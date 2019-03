Poznají glykemický záchvat, odlákají od páníčka medvěda. Seznamte se s výherci Statečného psího srdce

Černý statný německý ovčák Irr zachránil loni v červnu devítiletou dívku se zdravotním omezením. Rodičům se ztratila na dovolené v kempu, a protože to bylo u vody, rodiče se o ní velmi báli. Ovčák Irr ji spolu s policejním psovodem Josefem Kubičkou našel. „Zachytil stopu a po kilometru a půl jsme došli k holčičce, kterou jsme našli zdravou a v pořádku a donesli jsme jí zpátky do kempu,“ uvedl Kubička.

Výcvik policejního psa je velmi dlouhá práce. „Je to náročné, protože pes toho musí spoustu zvládnout. Není to jenom o stopách, jsou to obranářské práce a další věci. Výcvik trvá asi tři roky, než může pes začít sloužit u policie,“ vysvětlil Kubička.

Dalším oceněným psem je labradorský retrívr Dag. Ten pomáhá osmnáctileté Štěpánce z Karviné, která od dětství trpí diabetem. Díky speciálnímu čichovému výcviku Dag pozná, že Štěpánce výrazně klesne nebo naopak stoupne hladina cukru v krvi. Což se stalo i během pořizování reportáže.

„On pomocí pachové konzervy, na kterou se cvičil, pozná změny,“ uvedla Dagova majitelka Štěpánka Godowská. Dag Štěpánku upozornil, že jí stoupla hladina cukru v krvi, ona okamžitě vytáhla měřicí přístroj a za chvíli už si podala dávku inzulínu. „Vždycky správně určí, že se něco děje,“ říká Štěpánka.

Medvěd ho nezastavil

U profesionálně vycvičených psů jako je Irr nebo Dag se takové činy očekávají, jak ale ukazuje příběh Jozefa Adamčíka ze Slovenska, velké Statečné psí srdce má i jeho německý ovčák Konor. Zachránil ho totiž v lese před medvědem.

„Myslel jsem, že to je jelen nebo srna, tak jsem tomu nevěnoval pozornost. Ve chvíli, kdy jsem se podíval na Konora, jsem uviděl, že na něj běží medvěd,“ líčí Adamčík.

Jozef začal utíkat pryč, při běhu z lesa si poranil kotník, nakonec se ale dostal do bezpečí. „Naštěstí jsem nebyl hluboko v lese a vyběhl jsem na louku. Několikrát jsem ještě zavolal na Konora, ale bylo to marné. Šel jsem pak dolů do vesnice a zavolal manželce, že Konora sežral medvěd.“

Josef si myslel, že medvěd jeho psa zabil. Ale co se stalo po hodině a půl, tomu sám nevěřil. „Stal se zázrak a Konor se objevil. Vylezl živý a zdravý z pod dřeva, celý zablácený, ale to bylo to nejmenší, co se mohlo stát.“

Konor se totiž k medvědovi nechoval agresivně a podle Josefa upoutal jeho pozornost. Co přesně se ale v lese událo, dodnes neví. Jistý si je ale tím, že mu zachránil život.