Starostové a starostky žádají o zachování pobočky úřadu práce v Kraslicích

Vedení obcí a měst nesouhlasí s plánovaným rušením pobočky Úřadu práce v Kraslicích na Sokolovsku. Zvlášť v době, kdy ve městě končí další z firem a bez práce bude víc než 80 lidí. Osm starostů a starostek z Kraslicka proto zaslalo výzvu ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) o zachování pobočky, která má skončit k poslednímu srpnu letošního roku. Kraslice 21:30 11. května 2025

Ministerstvo sice slibuje náhradní řešení, kdy část agendy Úřadu práce mají vyřizovat zaměstnanci České pošty, služby Úřadu práce to ale podle vedení jednotlivých měst nenahradí. Klienti by tak po 31. srpnu museli dojíždět do 30 kilometrů vzdáleného Sokolova.

Reportáž o postoji starostů k rušení pobočky Úřadu práce v Kraslicích připravila Andrea Strohmaierová

„Ten úřad práce zajišťuje spoustu služeb pro občany, kteří v naší oblasti jsou za prvé starší, za druhé jsou postiženi nejvyšší mírou nezaměstnanosti v Karlovarském kraji. Na Sokolovsku roste nejvíce ta nezaměstnanost,“ říká starosta Rotavy Michal Červenka (VOK).

„Další věc, čeho se bojím, jsou dopady útlumu hospodářství v Německu. Máme tu spoustu pendlerů, ti se budou také obracet na náš úřad práce v Kraslicích. Myslím si, že ten přerod těch úřadů práce v lokalitách jako je Kraslicko není domyšlený,“ doplnil starosta.

Některé služby Úřadu práce by v Kraslicích jako obci s rozšířenou působností měly zůstat zachovány: „Buďto tím, že tam ti pracovníci budou dojíždět na úřední dny, to znamená, bude tam to výjezdní kontaktní pracoviště nebo tam bude zajištěna možnost podatelny přes Českou poštu,“ uvedl ministr Marian Jurečka.

Místostarosta Kraslic Filip Beneš (nez.) upozorňuje, že Česká pošta není schopna zvládnout další administrativní zátěž: „Další nával této agendy na zaměstnance České pošty v případě Kraslic je podle nás nesmyslný a myslím si, že to pošta nemusí zvládnout nebo respektive dokáže to tu službu ještě více pro ostatní občany zkomplikovat.“

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík vzkazuje: „Vkládání klientských dat do aplikace Úřadu práce Jenda zvládáme a nemyslím si, že v Kraslicích by s tím měl být nějaký problém. Není to náhrada za pobočku Úřadu práce, je to pouze další možnost, kde si vyřídit právě tyto vybrané digitalizované státní sociální dávky.“ Lidé v Kraslicích mohou využívat také on-line komunikaci s úřadem.