Výdaje na vědu a výzkum nakonec porostou. Příští rok by na ně z rozpočtu mělo jít 39,4 miliardy

Výdaje na vědu a výzkum ze státního rozpočtu příští rok neklesnou, ale naopak vzrostou zhruba o 1,9 miliardy korun na 39,4 miliardy. Po jednání s předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou to ve čtvrtek oznámila ministryně financí za ANO Alena Schillerová. Rozpočet samotné Akademie věd v roce 2022 meziročně stoupne asi o tři procenta na více než sedm miliard korun. Letošní rozpočet Akademie věd je zhruba 6,7 miliardy korun | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Schillerová po čtvrtečním jednání se Zažímalovou oznámila, že předloží vládě návrh celkových výdajů na vědu a výzkum ve výši zhruba 39,4 miliardy. Tato částka odpovídá předchozímu návrhu vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), který rada schválila v květnu.

Ministerstvo financí pak ale navzdory návrhu RVVI v návrhu rozpočtu, zaslaném na konci května vládě, naopak výdaje na vědu a výzkum snížilo.

Návrh ministerstva vyvolal kritiku. Zástupci akademické sféry a některých organizací uvedli v červnu na tiskové konferenci v Akademii věd, že snížení rozpočtu na vědu oslabí možnosti výzkumu, utlumí investice do vědy a v budoucnu může stát za vyšším odlivem talentovaných vědců do zahraničí.

Podle Asociace výzkumných univerzit by pokles rozpočtu mimo jiné ztížil možnost, získat schopné vědce v konkurzech. Snížení rozpočtu označila za nepřijatelné také Česká konference rektorů.

‚Nejnávratnější investice‘

Schillerová nyní uvedla, že ministerstvo požadavkům RVVI a dalších zástupců akademické sféry a vysokých škol vyhoví. I rozpočet samotné Akademie věd ČR měl podle původního návrhu rozpočtu příští rok klesnout, ale podle aktuálního návrhu ministerstva stoupne.

Zažímalová to ocenila, i když by uvítala větší nárůst. „Ekonomové i neekonomové prokázali opakovaně, že to jsou nejnávratnější investice, které vůbec může stát udělat,“ uvedla. Letošní rozpočet akademie je zhruba 6,7 miliardy korun.

Vláda počítá pro příští rok s celkovým schodkem státního rozpočtu 390 miliard korun. Podle ekonomů je deficit příliš vysoký a zadlužování Česka patří k nejrychlejším v Evropské unii. Návrh rozpočtu kritizuje i opozice.

Vláda musí návrh státního rozpočtu poslat sněmovně do konce září. Začátkem října budou parlamentní volby. Podobu státní pokladny tak budou schvalovat až noví poslanci. Dá se předpokládat, že rozpočet ještě výrazně pozmění.