Vostrá o váhání komunistů: Nebylo od vlády seriózní předložit půlbilionový schodek na poslední chvíl

Schodek státního rozpočtu by letos mohl dosáhnout až půl bilionu korun. Deficit schválila vláda a jde k jednání do sněmovny, v níž už má slíbenou podporu komunistů. Potřebuje Česko tak vysoký schodek? V pořadu Pro a proti na Českém rozhlasu Plus o tom debatovali šéfka sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) a místopředseda rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS).

PRO A PROTI Praha 18:54 22. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít