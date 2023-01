‚Není to taktní ani taktické.‘ Některým starostům se nelíbí, že budou mít větší výplatu oni i zastupitelé

Lidem, kteří pracují v obecních a krajských zastupitelstvech, vzrostou odměny. A to o 10 procent, jak rozhodla vláda. Rovnou budou mít vyšší výplatu ti, kteří pro obec přímo pracují. Většinou starostové, primátoři a jejich zástupci. O zvýšení odměn pro ostatní bude rozhodovat zastupitelstva. Někteří starostové v Moravskoslezském kraji s tím nesouhlasí. Horní Suchá/Těrlicko 14:14 4. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peníze | Zdroj: Shutterstock

Starosta Horní Suché na Karvinsku Jan Lipner (STAN) se zvýšením odměn o 10 procent nesouhlasí. Nelíbí se mu, že přišlo právě v době zhoršené ekonomické situace. „Já můžu mít jakýkoli názor a výplatu dostanu takovou, jakou schválí svým nařízením vláda. Ovšem nevím, nakolik to lidé vnímají,“ krčí rameny.

Zhruba 200 000 korun ročně za zvýšené odměny dvou uvolněných zastupitelů rozpočet obce zásadně nezatíží, říká starosta.

Dodává ale, že bude zapotřebí navrhnout zvýšení odměn i 13 neuvolněným zastupitelům. Tedy těm, kteří vykonávají svou funkci současně se svým povoláním.

„Bylo by férové to předložit. Myslím, že v této situaci to není ani taktní, ani taktické vůči našim občanům,“ míní Lipner.

Podle Jana Lipnera měly obce určovat odměny i uvolněným zastupitelům. „Kdysi – už jsem tady dost dlouho – například rada odsouhlasovala odměny uvolněným funkcionářům. Po několika letech se to stanovilo natvrdo a prakticky nemáme možnost ani jediné koruny v nějakém pohybu výši mezd,“ dodává starosta Horní Suché.

‚Lepší, když to řeší stát‘

Starosta nedalekého Těrlicka si naopak myslí, že výši odměn má mít na starosti právě stát, přestože jsou hrazeny z obecních rozpočtů.

„Je asi vždy lepší, když to řeší někdo, kdo je nad vámi. Pokud někdo ocení tu práci, tak ať ji ocení, ať řekne – ano, bude to tolik a tolik,“ říká starosta David Biegun z tamního nezávislého sdružení.

Odměny neuvolněných zastupitelů podle něj obec zatím měnit nebude. „My jsme vlastně hned na tom ustavujícím zastupitelstvu rozhodli, že odměna bude daná tím zákonem, jak to bylo. A i když došlo k tomu navýšení, tak jsme už nenavyšovali. Nechali jsme to tak, jak to bylo schváleno na ustavujícím zastupitelstvu,“ vysvětluje Biegun.

Svaz měst a obcí společně s ministerstvem vnitra připravuje novelu zákona. Podle navrhovaných změn by měly v budoucnu růst platy starostů a zastupitelů automaticky podobně jako u poslanců nebo senátorů.