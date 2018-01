Stroj orloje už téměř zmizel ze Staroměstské radnice. Památka se na věž vrátí v létě

Stroj orloje už téměř zmizel ze Staroměstské radnice v Praze. Od 8. ledna, kdy se ručičky na hodinách zastavily, se kvůli restaurování po součástkách přesunuje do dílen orlojníka Petra Skály a hodinářské firmy Hainz. Poprvé za posledních 70 let bude rozebrán i rám orloje. Při demontáži stroje se neobjevily žádné skryté problémy, řekl Skála. Praha 22:44 29. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kolo hodin na pražském orloji. Ilustrační foto. | Foto: Magdaléna Medková

Na věž radnice se tato turisticky atraktivní památka vrátí nejpozději s koncem letních prázdnin. Restaurátorské práce a opravy budou stát 9,4 milionu korun.

„Údržbu dostával orloj průběžně celá ta léta, ale my poprvé rozebíráme i rám orloje, protože ho budeme čistit celý až na ten původní kov, na ten autentický povrch,“ řekl orlojník, který o staroměstský orloj pečuje od roku 2009.

Restaurátor hodin na pražském orloji Petr Skála | Foto: Magdaléna Medková

Stroj astronomických hodin je v pořádku, ale některé věci jsou za roky fungování opotřebované. Z orloje zmizí natahovací stroj, který je v něm od rekonstrukce po druhé světové válce. Tento mechanismus byl ve stroji podle Skály velmi cizorodý, proto se do orloje vrátí lanový dřevěný buben, konopná lana a kamenná závaží.

Až budou všechny součástky stroje v dílně, chce se Skála zaměřit i na určení stáří jednotlivých dílů. „Chceme některé ty díly, o kterých jsme přesvědčeni, že by nemusely být úplně původní, nebo máme podezření, tak je chceme dát pod rentgen, chceme udělat nějaké materiálové zkoušky,“ řekl v rozhovoru Skála.

Mezi nejstarší součástky patří část rámu, která byla rámem staršího bicího stroje, jenž byl původně nahoře ve věži Staroměstské radnice. „K tomu stroji bicímu sice udělal Mikuláš z Kadaně v roce 1410 nová kola ozubená, ale víme, že ten stroj byl starší, mohl pocházet možná ze 60. let už 14. století,“ uvedl orlojník.

Výjimečné dílo v centru Čech

Petr Skála se s manželkou zabývají restaurováním starých hodinových strojů 25 let. Za tu dobu zrestaurovali v Čechách a na Moravě zhruba 100 věžních hodin. Při určování postupu demontáže stroje se řídí citem. „Orloj sice dělám poprvé, ale tak samozřejmě žádné takové zvláštnosti tu nejsou, které by člověka překvapily,“ řekl ke své práci.

Staroměstský orloj přijíždí každoročně obdivovat statisíce turistů | Foto: licence GNU Free Documentation License, Henry Mühlpfordt

Pražský orloj označuje za nejstarší s původním mechanismem. Ostatní orloje v Evropě už mají nové stroje. Ke staroměstskému orloji i proto přistupuje s velkým respektem.

„Ten orloj tady měřil čas všem historickým událostem, je to v centru Čech, v centru Evropy, bych řekl dokonce, takže to je velmi výjimečný orloj, velmi výjimečný mechanismus a vůbec výjimečné dílo, protože to není jenom stroj,“ dodal. Na rozdíl od italských orlojů má pražský orloj obzor, který ukazuje polohu slunce na obloze.

Restaurátoři také vrátí původní význam sochám, které představovaly tři nejhorší lidské hříchy, pýchu, lakomství a závist, a tři nejkrásnější lidské vlastnosti, soucit, štědrost a skromnost. Astroláb dostane vzhled odpovídající historickým dokumentům. Hodně práce budou mít restaurátoři s kamennou výzdobou, kterou místy poškodili vandalové.