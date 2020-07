Prezident Zeman podepsal zvýšení schodku státního rozpočtu až na 500 miliard korun

Prezident Miloš Zeman ve středu podepsal novelu, která zvyšuje schodek letošního státního rozpočtu až na 500 miliard korun. Informoval o tom Hrad. Jde už o třetí letošní zvýšení schodku. Původní schválený schodek byl 40 miliard korun. Vláda ho kvůli dopadům epidemie koronaviru a souvisejícím vládním opatřením musela zvýšit nejprve na 200 miliard a poté na 300 miliard korun. Praha 16:52 15. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman ve středu podepsal novelu, která zvyšuje schodek letošního státního rozpočtu až na 500 miliard korun (ilustrační foto). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně při schvalování nejnovějšího schodku řekl, že doufá v to, že vláda už do konce roku změnu schodku požadovat nebude. Nejvyšší deficit měl dosud rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Celkové příjmy rozpočtu mají nově být 1364,8 miliardy korun a celkové výdaje 1864,8 miliardy korun. Proti původně schválenému rozpočtu se příjmy snižují o 213,3 miliardy korun a výdaje se zvyšují o 247 miliard korun. Státní dluh se kvůli navýšení schodku má letos zvýšit celkově o 481 miliard korun.

@PREZIDENTmluvci Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 15. července 2020 zákon ze dne 8. července 2020, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů. 5