Vláda zakázala používání DeepSeek ve státní správě. Na rizika s čínskou AI ji upozornil kybernetický úřad

Vláda zakázala používat ve státní správě jakékoli produkty čínské společnosti DeepSeek. Rozhodla tak na základě doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), podle kterého existuje riziko při ochraně dat uživatelů produktů této společnosti. Po jednání kabinetu to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS). Aktualizováno Praha 15:37 9. 7. 2025 (Aktualizováno: 15:43 9. 7. 2025)

Fiala upozornil na to, že na DeepSeek se jako na čínskou společnost vztahuje povinnost poskytovat součinnost orgánům čínského státu. Mohlo by to vést k neoprávněnému přístupu k datům uživatelů. Zároveň varoval před tím, že data jsou ukládána na serverech v Číně a v Rusku a nejsou dostatečně zabezpečena.

„Na základě těchto zjištění a analýzy NÚKIB vláda rozhodla o zákazu používání všech produktů, aplikací, řešení, webových služeb poskytovaných společností DeepSeek v české státní správě,“ řekl premiér.

