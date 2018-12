Dobrý rozpočet pro konec světa, kritizuje opozice plánovaný schodek

Projíme dobu, kdy se nám hospodářsky daří, kritizuje opozice přijatý zákon o státním rozpočtu na rok 2019. Ve sněmovně ho prosadilo 108 poslanců a poslankyň hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Podle opozice vláda převálcovala pozměňovací návrhy a nemyslí na dobu, kdy bude ekonomika v recesi. Schodek má proti letošku klesnout o deset miliard na 40 miliard korun. Praha 22:15 19. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výsledek hlasování poslanců o návrhu státního rozpočtu na rok 2019 | Foto: Deml Ondřej | Zdroj: ČTK

Zatímco premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se na twitteru ze schválení státního rozpočtu radoval, opoziční poslanci nešetří kritikou.

Andrej Babiš

@AndrejBabis Tak konečně! Česká republika má rozpočet na příští rok 🇨🇿 Právě ho schválila sněmovna 👍 4 93

ODS: při recesi nebudou peníze

Poslanec ODS Jan Skopeček kritizoval rozpočet například za to, že tahá další peníze z kapes daňových poplatníků. Také navrhovaný schodek nemá podle něj v době růstu opodstatnění.

„Prohospodaříme období ekonomického růstu a nízké nezaměstnanosti, které mohlo být využito k potřebným změnám zejména na výdajové straně rozpočtu, a řešení dlouhodobě neudržitelných systémů, jako je penzijní a zdravotní systém,“ řekl Radiožurnálu Skopeček.

Poukazoval i na to, že v době ekonomického růstu vláda veřejnými výdaji pomáhá ekonomice, ale až přijde ekonomická recese, nebude dostatek peněz.

TOP 09: dobrý pro konec světa

Ostřejší slova volil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Byl by to dobrý rozpočet, kdyby za rok přišel konec světa,“ prohlásil bývalý ministr financí.

Za rozpočet „bez priorit, bez investic, bez podpory vědy, se slabými výdaji na obranu“ označila schválený návrh Kalouskova stranická kolegyně Markéta Pekarová Adamová.

Markéta Adamová

@market_a 2011: „Deficit je ztráta. Kdyby mi někdo sestavil byznysplán se ztrátou, tak ho vyrazím.”



2014: „Jsem přesvědčen, že v roce 2017 budeme mít vyrovnaný rozpočet."



Dnes: Schválen schodek rozpočtu 40 mld Kč, bez priorit, bez investic, bez podpory vědy, se slabými výdaji na obranu. 67 486

KDU-ČSL: vláda zapomněla na lidi

Podle lidoveckého předsedy Pavla Bělobrádka vláda kašle mimo jiné na pracovníky v sociálních službách.

Pavel Bělobrádek

@PavelBelobradek vláda odmítla řešit žalostnou situaci pracovníků v sociálních službách, jejich klientů s rodinami, učitelů v soukromých a církevních školách a dostatečně podpořit policisty a hasiče. Kašlou na ně. 3 29

„Rozpočet na rok 2019 nezohledňuje současnou, ale ani předpokládanou ekonomickou situaci. A ministryně financí na dotaz, co bude, až přijde krize, řekne: nestrašte. Koaliční strany ANO, ČSSD a KSČM si kupují podporu. Na lidi a tuto zemi dávno zapomněli,“ napsal pak na twitteru Jan Bartošek z KDU-ČSL.

Piráti: setrvačnost

Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík uvedl, že vláda rezignovala na snahu o hledání úspor v rozpočtu a v době růstu příjmů by měla držet výdaje pod kontrolou. Rozpočet je podle něj postavený na setrvačnosti.

SPD: vláda tahá z lidí peníze

Špatným krokem je v současné hospodářské situaci schodkový rozpočet i podle předsedy SPD Tomia Okamury. Vláda podle něho plýtvá místo toho, aby šetřila, a snaží se z obyvatel „vytáhnout“ ještě další peníze.

STAN: koaliční válec

Podle poslankyně hnutí STAN Věry Kovářové se vládní poslanci nezastavili ani před porušením vlastního programového prohlášení. „Čtrnáctkrát zaznělo z úst paní ministryně financí ‚Nesouhlasím!‘ - a vládní poslanci podle toho hlasovali. Ano, koaliční válec dnes pozměňovací návrhy Starostů doslova rozjezdil,“ napsala Kovářová.

„Nezastavil se ani před tím nejskromnějším návrhem (za 3 miliony korun) na rekonstrukci pomníku Jana Palacha a do země zajezdil také naši snahu omezení státního financování Vodičkova Českého svazu bojovníků za svobodu, přestože ho před časem zpochybnil i premiér Babiš,“ doplnila Kovářová.

Věra Kovářová

@v_kovarova Zítra se premiéra budu muset na interpelacích zeptat, čím ho ministryně financí přesvědčila, že tato organizace musí nadále získávat miliony z veřejných peněz. Dnes totiž hlasoval pro pokračování tohoto financování. 1

Podle ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD ale byl pozměňovací návrh na rekonstrukci památníku Jana Palacha v Praze nadbytečný, ministerstvo totiž příští rok uvolní tři miliony korun z vlastního rozpočtu.

Spokojenost vlády i KSČM

Podporu rozpočtu naopak vyjádřil předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Komunisté podle něj mají za to, že hlasováním o pozměňovacích návrzích byly splněny podmínky, které si dali pro podporu rozpočtu. Podmínky jsou podle něj splněny natolik, jak to stav státních financí dovoluje, aniž by to bylo hýřením nebo rozmařilostí.

Premiér Andrej Babiš řekl už v prvním čtení, že jde o rozpočet, který zlepší život občanům a pomůže i podnikatelům a živnostníkům. Ve středu k rozpočtu nevystoupil.

„My jsme připravili dobrý rozpočet, rozpočet, který zohledňuje priority této vlády,“ řekla poslancům ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). „Dáváme do investic téměř 80 miliard z národních zdrojů a podíváme-li se poctivě na ta čísla, tak je to nejvíc za posledních deset let,“ prohlásila ministryně.

„Já si kladu otázku, není to spíš splacení starých dluhů?“ reagovala na výtky opozice například ohledně projídání budoucnosti. Připomněla například zvyšování důchodů nebo vyšší objem peněz do školství.