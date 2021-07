‚Nebudu je podporovat před volbami.‘ Starostka Mladých Buků odmítla vládní návštěvu

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová chtěla společně s šéfkou resortu financí Alenou Schillerovou (obě za ANO) navštívit opravenou školu v Mladých Bukách na Trutnovsku. Tamní starostka Lucie Potůčková (STAN) ale byla proti. „Foťte se před Penamem,“ napsala v úterý ráno na twitteru. „Víc by mě potěšilo, kdyby ministři přijížděli, když se na stavbě pracuje. A ne vyfotit se půl roku po kolaudaci u hotový věci,“ řekla pro iROZHLAS.cz. Praha 18:14 13. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starostka Mladých Buků v Krkonoších Lucie Potůčková | Foto: Blanka Malá | Zdroj: Český rozhlas

Ve dvoutisícovém městysu Mladé Buky loni za desítky milionů korun vybudovali nové odborné učebny místní základní školy. Projekt je součástí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a financován byl z evropských peněz.

Právě to uvádí starostka Lucie Potůčková jako jeden z důvodů odmítnutí vládní návštěvy.

„Když mě informovali, že by spolu s paní Dostálovou jako šéfkou řídícího orgánu IROPu jela taky paní Schillerová, řekla jsem jim, že se mi to vůbec nelíbí. Že je takhle před volbami podporovat nebudu. Reakce byla, že je vždycky před nějakýma volbami,“ přiblížila pro Potůčková pro iROZHLAS.cz s tím, že ji telefonát z ministerstva pro místní rozvoj zastihl začátkem července, když byla na dovolené.

Starostka z Krkonoš

@PotuckovaLucie Tak se ke mně chtějí prijet blejsknout KD z MMR a AS z MF. Prý že máme krásný projekt z IROP. Nene, děvenky, sami jsme jako obec postavili, sami jsme zařídili a děkovat budem pouze EU directissimo. Škola je přes léto zamčená a vetřelce do ní nepouštíme. Foťte se před Penamem. 668 6485

Podle ní stát při rekonstrukci nijak neasistoval. „Šijeme si to tady na koleně, máme pár administrativních úředníků, se vším si musíme poradit sami. Hrozně oceňuji pomoc Svazu města a obcí a Sdružení místních samospráv za to, že se za nás bijou a pomáhají nám jako vesnicím. Ale se státem je to vždycky náraz do zdi,“ pokračovala starostka.

Ministryně Klára Dostálová odmítla, že by návštěva měla být součást předvolební kampaně. „Mám na starosti vyjednávání kolem Integrovaného regionálního operačního programu, proto je zcela logické, že jsem měla ambice jednat se starosty, kteří realizovali program v rámci IROP,“ řekla Seznam Zprávám.

Potůčková je ale přesvědčena, že ministryně měly pro návštěvu i jiný důvod. „Myslím, že není žádný problém zavolat si. My na sebe občas s paní Dostálovou narazíme i na krajském zastupitelstvu. Kdyby se chtěla na něco zeptat, tak to určitě jde jiným způsobem,“ vysvětlila starostka.

„Kdo mě trošku zná, ví, že se tak vyjadřuji dlouhodobě i mimo funkci. Že jsem taková, s prominutím, ‚držka‘ a říkám věci nahlas. Nevím jestli to s volbami souvisí, asi bych to řekla i tak,“ reagovala na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda i příspěvek na jejím twitteru nemůže být formou předvolební kampaně.