Boty, repelenty a množstevní přirážka za miliony: Státní pozemkový úřad roky kupuje předražené věci

Státní pozemkový úřad podle zjištění serveru iROZHLAS.cz roky nakupoval předražené ochranné pomůcky. Částky, za které boty nebo repelenty pořizoval, a někdy stále pořizuje, nekonkurují ani cenám v maloobchodech. Podle úřadu je nákup opalovacího krému s 250 korunovou přirážkou v pořádku. Protikorupční organizace Transparency International upozorňuje na riziko tendru „na míru“. Problému si všiml exministr zemědělství Jiří Milek (za ANO) i odbory. Původní zpráva Praha 6:00 19. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova státního pozemkového úřadu v Praze | Foto: Christine Havranová

Jen během letošního roku si Státní pozemkový úřad objednal už 529 opalovacích krémů a 1016 repelentů. Instituce, která se obšírně zabývá restitucemi a spadá pod ministerstvo zemědělství, říká, že musí ze zákona svým zaměstnancům v terénu takové ochranné pracovní pomůcky poskytnout.

Mám signály, že financování nebylo v pořádku, říká Babiš k odchodu šéfky pozemkového úřadu Číst článek

Spreje proti hmyzu a opalovací krémy s ochranným faktorem 30 šly mimo jiné například i do kanceláře ředitele úřadu Martina Vrby, na odbor veřejných zakázek, na interní audit a personální oddělení nebo k pracovníkům IT oddělení.

Podle tiskové mluvčí instituce Lenky Růžkové jde o zboží sice o něco dražší, ale zato kvalitní. „Máme za to, že nákup kvalitního, i když dražšího zboží s delší dobou životností je vhodnější, než nákup levných produktů s krátkou životností a velkým rozsahem reklamací,“ řekla Růžková serveru iROZHLAS.cz.

Za jeden repelent úřad zaplatil téměř dvakrát víc, než je u stejného typu zboží běžné v maloobchodě. Opalovací krém už od roku 2016 kupuje za 432 korun, obvyklá cena je přitom o 250 korun nižší.

Seznam předražených produktů obsahuje více položek. Jeden pár speciálních bot, které pracovníci pozemkového úřadu fasují, státní kasu vyjde na 10 tisíc korun. Cena v obchodech se přitom pohybuje o tři tisíce korun níž. Stejný rozdíl v ceně je i v případě ochranných kalhot, které instituce pořizuje za více než 13 tisíc korun za kus.

Milionové rozdíly

Tendry na nákup ochranných pomůcek úřad uzavřel v letech 2016 a 2017. Celková hodnota obou zakázek byla přibližně 47 milionů korun. Jak lze vyčíst z detailního seznamu pořízených položek, jenž úřad redakci poskytnul na základě informačního zákona, oblečení objednával ještě loni, drogerii objednává stále.

státní pozemkový úřad Řídí pozemkové úpravy, vypořádává restituce, privatizuje majetek, se kterým je oprávněn hospodařit, zprostředkovává majetkové vyrovnání s církvemi.

Spadá pod ministerstvo zemědělství.

Od června 2014 do konce minulého roku jej vedla Svatava Maradová. Nyní je v čele úřadu Martin Vrba.

„Nedomníváme se, že nakoupené zboží bylo možné v letech 2016 a 2017 nakoupit výrazně levněji. Pokud některý maloobchodní prodejce nabízí v současné době nakoupené zboží za výrazně nižší cenu, jedná se zřejmě o doprodeje v řádu několika kusů a nebylo by možné ho objednat ve stovkách nebo tisícovce výrobků různých velikostí, jak bylo v uvedené době požadováno,“ hájila vysoké pořizovací ceny Růžková.

Jak je ale možné dohledat, například konkrétní opalovací krémy či repelenty stály v roce 2016 téměř stejně jako dnes. Výrazný rozdíl v cenách panoval tedy i v době uzavírání zakázky.

V uplynulých čtyřech letech stát za jmenovanou drogerii zaplatil 780 tisíc korun, podle maloobchodních ceny by ale stála kolem 350 tisíc. V případě obuvi či kalhot potom vzniká rozdíl v řádu milionů – za tři roky jde přibližně o pětimilionový rozdíl. Na milionové odchylky upozorňovala vedení úřadu i tamní odborová organizace.

„Řešili jsme to taky. Bylo nám přislíbeno prošetření věci, a to je zatím v jednání,“ řekla serveru iROZHLAS.cz vedoucí tamní odborové organizace Jana Štillerová. Na základě jejího oznámení úřad začal skutečně prošetřovat soutěž u uvedených tendrů. Potvrdila to i mluvčí úřadu Růžková. „Na základě jejich podnětů podaných v 1. pololetí roku 2019 se věc prošetřuje prostřednictvím prošetřovatele úřadu,“ uvedla.

Kapsička na stehně

O zakázce má určité pochybnosti i vedoucí analytik protikorupční organizace Transparency International Milan Eibl.

„Celá zakázka obsahuje dílčí varovné znaky, které vyvolávají podezření, že byla psána tzv. na míru, ať už jde o velice úzce specifikované parametry nebo celkovou cenu, která je nekonkurenceschopná ani oproti maloobchodním cenám. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o tolik specializovaný nákup, podezření zesiluje i skutečnost, že se přihlásila pouze jediná firma, která podmínky splnila,“ řekl pro server iROZHLAS.cz analytik.

Budova státního pozemkového úřadu v Praze | Foto: Christine Havranová

Narážel přitom mimo jiné na velmi úzce specifikované požadavky na jednotlivé zboží. Například u kalhot si úřad stanovil 30 požadavků, mezi nimiž je třeba alespoň jedna přední kapsa a menší kapsa na stehně nebo dva cvoky, kterými musí být opatřeno zapínání v pase.

‚Něco opravdu luxusního‘

Přestože úřad tvrdí, že dlouhý seznam podmínek naplňovalo více společností v Česku, do řízení se přihlásila pouze firma Protect Group. Ta od roku 2010 neodevzdala účetní závěrku, což je její zákonná povinnost. Společnost soutěž vyhrála. Jde přitom o firmu, která většinu vysoutěžených produktů nemá v běžné nabídce. To serveru iROZHLAS.cz potvrdil i zaměstnanec obchodního oddělení společnosti Vítek Krahulík. Jak rovněž poznamenal, zboží, které úřad nakoupil, je luxusní.

NKÚ: Zaměstnanci pozemkového úřadu jezdili služebními auty zadarmo i na dovolené Číst článek

„To je věc, kterou si naši zákazníci standardně nekupují, většinou je to na poptání. Pokud firmy o něco takového stojí, tak si berou Moiru (značka pracovních oděvů – pozn. red.), což je pro ně levnější verze, a pak samozřejmě, pokud chce někdo něco opravdu luxusního, tak si bere ten Devold (značka, jejíž zboží kupoval úřad – pozn. red.). Ale to jsou sportovní pomůcky, v našem nákupním koši to není běžná věc, neprezentujeme ji na stránkách,“ vysvětlil Krahulík.

Na otázky, proč úřadu nabídli zboží s takovou přirážkou, Krahulík neznal odpověď. Na dotazy zaslané e-mailem nereagoval ani majitel společnosti Protect Group Antonín Kostka.

Slib ministerstvu

Současné vedení resortu zemědělství v čele s ministrem za ČSSD Miroslavem Tomanem stojí za úřadem. „Ministerstvo při kontrole neshledalo porušení zákona o veřejných zakázkách. Obecně lze konstatovat, že zadavatel nemůže ovlivnit cenovou politiku potenciálních dodavatelů, a může tak dostat i nabídky, u kterých jsou některé položky dražší než např. maloobchodní ceny dané pomůcky na trhu, jiné naopak mohou být levnější,“ argumentoval serveru iROZHLAS.cz mluvčí resortu Vojtěch Bílý. S ním ale nesouhlasí analytik Transparency International Eibl.

Policie vyšetřuje okolnosti jmenování šéfky Státního pozemkového úřadu Číst článek

„Pokud kupovali předražené věci, nechovali se jako správný hospodář, neudělali si dostatečný cenový průzkum. Když zjistili, že je to předražené, měli se pokusit to přesoutěžit, aby nevykazovali škodu, která úřadu vzniká,“ argumentoval analytik.

I když ministerstvo oficiálně neshledalo v činnosti úřadu pochybení, „uložilo doporučení, aby úřad při nákupu ochranných pomůcek dbal na dodržování pravidel efektivnosti a hospodárnosti.“

„Státní pozemkový úřad zaslal resortu dne 18. 1. 2019 informaci, ve které uvedl, že bylo doporučení přijato,“ sdělil mluvčí ministerstva Bílý. Zmíněný slib ministerstvu dorazil jen tři dny nato, co úřad uzavřel novou smlouvu se společností Protect Group na 1 milion korun. Společnost se opět do soutěže přihlásila jediná. Od „přijetí doporučení“, tedy během posledních osmi měsíců, úřad jen na repelentech a opalovacích krémech zaplatil nejméně o 200 tisíc korun více, než kdyby je kupoval za maloobchodní cenu.

Bývalý ministr zemědělství za ANO Jiří Milek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

‚Víc sporných věcí‘

Problémy s ochrannými pomůckami na pozemkovém úřadě, na rozdíl od současného vedení resortu zemědělství, uznal i bývalý ministr za ANO Jiří Milek, jenž resort opustil v červnu minulého roku.

Přecenila své postavení, nejde o politické důvody, říká ministr Milek k odchodu šéfky pozemkového úřadu Číst článek

„Abych řekl pravdu, to, co bylo před rokem, si úplně nepamatuji. Protože těch věcí se událo hodně, nicméně na takové věci se tam, mám dojem, narazilo, ale jaký to mělo dopad, to nevím, protože jsem tam už potom nebyl,“ reagoval Milek na dotaz, zda předražené nákupy úřadu za své éry řešil.

„Těch sporných věcí je na úřadě spousta a ochranné pomůcky, to byla jedna z nich,“ připustil Milek, který na úřadu minulý rok nechal provést audit. Ještě v průběhu připomínkování dokumentu ze strany pozemkového úřadu na svůj post rezignovala tehdejší ředitelka Svatava Maradová.