Covid-19 se stal třetí nejčastější příčinou úmrtí v loňském roce. Ubylo obětí dopravních nehod

Třetí nejčastější příčinou úmrtí se loni stal v Česku covid-19. Jako základní příčinu ho lékaři uvedli u 10 539 lidí, tedy u každého dvanáctého zemřelého. Úmrtnost se loni ve srovnání s minulými lety citelně zvedla, vrátila se na hodnoty z přelomu 80. a 90. let. Celkem pak loni v republice zemřelo 129 289 lidí, což je nejvíc za posledních 35 let. Vyplývá to ze statistické ročenky, kterou v pondělí zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

