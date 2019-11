Miliardové investice, ale minimální posun. Kontroloři vydali zprávu o stavu digitalizace státní správy

Česká republika financovala mezi lety 2012 a 2018 rozvoj ICT státu 75 miliardami korun. Na digitalizace z toho stát vyčlenil 18 miliard z fondů EU. Česko je podle indexu Digital Economy and Society Index jednou ze zemí Unie s nejnižší mírou online kontaktu občanů s veřejnou zprávou.

Při elektronické komunikaci s úřady musí lidé dál zadávat informace, které už stát má

„V roce 2018 využilo některou z online služeb pouze 26 % fyzických osob. Z 97 milionů transakcí, které proběhly prostřednictvím datových schránek, jich nepodnikající fyzické osoby provedly jen 0,65 %,“ uvádí Nejvyšší kontrolní úřad.

Jedním z důvodů, proč je občany online služba využívána v tak malém množství je to, že k informacím se dostane jen malé množství z nich. Důležité je i to, že pro situace, které by mohly být řešeny elektronicky, neexistuje legislativa. Na začátku listopadu poslaneckou sněmovnou prošel návrh zákona o právu na digitální službu, podle kterého mají lidé právo řešit úřední věci se státem elektronickou cestou.

Modernizací kromě zákonů prochází také informační systémy veřejné správ, přestože pomalu. Závislost na dodavatelích je dalším faktorem pomalé technologické modernizace.

Stát trpí personálním nedostatkem zaměstnanců v oblasti digitalizace. „Podíl odborných ICT pracovníků na celkovém počtu systemizovaných míst je u organizačních složek státu pouze 3,3 %,“ informují kontroloři. Přitom ve finančním sektoru, který už zásadními digitalizačními změnami prošel, je tento podíl pracovníků o 6 % vyšší.

Komplikací efektivního rozvoje českého eGovernmentu je i roztříštěnost systému státní správy, konkrétně jejího systému výkonu. Téměř 1 800 informačních serverů spravují kraje a obce. Systémy stály 9 miliard korun a náklady představují téměř 1, 7 miliardy korun ročně.