Za deset dní začnou státní maturity. Slohové práce se budou znovu hodnotit centrálně

Jarní termín státních maturit začne letos opět slohovou prací z češtiny. Maturanti ji budou psát 11. dubna. Ostatní písemné a didaktické testy se uskuteční mezi 2. a 9. květnem. K prvnímu pokusu je letos přihlášeno 69 318 středoškoláků, což je o zhruba 500 méně než loni. Řekl to Jan Pohanka, mluvčí Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které vytváří testy a organizuje státní maturity. Praha 9:28 1. dubna 2018

Pro všechny maturanty je povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Druhý předmět si mohou zvolit mezi matematikou a cizím jazykem, kterému dávají přednost více než tři čtvrtiny středoškoláků.

Dominuje angličtina, kterou si jich vybralo 49 882. Je to o tři procenta víc než loni. Zájem o druhou němčinu nadále klesá, letos z ní bude maturovat 1813 žáků.

Zmenšil se také počet studentů, kteří se rozhodli pro matematiku, na níž každoročně ztroskotá nejvíce studentů. Od roku 2021 má být přitom povinná na gymnáziích a o rok později na většině ostatních maturitních oborů. Letos ji zvolilo 23,4 procenta z nich, tedy o 2,3 procenta méně než loni. Před třemi lety z ní maturovalo zhruba 30 procent středoškoláků.

Centrální hodnocení je objektivnější, tvrdí ministerstvo

Písemná práce z češtiny se letos znovu bude hodnotit centrálně. Loni se tímto způsobem známkovala po tříleté pauze, kdy to dělali učitelé na školách.

Podle ministerstva je centrální hodnocení více objektivní. Kantoři i studenti k němu ale mají řadu výhrad. Kritizují zejména posuzování slohových útvarů. Zhruba 800 maturantů se proto loni proti své známce ze slohu odvolalo.

Výtka zaznívala i proti příliš velkému počtu zadání, ze kterých si maturanti při písemce z češtiny mohli vybrat. Seznam deseti možností proto ministerstvo letos omezilo na šest.

Po slohové práci z češtiny budou mít maturanti podobně jako loni tři týdny na přípravu na další zkoušky. Didaktický test z matematiky a písemná práce z angličtiny nebo ruštiny se budou psát ve středu 2. května.

Následující den budou na programu písemné práce z francouzštiny, němčiny a španělštiny s didaktickými testy z češtiny a ruštiny, 4. května pak didaktické testy z ostatních cizích jazyků.

Společná část maturit skončí ve středu 9. května nepovinným testem z Matematiky+, který je obtížnější verzí zkoušky a k níž přihlížejí některé vysoké školy. Letos ji bude dělat 2369 studentů, proti loňsku jich dvě stovky přibyly.

Výsledky budou 15. května

Výsledky testů se ředitelé škol dozví v úterý 15. května, nejpozději další den by je měli sdělit maturantům. Výsledky písemných prací zpřístupní Cermat ředitelům později, ale vždy alespoň jeden den před konáním ústní zkoušky daného žáka. Termíny ústních zkoušek státní a profilové části maturit musí ředitel školy sdělit Cermatu do 30. dubna, mohou se konat od 16. května do 8. června.

Maturitní vysvědčení by všichni úspěšní maturanti měli dostat nejpozději 12. června. Celkové výsledky maturit budou podle mluvčího Cermatu k dispozici zřejmě ve druhé polovině května.

Počty přihlášených k maturitnímu předmětu:



2016



2016 - v procentech



2017



2017 - v procentech



2018



2018 - v procentech



Český jazyk a literatura



70.719



100



69.823



100



69.318



100



Matematika



19.107



27,2



17.876



25,7



16.154



23,4



Anglický jazyk



47.000



67



48.134



69,3



49.883



72,3



Německý jazyk



2661



3,8



2103



3,0



1813



2,6



Ruský jazyk



1191



1,7



1066



1,5



851



1,2



Francouzský jazyk



129



0,2



122



0,2



125



0,2



Španělský jazyk



161



0,2



153



0,2



148



0,2