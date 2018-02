Desítky starostů a obecních zastupitelů rezignovaly. Registr majetku označují jako návod pro zloděje

Zástupci měst a obcí budou příští týden přesvědčovat premiéra v demisi, aby starostové a radní nemuseli svůj majetek zveřejňovat na internetu. Podporuje je v tom i část poslanců. V Poslanecké sněmovně už čekají dva návrhy na změnu zákona. Podle představitelů samospráv už ale kvůli novému registru majetku skončily desítky představitelů obcí a měst. Doporučujeme Praha 11:27 8. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obecní úřad (Ilustrační foto) | Foto: Filip Novotný | Zdroj: Český rozhlas

„Vadí mně zásah do soukromí, myslím si, že to už není adekvátní účelu, který to má plnit,“ řekla Radiožurnálu nezávislá starostka Zadní Třebaně na Berounsku Markéta Simanová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Už desítky starostů a obecních zastupitelů rezignovaly na funkce kvůli povinnosti zveřejňovat majetek na internetu. Tvrdí to Svaz měst a obcí. Více si poslechněte v reportáži Václava Štefana.

„Já osobně při prvotním přečtení zákona jsem byla rozhodnutá, že rezignuji. Na druhou stranu po pečlivém zvážení mně přišlo neseriózní vůči obci a rozjetým projektům opustit tuto funkci chvíli před volbami,“ dodala Simanová.

Desítky starostů, místostarostů a radních už ale kvůli nové povinnosti zveřejnit svůj majetek v internetovém registru rezignovaly a další o tom uvažují. Uvádí to nedávný průzkum Mikroregionu Severo-Lanškrounsko.

Jeho zástupci půjdou spolu s představiteli Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv v pondělí za premiérem v demisi. Andreje Babiše z hnutí ANO budou přesvědčovat, aby vláda téma řešila.

Příležitost krást

„Informace, které se zadávají do registru, jsou tak citlivé, tak rozsáhlé, že požadujeme, aby s nimi bylo zodpovědně nakládáno. Když někdo ví, že starosta na malé obci má sbírku známek za miliony, ví se o něm, kdy je v Praze na nějakém jednání, tak pak je to krásný návod, jak si přijít pro tuto sbírku známek do jeho nemovitosti,“ myslí si předseda Svazu měst a obcí František Lukl. V registru si může kdokoliv vyhledat mimo jiné to, že starosta vlastní třeba obraz, luxusní hodinky nebo starožitnost v hodnotě nad 500 tisíc korun.

Kvůli povinnosti zveřejnit veškerý majetek končí první komunální politici. Budou další, bojí se svaz Číst článek

Premiér v demisi od zástupců samospráv dostane petici za změnu zákona, kterou podepsalo téměř 2500 zástupců obcí. Babiš v sms zprávě vzkázal, že si starosty poslechne a pak se uvidí, co se s tím dá dělat.

Ve sněmovně už jsou dva návrhy KDU-ČSL a hnutí STAN na změnu zákona o střetu zájmů. Lidovci chtějí z povinnosti zveřejňovat majetek vyjmout neuvolněné starosty, místostarosty a radní z malých obcí.

„My jsme hledali z řady možných variant, počtu obyvatel obcí, výše rozpočtu. Nakonec jsme se rozhodli pro tuto variantu, která se nám zdá nejlogičtější v tom smyslu, že zasáhne funkcionáře, kteří za svoji práci nepobírají plat,“ vysvětluje poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. Starostové a nezávislí prosazují, aby se lidé do registru dostali až na základě individuální žádosti.

Protikorupční skupina

Vláda i ministerstvo spravedlnosti ale oba návrhy odmítly. Podle resortu je nejdřív potřeba vyhodnotit dopady novinky. Sněmovna by přesto mohla návrhy začít projednávat na schůzi, která začne koncem února.

Úřednice dostala výpověď kvůli prodeji pozemků v Harrachově. Sama upozorňovala na nesrovnalosti Číst článek

V dolní komoře téma řešila minulý týden nová protikorupční pracovní skupina zastoupená všemi kluby. Svolal ji předseda dolní komory z hnutí ANO Radek Vondráček.

„Současná právní úprava je v některé části kontroverzní. Tady je problém a všichni chceme těm starostům zvlášť na malých obcích pomoci. To se shodnem. Teď už jde jenom o formu, jak to uděláme. Máme teďka dva zákony, které se můžou stát nositelem nějaké právní úpravy, která relativně spěchá, jestliže to chceme zvládnout do komunálních voleb. I my máme starost v mém regionu oslovit kvalitní lidi na kandidátku,“ myslí si Vondráček.

Ten požádal o vyjádření k možným změnám ministerstvo spravedlnosti. Chce o nich mluvit i se šéfem resortu a premiérem v demisi. Upravit zákon chtějí i někteří další zákonodárci ANO - například Helena Válková. Se změnou pravidel souhlasí s ohledem na komunální politiky i protikorupční projekt Rekonstrukce státu. K poslaneckým návrhům má ale výhrady.