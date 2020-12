Vidím to 50 na 50,‘ říká ministryně Schillerová k hlasování o rozpočtu. Podporu pro něj ANO stále nemá

O návrhu státního rozpočtu by měla Poslanecká sněmovna hlasovat v pátek ve třetím čtení. Novinářům to ve Sněmovně řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Jiná varianta než páteční hlasování podle ní není, vrácení návrhu do druhého čtení není ve hře. Stále věří, že se pro rozpočet najde podpora a Česko se nezačne řídit rozpočtovým provizoriem.

Praha 20:11 17. prosince 2020