Státní podnik Diamo chce u Zlatých Hor na Jesenicku znovu těžit zlato. Zastupitelé města to odmítají
Stát chce dále zkoumat ložisko zlata v kopcích kolem Zlatých Hor na Jesenicku. Státní podnik Diamo si to naplánoval na další čtyři roky. Zastupitelé to při bouřlivé diskusi odmítli a chtějí těžbě zlata zabránit. Diamo odhaduje, že v podzemí leží u hranic s Polskem tři až čtyři tuny vysoce kvalitního zlata.
„To riziko je někde docela velké, takže bych se spíš přikláněl k variantě počkat s těžbou a nechat to na rozhodnutí další generace. Hlavní je samozřejmě naše speleoterapie, kterou zřizuje léčebna Edel a za druhé spodní vody, ty jsou hodně provázané,“ říká zlatník Zdeněk Trličík, který má kousek od náměstí ve Zlatých Horách malebné zlatnictví.
Otázka těžby zlata přivedla na jednání zastupitelů desítky lidí, kteří zaplnili kinosál. Byl mezi nimi například Petr Vidur.
„Ochraňujte, co tady máte. Podívejte se na Krušné hory nebo na Šumavu, kdekoliv se má těžit, tak se lidi brání. Teď se při tom hlasování v první řadě jedná o to, jestli speleoterapie bude fungovat ve stavu v jakém je, nebo nebude fungovat. A tohle byste si měli uvědomit, tak se proti tomu postavte,“ vzkazuje Petr Vidur zastupitelům.
‚Buďte radši za státní podnik‘
Za státní podnik Diamo přišel na zastupitelstvo Libor Franek, který se představil jako závodní dolu.
„Už tady ze strany našeho náměstka zaznělo, že odkaliště nebudeme bagrovat, ani ho nebudeme rozšiřovat. Naštěstí už pominuly strašáky, jako že se tady bude používat kyanid, který nám zákon přímo zakazuje atd. Nic takového se neděje a nebude dít. A když by to někdo měl těžit, buďte radši za státní podnik, než za soukromníky. A ti o to měli zájem,“ uvedl Franek.
„Musíme přece státu aspoň částečně věřit a musíme věřit v to, že jsme schopni prosadit, aby to bylo děláno tak, aby to nepoškodilo životní prostředí,“ říká zastupitel Pavel Bobko z nezávislého sdružení, který s těžbou souhlasí.
‚Bojíme se otřesů‘
„Pokud máme nějakou možnost to zastavit, tak udělejme jakýkoliv krok k tomu, abychom to zastavili,“ vyzvala zastupitele Alexandra Plevačová, ředitelka dětské léčebny Edel. Má obavy, že těžba zlata ovlivní unikátní systém speleoterapie v opuštěných štolách.
„Bojíme se seizmiky, bojíme se otřesů, bojíme se, že to naruší bezpečnost naší speleoterapie,“ doplňuje Plevačová.
Většina zastupitelů odhlasovala, že těžbu nechtějí, včetně starosty Milana Ráce z nezávislého sdružení. Zastupitelé se také zavázali, že udělají vše pro to, aby plány státního podniku zvrátili.
„Nevidím žádný přínos při řešení nezaměstnanosti, nevidím přínos pro rozvoj regionu, vidím tady nebezpečí pro turistický ruch, vidím nebezpečí pro speleoterapii sanatoria Edel,“ uvedl starosta.
Koncem měsíce chce Diamo oznámit přesný výpočet zásob zlata i mědi nebo zinku ze Zlatých Hor.