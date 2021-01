Vláda zatím nerozhodla o deseti miliardách korun pro armádu. ‚Bude to do konce ledna,‘ řekla Schillerová

Vláda ANO a ČSSD ani na třetím řádném a celkově pátém jednání v novém roce nerozhodla o vrácení deseti miliard korun z rozpočtové rezervy do kapitoly určené ministerstvu obrany. Novinářům to v pondělí na tiskové konferenci po jednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Kabinet původně sliboval, že peníze vojákům vrátí hned na prvním letošním jednání 4. ledna. Praha 18:56 18. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová (za ANO) řekla, že slib armádě platí a odklady zdůvodnila „dokončováním závěrek“ z přelomu roku 2020 a 2021 | Foto: Vendula Vrbová | Zdroj: Český rozhlas

Poslanci v prosinci převedli deset miliard korun z návrhu rozpočtu ministerstva obrany do rezervy, čímž komunisté podmiňovali svůj souhlas s návrhem státního rozpočtu jako celku.

Zástupci vlády poté oznámili, že peníze na začátku ledna obraně vrátí. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) slíbil, že tak učiní už 4. ledna. Premiér Andrej Babiš (za ANO) ale před jednáním řekl, že to bude až později v lednu.

Schillerová před týdnem řekla, že slib armádě platí a odklady zdůvodnila „dokončováním závěrek“ z přelomu roku 2020 a 2021. V pondělí vyjádření zopakovala. „Ano, řekli jsme, že to bude do konce ledna. Dnes máme 18. ledna, dnes se to na vládě neřešilo,“ uvedla.

Peníze jsou podle ní rezervované pro armádu a nehrozí, že by je mohl někdo využít pro jiné účely.

ČSSD při vyjednávání krátit rozpočet armády ostře odmítala, souhlas podmínila tím, že budou peníze obraně navráceny při nejbližší příležitosti.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (za ČSSD) po prvním letošním jednání vlády 4. ledna uvedl, že kabinet přesun schválí na nejbližším, či následujícím zasedání vlády, což je v případě řádných schůzí kabinetu toto pondělí.