonec se představitelé hlavního města domluvili, že je tam nechají, než kříže smyje déšť.

Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Benjamin Roll na twitteru napsal, že tisíce křížů symbolizují tisíce zemřelých. „Mnoho z nich zemřelo zbytečně. Odpovědnost nese vláda zmařených životů, která upřednostňuje své kšefty nad svými občany. Za covid-19 vláda nemůže, za zbytečně zmařené životy ano,“ uvedl v pondělí.

„Věděli jsme, že nechceme dělat demonstraci nebo velkou akci, protože nechceme šířit tu nákazu, a rozhodli jsme se tedy pro toto ztvárnění. Lidé se tu zastavují, fotí si to, na sociálních sítích to má ohlas, takže snad jsme vystihli a vyjádřili to, co jsme chtěli,“ řekl pro server iROZHLAS.cz Roll.

První případy nákazy novým typem koronaviru se v České republice potvrdily loni 1. března. Tři týdny poté byl ohlášen první mrtvý, u kterého testy potvrdily přítomnost koronaviru. Šlo o pětadevadesátiletého muže, který trpěl řadou zdravotních problémů, zemřel v pražské Nemocnici Na Bulovce.

Právě pro starší jsou přitom nákaza a nemoc covid-19 nejnebezpečnější, lidé ve věku nad 75 let podle statistik tvoří dvě třetiny všech zemřelých.

Počet mrtvých začal výrazně růst zejména od loňského října, tento týden počet zemřelých s covidem přesáhl hranici 25 000. V přepočtu na obyvatele patří Česko k nejhůře postiženým zemím v rámci Evropské unie i světa.

Staroměstské náměstí je součástí památkově chráněného historického centra Prahy. Symbolické bílé kříže jsou v jeho dlažbě trvale umístěny už několik desítek let a připomínají jinou osudovou událost v historii českých zemí

Vedle budovy Staroměstské radnice bylo po druhé světové válce vytvořeno ze světlých dlažebních kostek 27 křížů - připomínají 27 českých pánů, kteří zde byli jako předáci českého stavovského povstání proti Habsburkům v roce 1621 popraveni.