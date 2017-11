Staroměstské náměstí už zdobí vánoční strom. Smrk z Roztok u Křivoklátu měří přes 20 metrů

Prahu ještě halí tma, Pařížskou ulicí v centru města už ale projíždí speciální tahač, který přiváží sedmitunový smrk ztepilý. Přesun byl naplánován tradičně na noční hodiny, kdy je na silnicích klidnější provoz.

„Cesta byla i kvůli serpentinám hodně složitá. Trošku problematická byla také Pařížská ulice se světýlky,“ popisuje pro Český rozhlas Regina řidič Radim Kolář.

Šestašedesát let starý smrk si hlavní město vybralo z 23 stromů. Pochází z Roztok u Křivoklátu, až do minulé neděle stál v blízkosti drátů vysokého napětí. Soukromý majitel ho proto nechal pokácet.

Technici ho upevnili na tři lana a pomocí jeřábu přemístili z plošiny. Kolem třetí hodiny ranní byl pak usazen do kotvicí jámy. Poprvé se strom rozsvítí v sobotu v 16.30. Organizátoři adventních trhů ho poté budou rozsvěcet každou hodinu až do 21.30, a to každý den.

Zatímco jste spali, technici přivezli sedmitunový vánoční strom na Staroměstské náměstí. Vánoce začínají i v Praze. pic.twitter.com/hpP7RjMpJQ — Pavla Firbacherová (@pavlafirba) 28. listopadu 2017

Stromy určené pro pražské vánoční trhy se v posledních letech nekácejí v lesích, ale na pozemcích a v zahradách soukromníků nebo institucí.

Jde většinou o osamocené stromy, které je vhodné porazit kvůli bezpečnosti, nebo které stojí na pozemcích, na nichž se počítá s výstavbou. V loňském roce zdobil Staroměstské náměstí dvaadvacetimetrový smrk z Pecky v Královéhradeckém kraji.

Čtyři tuny smrkového dřeva se vznášejí nad Staroměstským náměstím. Vánoce v Praze můžou začít. pic.twitter.com/dRXRLYkB9R — Honza Beránek (@JTBcz) 28. listopadu 2017