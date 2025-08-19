Statistický úřad zveřejnil kandidátní listiny. Ve sněmovních volbách se utká 26 uskupení

Zájem Čechů o korespondenční volbu před koncem registrace roste. Na seznamech je přes 20 tisíc krajanů
Zájem o zápis podle mezitýdenního srovnání roste. Od 1. do 12. srpna se do seznamů zapsalo zhruba stejně jako v minulém týdnu.
Kompletní seznam kandidátů a kandidátních listin pro sněmovní volby zveřejnil v úterý na webu volby.cz Český statistický úřad (ČSÚ). Volby se uskuteční ve dnech 3. a 4. října. Zúčastní se jich celkem 26 politických stran, hnutí a koalic se 287 zaregistrovanými kandidátními listinami. Zákonem povolený maximální počet platných kandidátů na kandidátní listině, který se liší dle jednotlivých krajů, byl uveden na 128 z nich, vyplývá z dat ČSÚ.
Seznam kandidátů a kandidátních listin je dostupný na webu volby.cz. Kandidátní listiny ve všech čtrnácti krajích podalo celkem osmnáct kandidujících subjektů.
„O poslanecký mandát usiluje 4 473 kandidátů. V roce 2021 byl zájem větší, o mandát se tehdy ucházelo celkem 5 243 mužů a žen,“ uvedla za ČSÚ jeho první místopředsedkyně Eva Krumpová.
„Počet kandidujících se může do voleb ještě změnit, neboť někteří mohou být v zákonné lhůtě odvoláni, či mohou například sami odstoupit,“ upozornila Krumpová a dodala, že údaje bude úřad na webu průběžně aktualizovat podle pokynů registračních úřadů.
Seznam kandidátů zveřejněný na webu zahrnuje také statistické přehledy o počtech kandidujících podle krajů, věku, pohlaví nebo politické příslušnosti.
Průměrný věk kandidátů v nadcházejících sněmovních volbách je 49,2 let. Celkem 36 nejmladších kandidátů je ve věku 21 let, dvěma nejstarším uchazečům o poslanecký mandát je shodně 90 let.
Z celkového počtu kandidátů představují ženy 31,3 procent a jejich relativní zastoupení se tak oproti předchozím sněmovním volbám snížilo pouze o 0,3 procentního bodu, uvádí ČSÚ.
Pro volby vzniklo 17 711 stálých volebních okrsků v Česku a 108 zvláštních volebních okrsků v zahraničí.
