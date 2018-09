Návrh státního rozpočtu: vyšší důchody, platy učitelů i o 110 milionů méně pro Hrad.

Navyšování penzí, podpora cestovního ruchu nebo růst učitelských platů. To jsou některé z oblastí, do nichž se promítne navyšování rozpočtů jednotlivých ministerstev. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu na rok 2019, který v pátek zveřejnila ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Příští rok by si měly polepšit skoro všechny státní úřady. Pohorší si naopak Ústavní soud nebo Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Praha 9:33 4. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Nejvíce - o téměř 45 miliard - vzrostou výdaje ministerstva práce a sociálních věcí. Celkem utratí 636 miliard korun, téměř tři čtvrtiny této částky půjdou na výplatu důchodů. Ty od ledna vzrostou v průměru o 900 korun, nejvíc za poslední roky.

Ministryně Jana Maláčová z ČSSD ale nechtěla komentovat, zda je částka dostatečná, dokud neskončí připomínkové řízení k rozpočtu. Přidáno dostane také ministerstvo obrany - celkem osm miliard. Podle mluvčího resortu Jana Pejška je to optimální částka.

Peníze pro rozvoj obcí

„S návrhem rozpočtu jsme spokojeni. Oproti původnímu plánu ministerstva financí se ministrovi obrany podařilo vyjednat o jednu miliardu navíc. Umožní nám to pokračovat v modernizaci armády České republiky a stěžejních projektech rozvoje pozemních i vzdušných sil,“ řekl pro Radiožurnál.

Téměř dvojnásobný rozpočet než letos by mělo mít v roce 2019 ministerstvo pro místní rozvoj. Celkem resortní pokladnou proteče téměř dvanáct miliard korun, což si pochvaluje ministryně za hnutí ANO Klára Dostálová.

„Já jsem samozřejmě nadšená z návrhu rozpočtu, který je pro ministerstvo pro místní rozvoj. To navýšení je zejména, že se podařilo vyjednat investice pro národní programy, pro infrastrukturu měst a obcí. Budeme realizovat sportoviště, místní komunikace, veřejné budovy. Pak se rozjelo čerpání evropských fondů, a tím, že to jsou investiční programy a spoustu projektů již je v realizaci, tak se zvýšila i míra kofinancování.“

S návrhem rozpočtu je spokojen také ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. Z 28 miliard, které dostane navíc, půjde větší část na navýšení platů učitelů.

„Největším vlivem je nárůst platů ve výši 14 745 mil. Kč. Na růst výkonů regionálního školství je navrhováno cca 1371 mil. Kč, 2165 mil. Kč tvoří výdaje na podpůrná opatření v oblasti společného vzdělávání a 1800 mil. Kč tvoří výdaje na rozšíření provozu mateřských škol,“ popsala mluvčí resortu Jarmila Balážová.

Hrad dostane méně

Naopak méně peněz příští rok dostane Kancelář prezidenta republiky, konkrétně o 110 milionů korun. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček uvedl, že je Hrad přesto s návrhem rozpočtu spokojený.

„Rozdíl 110 milionů korun souvisí s končící investicí do sanace svahu Klíčavské přehrady. Je třeba také podrobněji uvést, že samotná Kancelář prezidenta republiky by měla mít příští rok výdaje ve výši 120 milionů korun. Správa Pražského hradu pak 232 milionů korun,“ přiblížil výdaje Ovčáček.

Podle člena Národní rozpočtové rady Richarda Hindlse se do návrhu promítají priority programového prohlášení vlády. „Je to bezpečnost, ministerstvo školství a je to ministerstvo práce a sociálních věcí, to znamená především důchody.“

Návrh rozpočtu kritizují zástupci ODS nebo TOP 09. Nelíbí se jim, že počítá se čtyřicetimiliardovým schodkem. V době ekonomického růstu by podle kritiků měl být státní rozpočet vyrovnaný.