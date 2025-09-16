Železniční most na pražské Výtoni se bourat nebude. Stát se rozhodl ho opravit a rozšířit

Státní Správa železnic nebude pokračovat v přípravě nahrazení mostu na pražské Výtoni novou konstrukcí. Vypíše novou mezinárodní architektonickou soutěž na jeho rekonstrukci spolu s dostavbou dalšího mostu se třetí kolejí a na řešení nového přestupního uzlu na výtoňské straně řeky. Novinářům to v úterý řekli ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který kandiduje ve sněmovních volbách, a ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Na pražské Výtoni se protestovalo proti plánovanému bourání železničního mostu pod pražským Vyšehradem

Stát ustoupil od nahrazení mostu na pražské Výtoni (archivní foto)

Most bude podle Svobody snesen a rekonstruován na břehu. Na pilířích ho v době opravy nahradí provizorní jednokolejná konstrukce.

Nahrazení mostu v minulosti kritizovali místní samosprávy, spolky, památkáři a proti se vyjádřil i výbor UNESCO. Vznikla i odborná studie financovaná nadačním fondem pro záchranu mostu, podle které by bylo levnější a praktičtější stávající konstrukci opravit.

Podle Kupky pak rekonstrukci doporučila i studie posouzení vlivu na kulturní dědictví, kterou ministerstvo obdrželo v minulých dnech. „Zhodnocení všech vstupů říká, že se Česká republika má vydat směrem rekonstrukce,“ řekl ministr dopravy.

O železničním mostě

Železniční most na Výtoni zprovoznili 15. srpna 1872, tehdy byl jednokolejný. V říjnu 1901 ho nahradil dvoukolejný most, který se klene přes Vltavu dosud. Šlo o projekt konstruktéra Františka Prášila, spoluautora Petřínské rozhledny či Průmyslového paláce v Praze.

Stav Výtoňského mostu se zhoršuje rychleji, než jsme čekali, tvrdí Správa železnic. V konstrukci jsou trhliny

Se svou historickou nýtovanou konstrukcí představuje podle odborníků významnou technickou kulturní památku v pražské památkové rezervaci. Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě několikátým rokem výrazně omezen.

Železniční most pod Vyšehradem, respektive soubor železničních mostů, spojuje pražské čtvrti Vyšehrad a Smíchov, a po kolejích také Smíchovské a Hlavní nádraží. Je určen pro železniční přepravu a kromě vlakům slouží i chodcům díky lávkám pro pěší.

K mostu patří také kamenný viadukt na Vyšehradské straně s oblouky i přímým přemostěním. Na Výtoni sestupují pěší lávky po dvojici ocelových schodišť. Na Smíchově pokračuje přemostěním Strakonické ulice a jsou tam i nástupní chodníky pro pěší.

Most, který dotváří chráněné historické panorama Prahy, byl v prosinci 2004 vyhlášen nemovitou kulturní památkou. Památková ochrana se na něj ale vztahovala již dříve, a to jak v zápisu historického jádra Prahy na seznam světového dědictví UNESCO v roce 1992, tak i ve vyhlášené pražské památkové rezervaci (1971) i ochranném pásmu národní kulturní památky Vyšehrad (1963).

