Pražský orloj se zastaví. Restaurátoři budou v rámci oprav Staroměstské radnice zkoumat, jak vznikl

„Na orloji je samozřejmě stále celá řada ještě neobjevených tajemství. I na stroji,“ říká pro Radiožurnál Petr Skála, který se o Staroměstský orloj stará bezmála 10 let. Orloj čekají materiálové zkoušky, památkáři ale využijí venkovního lešení.

„Jakmile se postaví ležení a bude se opravovat sochařská výzdoba, tak se bude zároveň dělat i stavebně-historický průzkum. To znamená, že se bude moci zjistit – což se také moc neví – jak vrstvy orloje vznikaly, která je původní parléřovská. To se zhruba ví, ale neví se, jak na to navazuje pozdní gotika reysková,“ popisuje orlojník, který chodil do věže Staroměstské radnice poslední týdny jenom na kontrolu.

„Budu muset všechno přesně zaměřit, udělat perfektní výkresy a označení všech částí. Musíme to rozebírat velmi pečlivě, aby potom nebyly zmatky,“ dodává Petr Skála, který chce stroj vrátit během oprav do původního stavu. Současné řetězy a elektrický pohon tak nahradí dřevěné bubny s konopnými lany a pískovcovými závažími.

Restaurátoři budou na astronomických hodinách pracovat asi šest měsíců, oprava vyjde zhruba na deset milionů korun.