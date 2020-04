Starostové musí umět číst dokumenty, říká muž, jenž se soudí s obcemi kvůli Energii pod kontrolou

Jeho firma navázala na zkrachovalý projekt Energie pod kontrolou, který sliboval stovkám škol a obcí výhodnější elektřinu. Vítězslav Fiala tvrdí, že s padlou obecně prospěšnou společností nebyl propojen. Jen nabídl lepší cenu. Řada obcí se ale s jeho firmou Energie Pro dodnes soudí. „Když si poskládáte všechna fakta, tak přece postupuju nějak racionálně,“ diví se starostům dvaatřicetiletý podnikatel. Praha 6:00 19. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězslav Fiala (32 let). V energetice podle svých slov začal pracovat před devíti lety. Vystudoval střední školu, obor elektromanagement. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ještě bydlíte ve Spomyšli?

Stále tam mám trvalé bydliště.

To úplně nevypadá jako bydlení mladého a úspěšného podnikatele…

Bydlení ve Spomyšli je v podstatě korespondenční adresa ve chvíli, kdy už jsem v nějakých 19 letech odešel do Prahy a začal tady pracovat.

Samozřejmě není úplně myslitelné mít stále trvalé bydliště u rodičů a jít si na vlastní pěst zařídit svůj život. Takže toto je výsledek nějaké historie. Dnes po mnoha letech, nějakém manželství a podobně se tato situace bude měnit.

JAK SE ENERGIE DOSTALA MIMO KONTROLU Původně neziskový projekt na zprostředkování nákupu energie pro malá města, obce a školy skončil v závěru roku 2016 bankrotem. Obecně prospěšná společnost Energie pod kontrolou neplatila svým obchodním partnerům, nevracela ani přeplatky za elektřinu. Po firmě přepsané na bílé koně zůstaly nesplacené dluhy za 162 milionů korun.

Velkou část peněz podle policie z firmy vysál její ředitel David Tejml, jehož v létě 2018 kriminalisté obvinili ze zpronevěry. „Získal a neoprávněně se obohatil o částku nejméně 46 396 913 korun,“ píše ve sdělení obvinění policie. Kam zmizel zbytek peněz, policie dosud nedopátrala. Později byl jeho skutek překvalifikován jako poškození věřitele.

Za neziskovým projektem Energie pod kontrolou původně stáli komunální politici KDU-ČSL a ještě v komunálních volbách v roce 2014 tento projekt vychvaloval sám předseda strany Pavel Bělobrádek.

Obcím a městům začala energii s koncem vytunelované společnost dodávat firma Energie Pro. Ta se u soudu ohradila proti článku Obce kvůli vytunelované Energii pod kontrolou přišly o stamiliony. Teď mají zaplatit pokuty, v němž iROZHLAS.cz napsal, že „Tejml ještě před tím, než celý případ vyvrcholil, převedl všechny smlouvy s obcemi na Energii Pro“.

Pojďme tedy probrat, jak jste se dostal k firmě Energie Pro a jak jste se dostal k energetice jako takové.

K energetice jsem se dostal, řekl bych, takových devět let zpátky. U jedné zprostředkovatelské společnosti jsem vedl back office. Bylo to zpracování smluv, jejich kontrola, verifikace klientů a mnoho dalších činností, které k tomu patří. Posléze jsem se nějakým osobním vývojem dostal k tomu, že jsem začal podnikat ve zprostředkování těchto smluv. I díky tomu, že jsem progresivní a pracovitý člověk. A tady při té příležitosti jsem se setkal s Lukášem Vágnerem, který je mým společníkem a parťákem v energetice dodnes.

Měli jsme zájem získat nějaký podíl na dodavateli tím, že jsme měli určitý objem smluv generovaných naší činností. To se ale ve výsledku přetavilo v to, že jsme se rozhodli hledat dodavatele, kterého bychom mohli koupit. A začít v podstatě pracovat sami pro sebe, a nikoliv ty smlouvy, které jsme tenkrát byli schopni zprostředkovat, nosit někomu jinému. Takže takto velmi zkráceně jsme se dostali ke společnosti Energie Pro, kterou jsme koupili společně s Lukášem Vágnerem.

Jak jste ale vygenerovali kapitál na to, abyste rozjeli vlastní byznys?

Kapitál jsme samozřejmě měli nějaký vlastní, část byla půjčka a část byla odložená splatnost hodnoty té společnosti. Takže kombinace těchto tří faktorů.

Když jste zmínil jméno vašeho společníka... Ten byl v době, kdy jste začínali podnikat, v osobním bankrotu. V žádosti o oddlužení sám uvedl, že byl využit v jiné společnosti jako bílý kůň. Byl pro vás dostatečně důvěryhodný?

Pro mě ta zkušenost s ním jako takovým byla důvěryhodná sama o sobě. Lukáš mi řekl o své historii a o všech faktech, která tomu předcházela. A ať už se může jevit tato informace všelijak, tak pokud se někdo snaží, pracuje a dostane se do úzkých, přizná chybu a snaží se ji narovnat, tak já to neberu rozhodně negativně. Ba naopak je to schopný člověk, což se ukazuje do dnešních dní.

Moment, říkal jste, že jste do toho dali vlastní finanční prostředky. On ale zjevně v té době žádné prostředky mít nemohl.

Vlastními prostředky myslím mé vlastní prostředky.

Trvalé bydliště Vítězslava Fialy ve Spomyšli. | Foto: Google Street View

Do toho velkého byznysu jste vstoupil někdy ve třiadvaceti?

Když jsme kupovali Energii Pro, tak jsme byli nejmladší majitelé alternativního dodavatele v Česku. Dnes už tomu tak není. Ale v té době to zkoušela spousta lidí. Takže to byla možná i náhoda, že zrovna v tomto věku. Nebyl jsem nikdo, komu by něco spadlo do klína, kdo by něco zdědil po rodičích. Nikdo mi žádnou cestičku nevyšlapal. Musel jsem na tom tvrdě pracovat.

Jak jste se dostali k obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou?

Na společnost Energie pod kontrolou, respektive na pana Tejmla, jsme narazili tím způsobem, že jsme s ním byli seznámeni naším známým. Nebudu tady říkat jméno. On nás seznámil s tím, že mají zájem o dodávky.

Proč nebudete říkat jeho jméno?

Neptal jsem se ho, jestli ho mohu zveřejnit. Nicméně v určitých spisech jeho jméno uvedeno je. Seznámil nás, my jsme se setkali a padla varianta, jestli jsme schopni dodávat energie. My, jelikož jsme měli dlouholetou smlouvu se společností ČEZ, jsme měli možnost nakupovat energie za příznivých podmínek. A měli jsme zájem na tom, aby cena u nás byla co nejlepší, když jsme se dozvěděli, o jaké koncové odběratele jde.

Ohradil jste se proti formulaci, že Energie pod kontrolou převedla smlouvy s obcemi na vaši Energii Pro. Jak se tedy stalo, že některým těm obcím jste začali dodávat energii přímo vy?

Na nás samozřejmě společnost Energie pod kontrolou nikdy žádné smlouvy převést nemohla z jednoho prostého titulu. A to, že Energie pod kontrolou nikdy nebyla licencovaným dodavatelem energií. To znamená, že nemohla na nás žádné energetické smlouvy převést. Ta společnost měla za úkol – alespoň jak to dnes všichni chápeme –sdružit obce a vybrat jim výhodného dodavatele. Primárně se zaměřovala na cenu. Stejně tak postupovala i v tomto případě. Předložila nám plné moci starostů, které byly úředně ověřené. Shodou okolností jednu jsem přinesl jen pro náhled, abyste viděl, jak ta plná moc vypadá. Je tam přímo uvedeno zplnomocnění uzavírat nové smluvní vztahy s dodavateli. To znamená, že Energie pod kontrolou uzavřela s námi, i dle energetického zákona, smlouvu, protože dodavatel má dodávat koncovému klientovi, který je definován tím, že vlastní odběrné místo.

Jak byste tedy zjednodušeně popsal, co se odehrálo mezi vámi a Energií pod kontrolou?

Odehrála se jediná zásadní situace: Energie pod kontrolou sdružovala obce na základě plných mocí a vybírala jim alternativní dodavatele elektrické energie. To dělala i historicky. My bychom jim dali, dnes už víme ze znaleckých posudků, cenu přibližně o 20 % nižší, než ti klienti v té době měli. Bavíme se o jedné pětině úspor pro obce, tak z toho titulu si nás vybrala a my jsme zahájili dodávky do koncových odběrných míst.

Takže se to dá popsat tak, že jste převzali jejich kontrakty?

Ne, uzavřou smlouvu napřímo. My s nimi podepíšeme smlouvu o sdružených službách dodávek a zahájíme dodávky na základě této smlouvy.

Takže jste nepřevzali kontrakt?

Nepřevzali jsme žádný kontrakt. Nelze převzít žádný kontrakt. Ten kontrakt byl uzavřen na základě plné moci s koncovým klientem napřímo s námi jako s dodavatelem.

Dobře, ale na té věci se v podstatě nic nemění – toho zákazníka jste převzali.

Ve chvíli, kdy Energie pod kontrolou nikdy nerealizovala dodávku do žádného odběrného místa, tak není možné toto převzít. My jsme, byli jsme a budeme nadále dodavatelem elektrické energie a zemního plynu licencovaným od Energetického regulačního úřadu.

40 milionů? Na účtu jsem je neviděl

Od Energie pod kontrolu jste dostali seznam klientů, plné moci… Proč vám je dali bezplatně?

Vždyť to bylo podstatou Energie pod kontrolou jako takové, měla uzavřené smlouvy o energetickém poradenství s koncovými klienty, a z těch jim plynul nějaký zisk.

A proč to svěřili zrovna vám?

Na základě nižší ceny. Tady není příliš nad čím spekulovat nebo nad čím se zamýšlet. Vy někoho zplnomocníte, aby vás zastupoval, on to dělá, činí tak v dobré víře, vybere vám dodavatele, který vám tu komoditu, kterou spotřebováváte, dá o 20 procent níž. Co je na tom vztahu špatně?

Předpokládám, že po uplynutí té doby, na kterou byl kontrakt uzavřen, by společnost Energie pod kontrolou – kdyby byla fyzicky zdatná a nedošlo tam k problému – vybrala jiného dodavatele. Nebo bychom byli schopni opět dát výbornou cenu a zůstala by odběrná místa u nás.

Jenže podle zpráv od insolvenčního správce vám Energie pod kontrolou poskytla 40 milionů na pokrytí jistiny u dodavatelů.

To je nesmysl, nic takového nikdy nevzniklo a žádná taková částka nám nikdy nebyla poskytnuta. Ani jsem o tom neslyšel, to teď poprvé slyším od vás.

Moment, insolvenční správce to uvedl u Krajského soudu v Brně. Můžu vám citovat: „Dlužník nejen že se zavázal převést kontrakty na dodávky energie zcela bezplatně, ale ještě navíc se v dohodě o spolupráci zavázal poskytnout žalovanému celkem 40 milionů na pokrytí jistiny u dodavatelů energií.“

Zajímavá informace, ale nicméně nikdy…

… to k vám nedoputovalo?

Nikdy, takové finance k nám nedoputovaly.

Dobře. A vy tedy o informaci, že to insolvenční správce napadá, ani nevíte?

Tato situace leží u našeho právního zástupce. Takže k tomu nemám více méně co dodat. Nikdy jsem takovou částku od společnosti Energie pod kontrolou na účtu neviděl. Ba naopak, my máme přihlášené také pohledávky do insolvenčního řízení, a ne úplně malé.

Mě jenom zaráží vaše tvrzení, že tuto informaci slyšíte ode mě poprvé, přitom ten spor se táhne už přes dva roky a vy zastupujete Energii Pro.

Je to tak.

Z dokumentu insolvenčního správce. | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Pojďme dál. Tvrdíte, že jste to udělali na základě těch plných mocí. Jenže některé obce to napadají u soudu. A některé už byly úspěšné. Jak si vysvětlit, že obce mají pocit, že jste je podvedli?

Můžete doplnit tu informaci, kterou jste řekl? Můžete mi říct jediný případ, kde úspěšně někdo napadl plnou moc?

Například obec Chrastava.

Tak u obce Chrastava se mohu vyjádřit. Úspěšně, neúspěšně... To rozhodnutí není pravomocné.

Ano, to zatím není. Ale prvoinstanční soud rozhodl v jejich prospěch.

A spor pokračuje dále. Tam narážíme na pozoruhodný úkaz, kdy pan starosta Canov tuto situaci převedl do jisté osobní roviny. U této obce je to zkráceně tak, že plnou moc neschválila rada a to přiznává i pan starosta. Pan starosta udělil Energii pod kontrolou úředně ověřenou plnou moc. Přesně věděl, k čemu a jak může s odběrnými místy Energie pod kontrolou nakládat. A jestli teď říká, že to nebylo schváleno radou města, tak tím jenom zhoršuje situaci pro sebe, protože on nečinil tak, jak měl činit jako starosta. Pokud někomu udělí plnou moc a neprojde to radou města, tak to je už zase na jiné řízení a nechci se k tomu blíže vyjadřovat. Neexistuje žádné pravomocné rozhodnutí, které by vyvrátilo platnost plné moci, ba naopak máme mnoho jednotek schválených Energetickým regulačním úřadem, že jsme dodávali na základě platně uzavřených plných mocí. Stejně tak i u soudu máme za sebou několik úspěšně dokončených soudních sporů.

Vraťme se ještě k Chrastavě. Tvrdíte, že to je osobní záležitost pana starosty. Já si dovolím citovat z rozsudku, který dal za pravdu obci Chrastava. „Žalující strana (Energie Pro – pozn. red) se zachovala nepoctivě, pokud i přes sdělení žalované strany o absenci zmocnění Energie pod kontrolou na toto nijak nereagovala a zahájila dodávku elektřiny“. Toto konstatoval Okresní soud v Liberci.

Rozumím.

To znamená, že to není jen tvrzení starosty.

Samozřejmě, to tvrzení starosty není nad rámec toho. Znovu podotknu, že rozhodnutí není pravomocné.

Říkáte, že máte v rukou pravomocné rozsudky, které mluví ve váš prospěch. Jakých obcí se prosím týkají?

Nevím, z hlavy vám neřeknu případy jeden po druhém. Mohu to ale klidně potom dodat, máme mnoho uzavřených dohod. Potom, když jsme se začali soudit, předložili jsme důkazy a přišli jsme k dohodám. Teď je tam například nějakých 11 obcí pod Brnem.

Nastudoval jsem si například případ Nových Hamrů, kde jste vyhráli. Probíhalo to následovně: soud začal v 9 hodin, v 9.15 požádal advokát o přestávku a v 9.42 oznámily obě strany, že se dohodly a obec se vzdala práva na odvolání. Tedy meritum věci ten soud vůbec neprojednával.

Já jsem Hamry nezmínil. Dají se vypíchnout i jednotlivé body, ale jak říkám, stejně tak máme rozhodnutí od Energetického regulačního úřadu.

Ještě mi vysvětlete, proč jste do toho šli tak zostra, když vás obce upozornily, že od vás energii nechtějí?

Je to jednoduché. My jsme se při tomto kontraktu zavázali těm, od nichž jsme energie nakupovali. To znamená: projdete si celý případ, není na tom procesu ani jedna chyba, a tak se zavážete, že odeberete nějaké množství energie. Tím pádem to musíte někam dodat. Když ne, je to špatně. Pokud se v dané chvíli rozhodne někdo jinak, tak se můžeme bavit o tom, na základě čeho se tak rozhodl a jestli to není na základě nekalé soutěže. Smluvní vztah už byl dán a snažím v něm pokračovat tak, abych splnil veškeré podmínky.

Vy jste ale nově těm obcím do těch podmínek vložili smluvní pokutu ve výši 30 % za neodebranou energii při odstoupení. To jsou podle vás standardní podmínky?

U většího odběru v závislosti na riziku vůči vaší společnosti může být i 100 %. Může to být i 50. A když říkám těch 50, tak to je zrovna standardní podmínka, kterou jsme měli vůči našemu partnerovi. To znamená, na koncové klienty jsme nepřenášeli 100 % našeho rizika.

Natolik jsme věřili tomu, že obce jsou schopny a jsou si vědomy toho, kdo, jak a co za ně činí. Nad rámec toho není o čem pochybovat. Ta služba je v podstatě stejná ve své kvalitě. Nerozeznáte ji od jednoho či druhého dodavatele. To znamená, že když má komodita pořád stejnou kvalitu, zásadním hybatelem je cena.

„Byl to neuvěřitelně drzý podvod,“ říká ale dál starosta Chrastavy a tvrdí, že jste zneužili plnou moc. Jak se vám to poslouchá?

Předpokládali jsme, že výsledek bude úplně opačného ražení. My jsme naregistrovali i plyn a nikde nenastal žádný rozpor. Klientům odcházely podklady, nikdo nás nekontaktoval, všechno bylo v pořádku. Byli jsme rádi. Udělali jsme dobrý obchod, protože jsme dali sice velmi dobrou cenu s malou marží, ale na velkém objemu.

Příběh ale pokračuje, když začínáme registrovat elektřinu a na každé registraci se objevuje rozpor. V tu chvíli zjišťujeme, že současným dodavatelem je společnost Amper market. S jejich zástupcem jsme se setkali a zeptali se, zdali disponuje nějakými relevantní podklady, proč bychom se na ta odběrná místa nemohli registrovat. Bylo nám sděleno, že nemají. Tak jsme se obrátili znovu na Energii pod kontrolou a ptali jsme se, zdali náhodou nemohlo dojít k nějakému chaosu. Bylo nám oznámeno, že Amper market jim vypověděl smlouvu. To znamená, že naší povinností bylo se naregistrovat na ta odběrná místa.

V tu chvíli nás začal Amper market výrazně hanit. Takový je sled událostí. Evidentně si chtěli udržet portfolio zákazníků stůj co stůj, protože měli velké minus v řádech desítek milionů u Energie pod kontrolou. Chápu, že v tu danou chvíli nás začal vnímat jako někoho zlého, kdo ji bere to portfolio pryč.

Vítězslav Fiala, jednatel společnosti Energie Pro. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přiznám se, že mě váš spor s Amper market příliš nezajímá, té kauze se věnuji kvůli obcím a školám. Vy nechápete, proč v té době začali být ostražití, když jim vytunelovaná Energie pod kontrolou dlužila peníze za přeplatky?

Já tomu rozumím, ale nemůžete říct, že vás nezajímá spor s Amper market. To je hybatel celé situace. Spouštěč. Nemůžete říct, že mě zajímá jenom B bez A. Takto to nelze veřejnosti podávat.

Jaká byla fakta v té době? Máte na odběrná místa naregistrovaného dodavatele, který je licencovaný od Energetického regulačního úřadu? Ano, mám. Je naregistrovaný na základě smluv uzavřených s tím dodavatelem? Ano, disponuje smlouvou. Disponoval jí nakonec i klient, který smlouvu dostal. Rozpisy záloh, to všechno klient dostal.

Když se na to dívám čistě racionálně: vím, za kolik bude dodávat ten dodavatel? Ano, byla jasně stanovená cena. Je kontaktní, není kontaktní? Je kontaktní. Když si poskládáte všechna fakta, tak přece postupuju nějak racionálně. Nemohu emotivně reagovat na to, co mi někdo napíše.

Někteří zákazníci racionálně postupovali, jsou s námi dodnes, fungují, dodávky tam běží. Někteří odebrali dva roky a odešli, i takové varianty jsou.

Tvrdíte, že prapočátkem všeho je váš spor s Amper marketem, ale Amper market očividně Energii pod kontrolou nevytuneloval.

Ne. To ne.

Znáte Davida Tejmla, ředitele Energie pod kontrolou?

Setkal jsem se s ním. Znám ho.

Osobně jste se znali ještě před obchodní spoluprací?

Ne.

Poznali jste tedy až při tomto obchodu?

Až na prvním jednání o možnosti dodávek, tam jsem ho poznal. Působil na mě solidně. Byl to člověk, který mi přišel, že je znalý věci.

V současnosti je obžalován kvůli tomu, že z Energie pod kontrolou zmizelo minimálně 46 milionů korun.

Ano, tu kauzu sledujeme. Zatím vím, že to zmizelo snad na hotovostních operacích. A taky vím, že jsou tam velké peníze, co se týká nevrácených záloh.

Proč pan Tejml uváděl vyšetřovatelům jako svoji kontaktní adresu sídlo vaší firmy v Karlíně?

Toho si nejsem vědom, že by pan Tejml jako kontakt uváděl adresu naší firmy.

Vyplývá to z policejních protokolů, s nimiž jsem se seznámil.

Ve chvíli, kdy jsme věděli, že potřebujeme růst, tak jsme zadali poptávku na nové sídlo realitnímu makléři, který nám prostor našel. Řádně jsme zaplatili provizi a do prostor se nastěhovali. Žádnou spojitost tam nevidím.

Tušíte, kam zmizelo těch 46 milionů?

Proboha, jak bych to mohl tušit?

Máte třeba jen vlastní domněnku?

Domněnek mám mnoho a nechci je ventilovat. Nerad bych si někde naběhl.

Náhody? Moc jich podle mě není

Proč váš společník Lukáš Vágner uváděl jako korespondenční adresu trvalé bydliště pana Tejmla?

Pan Vágner uváděl adresu v Rybné ulici. Pokud byste v Praze chtěl najít sídlo nebo trvalé bydliště, tak první, co vám na internetu vyběhne, je Rybná, kde je tisíce subjektů, ať právnických, tak fyzických. Je to klasické poskytování virtuálního sídla.

Ne každý se narodí a vyroste z takových poměrů, aby měl věci v životě zajištěné, a musí je prostě vyšlapat sám. Lukáš měl, řekl bych, životní situaci horší ještě než já.

Znáte paní Ivanu Zpěváčkovou?

Ivanu Zpěváčkovou znám.

To je bývalá zaměstnankyně Energie pod kontrolou, kterou jste posléze zaměstnali vy.

Ano, je to bývalá zaměstnankyně Energie pod kontrolou. V současnosti už není zaměstnankyní Energie Pro, ale byla naší zaměstnankyní a společně s ní ještě další dvě pracovnice. Ve chvíli, kdy jsme to portfolio uzavírali, tak jsme hledali pracovní sílu. A hledáte samozřejmě pracovní sílu, která je zaučená, rozumí, ví a zná.

Bylo to dobré rozhodnutí převzít zaměstnance z vytunelované společnosti?

Nepřebírali jsme zaměstnance z vytunelované společnosti. To vy říkáte dnes, s odstupem času. A já bych to dnes možná tak taky tituloval. V té době ale Energie pod kontrolou nebyla nikterak vytunelovaná, nic tomu nenasvědčovalo. Až když začala insolvence, dostali jsme se k těmto informacím. Ano, v té době to bylo za mě velmi chytré rozhodnutí, protože jsme ty lidi nemuseli vůbec zaučovat, nic jim vysvětlovat. Oni jen prováděli fakturace. Zapracovali se velmi rychle.

Energie pod kontrolou | Zdroj: Energie pod kontrolou

Nepodporuje to ovšem podezření, že firma Energie Pro byla s Energií pod kontrolou propojená více, než je obvyklé?

Po pěti letech nebyl nikdo z Energie Pro nijak obviněn, nebylo podáno žádné trestní oznámení, policie nebo Krajský soud v Brně jasně definoval, že společnost Energie pod kontrolou nebyla nijak propojena se společností Energie Pro. Tam není co více dodávat.

Který soud to konstatoval?

Mám za to, že Krajský soud v Brně.

A v rámci jakého sporu?

Jestli to dohledám, tak vám to řeknu. Mohu klidně na konci, ať nezdržuji.

Klidně to najděte, počkám.

Já mám za to, že to byl Okresní soud v Brně. Tady: „Mezi Energií pod kontrolou a Energií Pro neexistuje ani neexistoval vztah ve smyslu zákona o daních z příjmu ani ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Nejedná se ani o osoby jednající ve shodě a již vůbec se nejedná o koncern.“

Mě zajímaly ty osobní vazby. Jestli těch náhod není příliš.

Za mě těch náhod tam příliš nebylo.

Co byste vzkázal obcím, které se s vámi soudí, jsou přesvědčeny o tom, že jste zneužili jejich plné moci a dodnes jim Energie pod kontrolou dluží nemalé peníze?

Můj vzkaz pro ně je, že na naší straně vždy byla vůle se jakkoliv dohodnout. Děláme tento byznys roky a máme zájem ho dělat i nadále. Ve chvíli, kdy jsme zjistili, že je na nás vysoký tlak z důvodu toho, že nejsme schopni odebrat komoditu, ke které jsme se zavázali, tak jsme museli v co největší míře přenášet odpovědnost na zákazníka, klienta. Není omluvou to, že nám ten klient řekne: Ta plná moc k tomu sloužit neměla. To prostě nelze akceptovat.

I klient je přece jen zodpovědná osoba, je to právnický subjekt. Ti lidé jsou tam nějak nominováni, musí přece prokázat nějakou schopnost uvažovat a číst dokumenty. Minimálně jednu A4 zvládne každý. Že se do vás pustí někdo se silnějším kapitálem, s větším a lepším postavením na trhu, udělá kampaň a tím všechno shodí, s tím jsem vůbec nepočítal. To jsem si nikdy ani nepředstavoval, když jsem začínal podnikat.

Dnešní situace je taková, že budeme nuceni přistoupit k prodeji těch pohledávek. Zájemce máme. Začínal jsem energetiku dělat před devíti lety a chci v energetice zůstat. Nechci dělat právničinu. Poslední roky je to o tom, že sedím u právníka a řeším věci, které do energetiky úplně nepatří. Tohoto se chceme zbavit a nadále se tím nezaobírat.