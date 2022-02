Dva roky jsme zachraňovali životy i miliardy. A vláda nám vezme peníze, zlobí se šéf lékařské komory

Zdravotnické odbory vstupují do stávkové pohotovosti, protože vláda zrušila plánované navýšení plateb za státní pojištěnce. Ty mají zůstat na úrovni loňského roku. „Bezprostřední hrozba to není, ale do budoucna ano. Hlavně je to špatný signál, protože proč zrovna na zdravotnictví se vláda rozhodla ušetřit nejvíc?“ kritizuje prezident České lékařské komory Milan Kubek. Předseda sněmovního zdravotnického výboru Bohuslav Svoboda (ODS) to vidí jinak. Pro a proti Praha 19:00 11. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident České lékařské komory Milan Kubek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Svoboda odmítá, že by dopady úsporného kroku vlády měly jakýkoliv omezující dopad na dostupnost, výkon či kvalitu českého zdravotnictví.

„Po jednání se zástupci pojišťoven jsme dospěli k tomu, že pro tento rok navýšení plateb na státní pojištěnce není potřebné, protože s tímto rokem i se všemi covidovými platbami se pojišťovny vyrovnají. Pojišťovny zkrátka tvrdí, že si s těmi penězi vystačí,“ vysvětluje poslanec a lékař Svoboda.

Podle prezidenta Kubka jde jen o účetnický trik. „Vláda potřebuje ušetřit ve státním rozpočtu, tak deficit posune do jiného veřejného rozpočtu, tedy ke zdravotním pojišťovnám. Je pravda, že se letos asi nic zvláštního nestane, ovšem je to signál, že to vláda s podporou zdravotnictví nemyslí tak vážně.“

„Minulá vláda Andreje Babiše (ANO) nám sice moc nepomáhala se zvládáním epidemie, její jednání bylo chaotické – stejně jako jednání současné vlády. Ale aspoň sehnala na zdravotnictví peníze. Takže tento krok je velmi, velmi nešťastný,“ opakuje Kubek.

Zvýšení platů zůstává

Svoboda ale tvrdí, že platba za státního pojištěnce je v současnosti velmi vysoká. „Vyšší než kdykoliv bývala. Zastavení navýšení plateb se také netýká platů zdravotníků, těch šest procent navíc zůstává. Nemůžeme myslet dál než na tento rok, protože nevíme, co covid udělá."

„Rezervy ve zdravotních pojišťovnách jsou proto, aby kryly akutní situace. Proto se rezervy vytvářejí a proto se také teď použijí. Toto politické rozhodnutí také nechává rezervu na eventuální špatný vývoj,“ věří poslanec.

Ale rezervy už nestačí, namítá Kubek. „Pojišťovny půjdou do minusu, to říkají i jejich ředitelé. Přijdou zřejmě s nulovým nárůstem úhrad na příští rok, což při dvojciferné inflaci znamená razantní propad. A právě ten se projeví v dostupnosti a kvalitě zdravotní péče v příštím roce.“

„Zdravotnictví dva roky udržovalo společnost a ekonomiku v chodu, nemusely se zavřít továrny a tak dále, ušetřili jsme republice desetitisíce životů i miliardy korun. Za odměnu nám nová vláda vezme peníze. Na slib pravidelné valorizace plateb na pojištěnce vláda zapomněla velmi rychle, místo toho máme pokles,“ kritizuje Milan Kubek.

Poslanec souhlasí, že zdravotnictví v krizi státu pomohlo, ale zdůrazňuje, že nikdo nikomu nic nebere.

„Slib růstu platů trvá, kvalita a rozsah péče zůstane zachován. Valorizace plateb na pojištěnce je vždy vázána na to, jaké budou lidé mít příjmy. Teď využíváme rezervy. A až se situace změní, mechanismus navyšování zase nastoupí,“ ujišťuje Bohuslav Svoboda (ODS).

