Kolik sousedů má koronavirus? Města se poprvé od začátku pandemie dostanou k datům o nakažených

Až dosud neměli starostové v Česku data o tom, kolik nakažených koronavirem se v jejich městě vyskytuje. Od poloviny srpna se má situace změnit. Nově by obce s rozšířenou působností měly dostávat informace o nemocných každý týden. „První datové sady budou předány nejpozději ve druhé polovině srpna," napsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná. Praha 12:00 5. srpna 2020

Zemědělské družstvo z Čečelic přesunulo na konci července desítky svých pracovníků s pozitivním testem na koronavirus do středočeských Klů. Starosta obce Pavel Michalíček to tehdy vnímal jako „podpásovku“. Od dubna totiž neměl o oficiálních číslech nakažených žádné informace.

„Nemluvím o jménech, to nikdo nepotřebuje. Neznáme ale ani počty nebo přibližné polohy,“ řekl.

O stěhování covid pozitivních pracovníků se ostatně dozvěděl náhodou. „V pondělí ráno mi to jako neověřenou informaci řekl jeden občan a prosil mě o ověření. Začal jsem tedy pátrat a nebýt toho, tak nevíme nic.“

Od poloviny srpna by se tato praxe měla změnit. Obce s rozšířenou působností, kterých je v Česku 205, by poprvé od začátku pandemie měly dostávat informace o nakažených. V případě Klů by se tak o nemocných dozvěděla mělnická radnice, která by Michalíčka informovala a mohla by v případě potřeby zavést opatření.

„V současnosti byly ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připraveny první metodické postupy, které popisují obsah předávaných dat, technické aspekty předání a časový režim pravidelného předávání,“ napsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí resortu zdravotnictví Povolná.

‚Nejpalčivější problém‘

O změnu žádal Svaz obcí a měst. Nejdříve informoval krizový štáb v době pandemie, ten si ale na problematiku nenašel čas. Podruhé na konci července přímo ministerstvo zdravotnictví, které začalo problematiku řešit s Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Se starosty se totiž podle šéfa svazu a starosty Kyjova Františka Lukla shodli na tom, že pro ně nedostatek informací byl během pandemie jedním z „nejpalčivějších problémů“.

Nyní by tak obce nově měly dostávat zprávu o počtech nakažených od hygienických stanic každý týden. „Kdyby sami vyhodnotili (ÚZIS a hygienici – pozn. red.), že dochází k masivnějšímu nárůstu v nějaké oblasti, tak budeme upozorněni hned, abychom mohli realizovat preventivní opatření. I v minulosti starostové například rozdávali roušky, distribuovali dezinfekční materiály nebo řešili opatření týkající se organizací, které zřizujeme,“ řekl redakci.

„Jsme domluveni na tom, že nepůjde jen o kopírování dat, ale i o další informace, které budou pro starosty jako šéfy krizových štábů podstatné,“ dodal.

Zatím ale není jasné, jakou cestou se informace budou ke starostům dostávat. „Musí to být důvěrný zdroj,“ popsal Lukl. Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek tento týden jedná se svazem i o dalších podrobnostech. „Na metodice se pracuje, určitě to bude ve dnech,“ napsal redakci.