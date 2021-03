Za každou oběť covidu-19 jeden. Na Staroměstském náměstí se objevilo přes 24 tisíc nasprejovaných křížů

„Je to rok, co v Česku zemřel první člověk na covid-19. Na Staroměstském náměstí se objevilo téměř 25 tisíc křížů, za každou oběť pandemie nemoci covid-19 jeden. Připomeňme si ve 12 hodin minutou ticha památku všech těchto obětí,“ uvedl pražský magistrát na sociálních sítích. Na akci upozornil na facebooku i zastupitel za Prahu 1 David Bodeček.

Kříže jsou součástí pondělní akce spolku Milion chvilek pro demokracii s názvem Vláda zmařených životů, kterou chce jednak připomenout více než 24 tisíc zemřelých během epidemie covidu-19 v Česku, tak i upozornit na nezodpovědné jednání vlády Andreje Babiše (ANO) během krize.

Jak řekl serveru iROZHLAS.cz předseda spolku Benjamin Roll, na přípravě se podílelo přes 30 dobrovolníků, kteří kříže nasprejovali na dlažbu náměstí během dvou a půl hodin, a to za dohledu policie, která již na twitter uvedla, že se nejedná o přestupek. „Jsme domluveni tak, že to během odpoledne plánujeme smýt, ale uvidíme, jestli by to tam mohlo zůstat,“ doplnil Roll. Milion chvilek také ještě během pondělí zveřejní otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi.

K připomínce obětí vyzývá na facebooku i spolek Minuta ticha – v pondělní v poledne se tak například rozezní kostelní zvony. „Přispěje-li k této vzpomínce vyzvánění kostelních zvonů, připomínka památky obětí v médiích či důstojné a všech politických motivů prosté vzdání úcty obětem z úst veřejně působících osobností, budeme si jako společnost moci říct, že jsme nenechali zvítězit lhostejnost a nezájem o osudy druhých,“ napsali organizátoři. Pražský primátor Zdeněk Hřib také na twitteru potvrdil, že v pondělí zhasne i Petřínská rozhledna.

Od začátku epidemie loni v březnu se novým koronavirem v Česku prokazatelně nakazilo téměř 1,5 milionu lidí, počet úmrtí se k pondělnímu ránu dostal na 24 810 lidí. Více než polovina z nich pak zemřela v letošním roce.

MINUTA TICHA ZA OBĚTI PANDEMIE V pondělí 22.března uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. V... Zveřejnil(a) Minuta ticha dne Čtvrtek 11. března 2021