Starostové a nezávislí mají nového šéfa. Bez protikandidáta zvítězil Vít Rakušan

Novým předsedou hnutí Starostové a nezávislí je poslanec a starosta Kolína Vít Rakušan. Před pár okamžiky ho zvolili delágáti pražského sněmu. Získal 139 hlasů ze zhruba 160 a vystřídal tak dlouholetého šéfa hnutí Petra Gazdíka. Mandát vedení Starostů měl původně skončit až v roce 2020, celostátní výbor STAN ale na Gazdíkův návrh v polovině prosince rozhodl, že už letošní sněm bude volební.

„Děkuji vám za obrovsky silný mandát,“ řekl nový šéf strany. Silná podpora podle něj ukazuje, že je hnutí jednotné a že se ztotožňuje s vizí, která ho dovede do vlády České republiky. Rakušanovi dalo hlas 93,9 procenta delegátů.

Dosavadní předseda Gazdík svému nástupci symbolicky předal stan. Popřál mu, aby se o něj dobře staral, aby ho neušpinil a aby ho zvětšoval.

Rakušan ve svém projevu před volbou požádal účastníky sněmu, aby na post prvního místopředsedy zvolili poslance Jana Farského. Ten na tuto pozici kandiduje jako jediný.

Zároveň Rakušan vyzval k tomu, aby ve volbě dalších místopředsedů dali hlas odcházejícímu předsedovi Petr Gazdíkovi. Volba místopředsedů je na programu sněmu v příštích okamžicích.

Ambice jít do vlády

Sjezd Starostů a nezávislých (STAN) v Praze začal v sobotu v deset hodin dopoledne. O nových členech vedení se hlasovalo elektronicky.

Na sněmu vystoupili zástupci občanských demokratů, Pirátů, lidovců, TOP 09, předseda sociálních demokratů Jan Hamáček poslal zdravici. Starostové budou po volbách také hlasovat o některých technických změnách ve stanovách a mluvit budou i o blížících se volbách do Evropského parlamentu.

Dojaty ⁦@petrgazdik⁩ si na #snemSTAN vyslouzil potlesk ve stoje.



Dekoval hlavne sve zene. “Jsem si jisty, ze moje deti nelituji, ze tatinek je politik,” rekl. Jeho ctvrty potomek, syn Martin, ma prave dnes pet let. pic.twitter.com/mDsLXDilXE — Zuzana Cerna (@zuzana_cerna) 13. dubna 2019

Nový předseda, starosta Kolína a poslanec Vít Rakušan ve stranických novinách před volbou uvedl, že se chce podílet na vládě. „Mám ambici přivést Starosty i do vlády, odkud půjdou prosazovat naše ideje snáz.“

Chce, aby hnutí absorbovalo osobnosti. „Lidi, kteří stejně jako my vidí prostor i čas něco změnit, mají chuť to dělat pod naší značkou a nechtějí za to místa na plakátu,“ poznamenal.