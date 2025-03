Starostové nemohou být novou hlavní protiváhou Babiše, říká politolog. Jejich voliči jsou neloajální

Je potřeba zvyšovat výdaje na obranu a posílit evropské křídlo NATO, shodly se vládní strany a Piráti na speciální schůzce svolané premiérem Petrem Fialou (ODS). Politici hnutí ANO a SPD na schůzku nepřišli. „Jejich voliče v danou chvíli zahraniční politika příliš nezajímá,“ vysvětluje v Interview Plus politolog Lubomír Kopeček a dodává: „Promítá se do toho optika předvolební kampaně. V tuto chvíli je to silný hybatel.“ Interview Plus Praha 14:21 16. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci ve Sněmovně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Koalice Spolu a Starostové podle něj cítí povinnost hovořit o bezpečnosti proto, že mají vládní odpovědnost. „A kvůli tomu musí mít nějaký postoj, který odráží české zahraničně politické zájmy. Opozice díky tomu, že odpovědnost nemá, má v jistém smyslu volnější ruce,“ přibližuje politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a výzkumník Národního institutu SYRI.

„Když se dívám na stávající komunikaci vládních stran, tak jejich voliči očekávají, že v oblasti zahraniční politiky budou mít tvrdší postoj vůči Rusku a že budou podporovat Ukrajinu. To bylo vidět ve výzkumech v průběhu od začátku rusko-ukrajinské války,“ pokračuje.

Navíc podle Kopečka vládním stranám pomáhá, že teď je toto téma viditelnější. Tím, že s tématy obrany a bezpečnosti nadále pracují, mohou získat i další voliče, kteří třeba cítí obavy.

Největší opoziční strana má ale k této oblasti jiný přístup. „Dívám-li se na ANO, tak jeho elektorát je hodně velký a díky tomu je hodně rozrůzněný,“ začíná politolog.

„Takže ANO, si z důvodů, které jsou asi zase celkem pochopitelné, nemůže dovolit zaujmout nějaký principiálně silný postoj, třeba se přiblížit k vládním stranám, protože by logicky riskovalo voličské ztráty,“ analyzuje.

Opozice a obrana

Celkově je podle Kopečka možné vidět postoj hnutí ANO jako pragmatický. „Z hlediska toho, jak vypadají jejich voliči, to dává smysl. Jejich voliče v danou chvíli zahraniční politika příliš nezajímá, krátce řečeno,“ říká.

„Samozřejmě je mezi nimi i menšina, která nesouhlasí s tím, co teď provádí americký prezident Donalda Trump. A postoj ANO, který je oportunní či pragmatický, je může odradit. Ale je otázka, jestli je to pro ně zas tak významné. To je v tuto chvíli podle mě dost otevřená záležitost,“ pokračuje.

Zato postoj dalšího opozičního hnutí SPD je v oblasti obrany poměrně předvídatelný, míní politolog: „Máme tu stranu, jejíž voliči jsou nejvíce proruští, nejvíce proti české podpoře Ukrajině. Je to strana, která v zásadě odmítá Severoatlantickou alianci, odmítá Evropskou unii.“

Z toho tedy podle Kopečka jasně vyplývá, že zvyšovat české vojenské výdaje z hlediska SPD nedává smysl, protože Rusko nevnímají jako ohrožení.

„U SPD je to hodně kombinované ještě s tím, že do toho dávají vyšší dávku xenofobie, viz různé billboardy,“ pokračuje s narážkou mimo jiné na předvolební billboardy hnutí, za které byl policejnímu stíhání vydán předseda Tomio Okamura.

„Tohle je trochu dryáčnické, ale když to dávám do kontextu, jak SPD vystupuje, tak je to zase něco, jak se snaží udržet svoje voliče, protože říkají to, co chtějí slyšet,“ analyzuje předvolební strategii opozičního hnutí.

Úspěšní Starostové?

Proti minulým parlamentním volbám je ve výrazně jiné situaci hnutí STAN, které by podle posledního průzkumu agentury NMS Marker Research v březnu volilo 13,8 procenta dotázaných. To ale podle Kopečka velkou změnu neznamená.

„Máme tu situaci, kdy se od Spolu a od Pirátů voliči posouvají ke Starostům, kteří jim v tuto chvíli, to si dovolím zdůraznit, přijdou jako nejlepší volba,“ popisuje směny voličských preferencí.

„Ale když se díváte na voliče Starostů, a to průzkumy ukazují dlouhodobě, tak Starostové mají velmi malé voličské jádro. Současně je spousta lidí, kteří jsou za určitých okolností ochotní se k nim přiklonit. Ovšem vztah ke Starostům je u nich velmi slabý a zase můžou velmi snadno odpadnout,“ varuje.

Tento trend se navíc může podle Kopečka brzy zvrátit. „To, že teď Starostové mají podle jednoho průzkumu nějakých 14 procent, ještě vůbec nemusí znamenat, že tenhle výsledek budou mít i za pár měsíců v nějakém dalším průzkumu, respektive třeba ve volbách,“ upozorňuje.

Podle něj tak hnutí STAN jednoznačně není v situaci, kdy by mohl stát jako hlavní protiváha vůči Andreji Babišovi. „Jejich voličské jádro je velmi malé a ten měkký obal, nazvu-li to tak, dost neloajální, aby vydržel,“ vysvětluje politolog.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus, audio najdete nahoře ve článku.

