Státní podnik Diamo chce u Zlatých Hor na Jesenicku znovu těžit zlato. Zastupitelé města to odmítají

Stát chce dále zkoumat ložisko zlata v kopcích kolem Zlatých Hor na Jesenicku. Státní podnik Diamo si to naplánoval na další čtyři roky. Zastupitelé to při bouřlivé diskusi odmítli a chtějí těžbě zlata zabránit. Diamo odhaduje, že v podzemí leží u hranic s Polskem tři až čtyři tuny vysoce kvalitního zlata.

Reportáž Zlaté Hory Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Geologický průzkum u Zlatách Hor

Geologický průzkum u Zlatých Hor (archivní foto) | Foto: Andrea Švubová | Zdroj: Český rozhlas

„To riziko je někde docela velké, takže bych se spíš přikláněl k variantě počkat s těžbou a nechat to na rozhodnutí další generace. Hlavní je samozřejmě naše speleoterapie, kterou zřizuje léčebna Edel a za druhé spodní vody, ty jsou hodně provázané,“ říká zlatník Zdeněk Trličík, který má kousek od náměstí ve Zlatých Horách malebné zlatnictví.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si reportáž Andrei Brtníkové

Otázka těžby zlata přivedla na jednání zastupitelů desítky lidí, kteří zaplnili kinosál. Byl mezi nimi například Petr Vidur.

„Ochraňujte, co tady máte. Podívejte se na Krušné hory nebo na Šumavu, kdekoliv se má těžit, tak se lidi brání. Teď se při tom hlasování v první řadě jedná o to, jestli speleoterapie bude fungovat ve stavu v jakém je, nebo nebude fungovat. A tohle byste si měli uvědomit, tak se proti tomu postavte,“ vzkazuje Petr Vidur zastupitelům.

‚Buďte radši za státní podnik‘

Za státní podnik Diamo přišel na zastupitelstvo Libor Franek, který se představil jako závodní dolu.

„Už tady ze strany našeho náměstka zaznělo, že odkaliště nebudeme bagrovat, ani ho nebudeme rozšiřovat. Naštěstí už pominuly strašáky, jako že se tady bude používat kyanid, který nám zákon přímo zakazuje atd. Nic takového se neděje a nebude dít. A když by to někdo měl těžit, buďte radši za státní podnik, než za soukromníky. A ti o to měli zájem,“ uvedl Franek.

Cena zlata vzrostla na rekordních 3600 dolarů. Jde o reakci na očekávané snížení sazeb v USA

Číst článek

„Musíme přece státu aspoň částečně věřit a musíme věřit v to, že jsme schopni prosadit, aby to bylo děláno tak, aby to nepoškodilo životní prostředí,“ říká zastupitel Pavel Bobko z nezávislého sdružení, který s těžbou souhlasí.

‚Bojíme se otřesů‘

„Pokud máme nějakou možnost to zastavit, tak udělejme jakýkoliv krok k tomu, abychom to zastavili,“ vyzvala zastupitele Alexandra Plevačová, ředitelka dětské léčebny Edel. Má obavy, že těžba zlata ovlivní unikátní systém speleoterapie v opuštěných štolách.

„Bojíme se seizmiky, bojíme se otřesů, bojíme se, že to naruší bezpečnost naší speleoterapie,“ doplňuje Plevačová.

Většina zastupitelů odhlasovala, že těžbu nechtějí, včetně starosty Milana Ráce z nezávislého sdružení. Zastupitelé se také zavázali, že udělají vše pro to, aby plány státního podniku zvrátili.

„Nevidím žádný přínos při řešení nezaměstnanosti, nevidím přínos pro rozvoj regionu, vidím tady nebezpečí pro turistický ruch, vidím nebezpečí pro speleoterapii sanatoria Edel,“ uvedl starosta.

Koncem měsíce chce Diamo oznámit přesný výpočet zásob zlata i mědi nebo zinku ze Zlatých Hor.

Andrea Brtníková Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme