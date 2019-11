Na pražském Staroměstském náměstí už stojí vánoční strom, smrk je vysoký 22 metrů a rozzáří se v sobotu

Dvaadvacetimetrový smrk ztepilý přijíždí na Staroměstské náměstí krokem na speciálním tahači s plošinou. Téměř tříhodinová cesta z Milovic se obešla téměř bez komplikací.

Na Staroměstském náměstí už stojí vánoční strom. Přes dvacet metrů vysoký smrk se rozsvítí v sobotu. Natáčela Martina Topinková

„Až na Pařížskou ulici, kde neohleduplní řidiči ponechali přes zákaz zastavení nebo stání svá vozidla. Museli jsme mezi nimi s celou soupravou kličkovat,“ popisuje pro Radiožurnál vedoucí přepravy Martin Švestka.

Technici následně sundali provazy, které svazovali větve, a smrk z korby zvednou vysokým jeřábem.

„Následně ho na Staroměstském náměstí uloží do připraveného otvoru a bude následovat firma, která ho ukotví. Máme hodinu na dovazování a pak bude hodina na ukotvení stromu, plus otáčení, jak se to bude pořadatelům líbit,“ dodává Švestka. Akci přihlíželi také policisté a hasiči.

Smrk v číslech Smrk ztepilý s výškou 22 metrů přivezl do centra města americký tahač s celkovou délkou 29 metrů a šířkou 5,5 metru. Ke Staroměstskému náměstí vyrazil v pondělí kolem 23.00 z Milovic. Na Staroměstské náměstí doputoval před 02.00.

A hned ráno začne zdobení vánočního smrku. „Je to poměrně náročná práce, velmi časově náročná, z toho důvodu tady budou dvě plošiny, ze kterých budou strom zdobit čtyři dny a noci. Budou to desetitisíce světýlek, které se na něj musí navěsit. A téměř každá větev se obalí světelnými řetězy a ozdobami, aby strom mohl fungovat se zamýšlenou animací,“ přibližuje za organizátory vánočních trhů Petr Hozák.

Smrk pochází ze soukromé zahrady ze Semil, kde byl v neděli pokácen. Majitelka ho Pražanům věnovala, svými rozměry začal totiž ohrožovat přilehlou zástavbu.

A na Staroměstském náměstí budou i letos vánoční trhy. „Rozestavění stánků bude stejné nebo velmi podobné jako v minulých letech. Velkou změnou je to, že prošly poměrně zásadní renovací, takže vypadají moc hezky. Stánky máme tvořené takovými kontejnery a v každém je až šest prodejních míst. Kontejnerů bude osmnáct, pak to bude doplněno ještě menšími stánky. Dohromady zde bude kolem 90 prodejních míst,“ upřesňuje Hozák.

Slavnostní rozsvěcení pak bude v sobotu. „Bude to v 16.30. Nicméně Praha stejně jako v minulých letech přistoupila k tomu, že se to bude rozsvěcet několikrát za sebou. A aby to nerušilo celou hodinu, kdy odbívá orloj, tak to bude probíhat vždycky v půl. Na rozsvěcení vánočního stromečku se tak Pražané mohou přijít podívat také v 17.30, 18.30 a 19.30,“ vyjmenovává pražský radní Jan Chabr ze Spojených sil pro Prahu.

Smrk bude stát na náměstí až do Tří králů.