Start-upy jsou inovativní. Studie o rovnějším zdanění OSVČ nabízí i jiné způsoby podpory, říká Prokop

Společnost PAQ Research ve spolupráci s ekonomy z Rilsa a s využitím unikátních dat přinesla návrh reformy pro rovnější zdanění osob samostatně výdělečně činných. Problém je, že většina argumentů stojí na zjednodušeních, na aktuálních datech nebo metodicky sporných srovnáních. Návrh přibližuje Daniel Prokop v pravidelném pořadu Radiožurnálu Život k nezaplacení. Život k nezaplacení Praha 16:00 18. června 2025

Jedna z námitek je, že studie nerozlišuje mezi osobami, které podnikají dobrovolně, a těmi, kteří byli do systému vytlačeni. A že je to metodická společenská chyba.

My jsme se ptali, kolik lidí tam bylo vytlačeno a jak to lze zohlednit. Oni jsou do toho systému vytlačeni, protože to je výhodné pro ty firmy, které tím ušetří spoustu daní. A taky to nevyřešíte jinak, než že trošku narovnáte ten systém. Samozřejmě argument by mohl být „pojďme hlavně snížit daně zaměstnancům,“ to je častý argument.

My jsme navrhli snížení daní zaměstnancům, ale mohlo by být asi vyšší. To snížení daní zaměstnancům, uznávám, je pravda. Ideální reforma by vypadala tak, že bude jedna sazba DPH, budou mnohem vyšší majetkové daně na nemovitosti a sníží se víc daní těch zaměstnanců. Těm OSVČ se to přiblíží seshora. Ale je nutné říci, že kdyby se chtěli kritici přiblížit k danění těch vysokopříjmových OSVČ, kteří často platí třeba 8, 10 % ze svého čistého zisku na daních, ze strany těch zaměstnanců, kteří platí 40 procent zhruba z nákladu práce, tak by to stálo stovky miliard korun.

A to potom už vyžaduje úvahu, kde to vybrat anebo jestli tedy zrušit veřejné zdravotnictví, důchody a spoustu dalších věcí. Takže ideální reforma by to měla snížit zaměstnancům, omezit to vytlačování, o kterém mluvíte, ale musí se to trochu narovnat i zespodu.

Co říkáte tomu argumentu, že zvýhodnění osob samostatně výdělečně činných slouží k podpoře podnikání a inovace?

To je do jisté míry pravda. Na druhou stranu, když uděláte plošné zvýhodnění, tak to nepoužívají jenom lidé, kteří jsou inovativní, ale je to plošné daňové zvýhodnění. A i firmy jsou inovativní. Start-upy a firmy, které mají zaměstnance, jsou inovativní. My v té studii ukazujeme spoustu nástrojů, jak se dají ty inovace podpořit i jiným způsobem. I jiné způsoby podpory start-upů, podpora začátku podnikání.

Podle mě jde totiž o to, aby byl ještě výhodnější začátek podnikání na OSVČ. Jsou tam nějaké slevy v pojištění apod. Ty by podle nás klidně mohly být i větší, aby člověk mohl rozjet to podnikání. Nekonstruovat to ale tak, že máte daňové zvýhodnění po celou dobu té činnosti a zároveň jenom pro jednu část těch osob. Proč by měla být jenom jedna část těch osob zvýhodněna, když tím argumentujeme jako podporou podnikání.

Takže tam jsou jiné nástroje v podpoře start-upů, například v tom, že by mohly existovat i zaměstnanecké akcie typu EZOP. V tom má ten kritik Radim Ivan úplnou pravdu a my to také podporujeme.

Jenom si řekněme, EZOP je zaměstnanecký, akciový nebo opční program, který umožňuje zaměstnancům získat podíl ve společnosti, ve které pracují, a tím je motivovat.

To u nás nefunguje. Shoduje se na tom NERV (Národní ekonomická rada vlády), že by to mohlo fungovat, shoduje se na tom řada odborníků. Paradoxně tu realizaci spíše brzdí ministerstvo financí. Mohly by být pro podporu toho podnikání.

Inovací by mohly být mnohem lepší odpisy firem, že když uděláte nějakou inovaci, tak si o to rychleji snížíte daně. Rychleji to uplatníte v daňovém základu u firem. Tam je spousta možností, jak se můžou podporovat inovace jinak, než že dáte jedné části pracovního trhu nižší daně.

Já myslím, že to je dobrý cíl, ale toto není dobrý nástroj, jak ho dosáhnout.

Je relevantní třeba ta připomínka, že říkáte, že chcete snížit zdanění práce a zvýšit tedy zdanění majetku, respektive spotřeby. Ale navrhujete snížení zdanění zaměstnanců a navýšení OSVČ, která se zhruba vyrovnají.

To bych řekl, že je relevantní připomínka. Ty studie vznikaly asi tři čtvrtě roku po sobě. Ta studie zaměstnanců vlastně pracuje s tím, že by se sleva na poplatníka zvyšovala s růstem mezd. Takže kdybychom ji letos aktualizovali, tak už to snížení zaměstnanců je větší, protože rostou mzdy.

S tím růstem mezd by se měla zvyšovat sleva na poplatníka, možná i sleva na děti a tím pádem by se nezvyšovalo to danění práce. Je to věc, kterou když aktualizujeme, tak bude trochu reagovat na argumenty kritiků.

Myslím si, že ideálně mají pravdu, že ta suma, co se vybere redukcí švarcsystému a co se uspoří u těch zaměstnanců, by měla být pořád v minusu. Sníží se tam daně a mělo by se to vybrat ve spotřebě, v nemovitostech. To ale také vadí nějakým lidem. Takže nikdy se v tom nezavděčíte všem.