Veřejné finance, jak jsou dneska nastaveny, nejsou dlouhodobě udržitelné, hájí návrh rozpočtu Bernard

Poslanci schvalují státní rozpočet na příští rok. Počítá se schodkem 252 miliard korun, meziročně by měl deficit klesnout o víc než 40 miliard. Výše schodku ani příjmy a výdaje rozpočtu už se měnit nebudou, poslanci mají hlasovat o víc než stovce pozměňovacích návrhů. O většinu usiluje opozice. „Veřejné finance, jak jsou dnes nastaveny, nejsou dlouhodobě udržitelné," říká pro Radiožurnál šéf rozpočtového výboru Sněmovny Josef Bernard (STAN). Rozhovor Praha 9:55 29. listopadu 2023

Všechny pozměňovací návrhy dohromady navrhují přesunout v rozpočtu přes 200 miliard korun. Je šance, že opozici aspoň v něčem vyhovíte?

Myslím si, že ve většině určitě ne. Může se stát, že některé pozměňovací návrhy budou mít úspěch. Spíš si ale myslím, že se schválí pozměňovací návrhy, které jdou se souhlasným stanoviskem příslušných ministerstev či ministerstva financí.

Můžete být konkrétní, kde vidíte prostor pro přesuny v rozpočtových kapitolách?

Jeden pozměňovací návrh už byl schválen rozpočtovým výborem. To je přesun 1,1 miliardy korun na podporu výstavby vodovodních řadů zejména v malých obcích. Myslím, že velkou naději má i pozměňovací návrh, který přesouvá několik milionů ve prospěch některých paměťových institucí, jako jsou například legionáři a Ústav T. G. Masaryka.

A to je z dohodnutých věcí vše, ale určitě budou dílčí přesuny na některých ministerstvech, které si řeší těmi pozměňovacími návrhy dodatečné změny ve svých kapitolách.

Podle místopředsedkyně opozičního hnutí ANO Aleny Schillerové navržené příjmy ani výdaje rozpočtu neodpovídají ale aktuálním okolnostem. Třeba příjmy jsou podle ní nadhodnocené. Jak ten návrh rozpočtu v tomto stavu, ve kterém je teď, hodnotíte vy?

Já budu teď abstrahovat od názoru politiků i posluchači můžou abstrahovat od názoru mého i paní kolegyně Schillerové. Pro nás je důležité to, co říkají odborné orgány, které nejsou závislé na vládě ani Parlamentu.

Výbor pro rozpočtové prognózy a Národní rozpočtová rada jednoznačně schválily příjmy a výdaje takto, jak jsou v rozpočtu konstruované. Jsou tam drobné výhrady, které prakticky na to, jak dopadá předpokládaný deficit, nemají zásadní vliv. Takže to je pro mě zásadní informace.

Myslím, že debata o tom, jestli příjmy můžou být o deset nebo dvacet miliard vyšší či nižší, opravdu nemá smysl. Každý rok se nám stává, že rozpočet přesně nevyjde. Ta skutečnost je nakonec jiná. A nemá cenu se o těchto detailech teď bavit. Pro nás je nejdůležitější, že odborné orgány rozpočet jako takový schvalují.

S návrhem rozpočtu nejsou spokojení ale ani zástupci škol. Ti požadují víc peněz pro školství. Ostatně kvůli tomu v pondělí stávkovala většina škol. Peníze chce do školství přesunout i hnutí ANO. Není tam pro tuto úpravu přece jenom nějaký prostor. Nebojíte se, že protesty se budou dál stupňovat?

Ale tato úprava se provádí. Na základě komunikace se zástupci škol se navýšil rozpočet pro školství o 3,9 miliardy. A ještě v minulém týdnu byl další příslib a byl to veřejný příslib a není důvod, proč bychom mu neměli věřit od pana premiéra Fialy a pana ministra školství Beka na další čtyři miliardy korun.

Takže na základě zejména komunikace pana ministra Beka se zástupci škol k úpravám rozpočtu dochází.

Chci říct jednu věc. Posluchači znají naše názory. Veřejné finance, jak jsou dneska nastaveny, nejsou dlouhodobě udržitelné. My poměrně radikálně snižujeme deficit a jediné tři kapitoly, které navyšují rozpočet, jsou právě kapitoly ministerstva školství, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva obrany. Myslím, že všichni se shodneme na tom, že to jsou tři kapitoly, které nutně potřebujeme navýšit. A to děláme.