Železniční most na pražské Výtoni se bourat nebude. Stát se rozhodl ho opravit a rozšířit
Státní Správa železnic nebude pokračovat v přípravě nahrazení mostu na pražské Výtoni novou konstrukcí. Vypíše novou mezinárodní architektonickou soutěž na jeho rekonstrukci spolu s dostavbou dalšího mostu se třetí kolejí a na řešení nového přestupního uzlu na výtoňské straně řeky. Novinářům to v úterý řekli ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který kandiduje ve sněmovních volbách, a ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Most bude podle Svobody snesen a rekonstruován na břehu. Na pilířích ho v době opravy nahradí provizorní jednokolejná konstrukce.
Nahrazení mostu v minulosti kritizovali místní samosprávy, spolky, památkáři a proti se vyjádřil i výbor UNESCO. Vznikla i odborná studie financovaná nadačním fondem pro záchranu mostu, podle které by bylo levnější a praktičtější stávající konstrukci opravit.
Podle Kupky pak rekonstrukci doporučila i studie posouzení vlivu na kulturní dědictví, kterou ministerstvo obdrželo v minulých dnech. „Zhodnocení všech vstupů říká, že se Česká republika má vydat směrem rekonstrukce,“ řekl ministr dopravy.
O železničním mostě
Železniční most na Výtoni zprovoznili 15. srpna 1872, tehdy byl jednokolejný. V říjnu 1901 ho nahradil dvoukolejný most, který se klene přes Vltavu dosud. Šlo o projekt konstruktéra Františka Prášila, spoluautora Petřínské rozhledny či Průmyslového paláce v Praze.
Se svou historickou nýtovanou konstrukcí představuje podle odborníků významnou technickou kulturní památku v pražské památkové rezervaci. Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě několikátým rokem výrazně omezen.
Železniční most pod Vyšehradem, respektive soubor železničních mostů, spojuje pražské čtvrti Vyšehrad a Smíchov, a po kolejích také Smíchovské a Hlavní nádraží. Je určen pro železniční přepravu a kromě vlakům slouží i chodcům díky lávkám pro pěší.
K mostu patří také kamenný viadukt na Vyšehradské straně s oblouky i přímým přemostěním. Na Výtoni sestupují pěší lávky po dvojici ocelových schodišť. Na Smíchově pokračuje přemostěním Strakonické ulice a jsou tam i nástupní chodníky pro pěší.
Most, který dotváří chráněné historické panorama Prahy, byl v prosinci 2004 vyhlášen nemovitou kulturní památkou. Památková ochrana se na něj ale vztahovala již dříve, a to jak v zápisu historického jádra Prahy na seznam světového dědictví UNESCO v roce 1992, tak i ve vyhlášené pražské památkové rezervaci (1971) i ochranném pásmu národní kulturní památky Vyšehrad (1963).