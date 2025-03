Starosta Poličky k výbuchu: Znepokojuje nás to. Lidé ale malinko počítají, že se může něco stát

Policie a hasiči stále dohlížejí na areál Poličských strojíren, kde v úterý vybuchl muniční sklad. Jeden zaměstnanec je po explozi v nemocnici. Lidé z okolí se už večer mohli vrátit domů. Policie stále zjišťuje, co explozi způsobilo. „Pochopitelně nás to znepokojuje,“ říká k výbuchu starosta Poličky Jaroslav Martinů (ODS). „Lidé malinko počítají, že se sem tam může něco stát,“ dodává pro Radiožurnál. Rozhovor Polička 12:36 26. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policista hovoří s řidičem osobního vozu při příjezdu k policejní uzavírce na silnici do Poličky | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Pane starosto, se včerejším výbuchem je to už třetí incident v této továrně za posledních 10 let. Jak se lidem v Poličce žije? Necítí se továrnou ohroženi?

Máte pravdu. Nicméně ta továrna je tady v ulici zhruba 100 roků a má velikou tradici. Za tu dobu lidé tak malinko počítají, že se sem tam může něco stát. Zaplaťpánbůh za to, že nedochází k nějakým dramatickým událostem.

Budete s vedením podniku nějak řešit lepší zabezpečení, aby se takové situace v budoucnu už neopakovaly?

Samozřejmě s vedením podniku jsme neustále v kontaktu a pochopitelně nás to znepokojuje. Budeme vážně, velice vážně požadovat po firmě, aby podobným věcem maximálně zabránila.

Příčinu výbuchu policie stále ještě vyšetřuje. Vy s ní jako město spolupracujete?

Včera jsem byl v kontaktu s policií a vedoucím důstojníkem. Zásadní informace pro nás byla, jestli budeme pokračovat ve stěhování lidí. Dostal jsem informaci, že v šest hodin se schází krizový štáb a že na základě skutečností všechno vyhodnotí, včetně toho speciálního obrněného vozidla, které do objektu vjelo. Podle toho se rozhodnou, jestli pásmo, které bylo původně stanovené na 1,5 kilometru od místa výbuchu, zůstane stejné. Anebo jestli ho vrátí do hranic firmy, to znamená do areálu za plotem.

Asi v pět nebo šest hodin mi zavolal velící policista. Došli k názoru, že to pásmo, které bylo původně vyhlášené 1,5 kilometru, zmenšují. Zkracují ho pouze na areál firmy, což pro nás byla naprosto zásadní informace. Měli jsme v 18 hodin sraz s lidmi, kterým jsme slíbili ubytování na ubytovně. Nicméně jsme jim poskytli informaci, že se mohou vrátit domů.

Vrátili jsme dokonce i skupinku seniorů, kterou jsme ubytovali v domově pro seniory v Bystrém. Pro nás jako pro město Poličku byly věci v 18 hodin v podstatě ukončené.

A jakým způsobem jste obyvatele informovali o tom, co se děje?

Městským rozhlasem, pochopitelně tady byly zastavené ulice a silnice na Jedlovou a Korouhev. Takže samozřejmě mám za to, že během krátké chvíle skoro každý Poličák byl informovaný, že v Poličských strojírnách nebo ve firmě STV došlo k nehodě.

Jak už jsme říkali, tak jeden zaměstnanec byl při výbuchu zraněn. Víte teď, v jakém je stavu?

Podle všech dostupných zpráv, které teď mám, je mimo ohrožení života. Sice má těžký úraz, ale mělo by to snad skončit šťastným vyléčením.

Zmiňoval jste krizový štáb, předpokládám, že jste jeho členem nebo nejste?

Jsem členem krizového štábu, dokonce hlavou města Poličky. Mluvím teď o krizovém štábu ve formě, která byla složená z policie, hasičů, pyrotechniků a dalších adekvátních odborníků.

A víte už, proč a co v továrně explodovalo? Zmínili jsme jeden možný způsob toho, proč se to stalo, a sice nějaký technologický problém ve výrobě v jedné z hal.

Mám pocit, že mám ty samé informace jako vy. Mělo se jednat o technologickou závadu na speciální peci, která chystá výbušnou směs. Takže mám informace, které jsou v novinách a které máte i bezesporu i vy.

Jak hodnotíte včerejší zásah a spolupráci hasičů, policistů a záchranářů?

Myslím, že včerejší zásah byl opět ukázkou, že tento systém u nás funguje. Jsme rádi, že jsme systém propracovali a byla to taková zkouška pravdy, jak rychle a efektivně jsme schopni reagovat v podobných složitých záležitostech. Takže bych napsal jedničku.