Najednou jsem přestal mít to nejdůležitější – radost z práce, popisuje svůj odchod bývalý starosta Říčan

Moderátor televizního pořadu Zázraky přírody Vladimír Kořen se koncem loňského roku vzdal funkce starosty. Z úřadu v Říčanech odešel po deseti letech, přitom byl stále velmi oblíbený. „Starosta je člověk na průsečíku. Musíte obhajovat názory, které jsou kompromisní. Starosta musí umět upozadit svou osobnost, dát průchod kompromisu a pak ho ještě jako lev obhajovat," popisuje dnes učitel místní základní školy. Praha 18:29 17. května 2021

Být starostou je podle Kořena krásná práce, protože člověk může realizovat svou vizi.

„Já jsem projektový člověk. Baví mě něco vymyslet, napsat to na papír a potom to přetavit do skutečnosti. Ať už to bylo v televizi, kde se skládaly obrázky, nebo v politice, kde se dávaly dohromady projekty jako cyklostezka a další,“ popisuje.

„V jednom okamžiku se mně ty přímky protnuly a najednou jsem přestal mít to nejdůležitější, co by si měl člověk ve svém životě hlídat – radost. Radost z toho, že něco tvoříte, že tvoříte něco krásného v krásném.“

Ztratil jsem radost z práce

Poslední kapkou tak v Kořenově starostování byla kauza bytů v Říčanech, která mu ubírala energii. „Když pak na menším městě říkáte svým sousedům, učitelce, která učí vaší dceru na klavír, a známým, které potkáváte v kostele, že město musíte postavit před nějakou soudní při, ve kterém se budeme handrkovat.“

Najednou tu tolik potřebnou radost ztratil, přitom musel všem vysvětlovat, že se Říčany musejí bránit u soudu, přestože nevýhodnou smlouvu podepsali jejich předchůdci v úřadě.

„Já jsem z této bitvy či povinnosti neutekl, ale zároveň jsem v ten okamžik věděl, že ať to dopadne, jak to dopadne, tak se můj čas chýlí ke konci. Protože bez radosti to za této situace nedokážu dělat. Taky že je tam politická odpovědnost a my jako město neseme odpovědnost za to, že smlouva byla před 20 lety špatně a nevýhodně podepsána.“

Kořen přiznává, že ve chvíli, kdy se problém objevil na stole, což bylo na přelomu let 2019 a 2020, začal uvažovat i o svém odchodu. Probrali to i v jejich politickém uskupení, které je jen lokálního charakteru, protože musel najít svého nástupce. „Přišlo mně to jako přirozené, nutné, etické a morální,“ uzavírá tuto pro něj už uzavřenou kapitolu života.

Starosta nemá volno nikdy

„Starostování vás pohltí úplně celým životem. Stranou dáte rodinu, musíte být pořád k dispozici, takže jsem třeba jel ze zahraniční cesty z partnerského města v Polsku, měl jsem odřízeno pár set kilometrů a k tomu vám pak, v neděli večer, zazvoní někdo na zvonek kvůli sousedské hranici.“

Někdy je tato práce v čele města podle Kořena těžká, ale pokud vidí „světlo na konci tunelu“ a nějaký cíl, tak mu to vždy energii dodalo. „Přestože se to asi nezdá, nikdy jsem nebyl tím, který by vystupoval nějak moc razantně. Někdy emoce samozřejmě vytečou, ať už na sociálních sítích, nebo na jednáních zastupitelstva.“

Přišedší občané

Říčany jsou součástí prstence kolem Prahy, který vznikl suburbanizací v 90. letech, kdy se upravovaly územní plány. Podle bývalého starosty ale dost bez rozmyslu. „Protože to vypadá, jako kdyby někdo s pastelkami v ruce řekl: Tohle pole by se mohlo změnit na rozvojovou stavební plochu a tohle zase už ne.“

Jenže se tak v mnoha obcích zapomnělo na infrastrukturu, na školu nebo prostor pro obchody. „A najednou tam přestává fungovat komunita, což je třeba problém obce Květnice, která měla dřív jen pár čísel popisných, ale dnes je z toho pětitisícové městečko.“

Vladimír Kořen kdysi s manželkou koupili starší nemovitost, takže v Říčanech nejsou starousedlíky, ale, jak říká, přišedší občané. Tehdy hrozilo, že tam vzniknou velké developerské projekty, snad se čtvrtí pro čtyři tisícovky nových obyvatel.

„Tento strach byl jedním z velkých hybatelů, proč jsem za občanské sdružení vstoupil do hry. Takže jsme připomínkovali územní plán a s radnicí jsme se snažili o nějakou komunikaci. Musím říct, že jsme tehdy narazili do zavřených dveří, takže pak zazněla věta: Když to chcete změnit, tak kandidujte. Tak jsme si se sousedem řekli, že to uděláme – a vyhráli jsme volby,“ dodává.

Celý rozhovor pořadu Hovory si poslechněte v audiu, ptal se Vlastimil Ježek.