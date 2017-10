Státní svátek v Obecním domě. Smetanovu síň tam na dni otevřených dveří rozezní varhany

Místo, kde se psala historie. A to doslova. Jen málokdo tuší, kde se podepisoval zákon o samostatnosti Československa. Bylo to v Obecním domě v Praze a právě tam se v sobotu můžete jít podívat. Až do 16. hodiny tam mají den otevřených dveří. Praha 8:45 28. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smetanovu síň Obecního domu v Praze rozezní varhanní koncerty. | Foto: Jiří Štefl | Zdroj: Český rozhlas

„Myslím, že v Praze neexistuje jiné místo, které by bylo tak výrazně spjato s vyhlášením samostatnosti než Grégrův sál,“ říká ředitel Obecního domu v Praze Vlastimil Ježek.

Právě zde se před 99 lety utvářelo první centrum státní moci. 28. října 1918 tady také byl podepsán první zákon Československé republiky. V ulicích Prahy tehdy byly statisíce lidí, a proto národní výbor rozhodl, že do ulic vyšle hudebníky, aby uklidnily davy lidí.

„Byly na Václavském náměstí, na Můstku, Na Příkopě, tady zasedal Národní výbor. Nahoře ovšem stáli Maďaři s kulomety,“ říká historik Václav Ledvinka.

Salon Boženy Němcové nebo cukrárna

V rámci dne otevřených dveří návštěvníci projdou Grégrovým sálem, salonem Boženy Němcové nebo cukrárnou. Navštíví ale také Smetanovu síň, ve které v dubnu 1918 Alois Jirásek přednesl přísahu československých spisovatelů.

„V době, kdy tu Alois Jirásek četl, byl tento sál úplně zaplněn a atmosféra musela být neuvěřitelná. Je to tak, že když se všichni shodnou na tom, že má něco skončit, tak jsou emoce čisté. Jakmile se začne bavit o tom, jak to má vypadat poté, tak už se to celé trochu zakalí,“ říká Radiožurnálu Ježek.

Prezident večer rozdá státní vyznamenání. Na ceremoniál nepřijdou rektoři ani někteří poslanci Číst článek

Smetanovu síň v sobotu rozezní i varhany. Hrát na ně bude ve třech půlhodinových koncertech známý český varhaník a skladatel Jaroslav Tůma.

V příštím roce Obecní dům chystá třeba výstavu o událostech října 1918 zaměřenou na školní mládež, mezinárodní konference nebo divadelní hru Studia Ypsilon. Ta bude mapovat říjnové události den po dni.

Večer od 20 hodin budeme udílení státních vyznamenání prezidentem Milošem Zemanem z Vladislavského sálu Pražského hradu sledovat i na serveru iROZHLAS.cz. Můžete poslouchat i Radiožurnál a Český rozhlas Plus.