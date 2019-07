Léky na tlak, astma, cukrovku nebo bolest hlavy budete v lékárnách hledat těžko. V Česku chybí

Česká lékárnická komora upozorňuje, že v lékárnách aktuálně chybí asi stovka léků. Víc než 40 je zase podle dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv těch, které jsou nenahraditelné. Lékárníci si stěžují, že je to v posledním roce stále častější a chtějí pro výrobce tvrdé pokuty, informuje Radiožurnál. Praha 7:11 21. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polská správa hmotných rezerv má okamžitě k dispozici ve formě rezervací až 500 základních druhů léků. | Foto: CC0 Public domain, Fotobanka Pixabay

Léky na krevní tlak, astma, cukrovku, ale i ty proti bolesti. To je jen krátký výčet přípravků, které teď lidé v lékárnách shánějí marně. Upozornila na to lékárnická komora. V posledních dvou měsících na seznamech chybějících léků přibylo 36 přípravků a celkem je jich už kolem stovky. Důvodem je přerušení dodávek do Česka. Lékárnická komora proto chce, aby za to Státní ústav pro kontrolu léčiv víc postihoval výrobce. Podle něj ale tvrdé sankce nic nevyřeší, problémy jsou totiž v celé Evropě.

„Léků, které jsou nenahraditelné a v současné době chybí, je více. Jde třeba o Glucophage XR, Metformin XR, které obsahují antidiabetikum ve speciální formě, Metanysol kapky, triasyn…“ vypočítává mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová léky, ke kterým se teď pacienti dostávají velmi těžko.

Opakovaně chybí třeba i Vigantol, který se používá na doplnění vitaminu D u novorozenců.

„Preventivně podáváme Vigantol proti křivici, tudíž nejde o lék, který je nutný k záchraně života. Navíc některé maminky ten Vigantol mají a on poměrně dlouho vydrží a pro některé maminky, týká se to zejména těch nově narozených dětí, budeme muset hledat alternativu," vysvětluje praktická dětská lékařka Ilona Hulleová.

Možná pokuta

Podle lékového ústavu by do Česka mělo v srpnu dorazit 250 tisíc balení. Lékárníci si ale stěžují, že výpadky jsou v posledním roce stále častější a chtějí, aby se do toho stát víc vložil.

„Státní ústav pro kontrolu léčiv by měl hlídat, zda držitel registrace dováží do České republiky dostatečné množství pro české pacienty, protože je tak povinován ze zákona o léčivech a v případě, že tak nečiní, by lékový ústav měl použít své nástroje a případně sankce,“ pokračuje Bažantová.

Ten se ale brání tím, že trestat může výrobce jen v případě, kdy výpadek dodávek nenahlásí dopředu. Zatímco loni v souvislosti s tím neuložil žádnou pravomocnou pokutu, letos padly čtyři v celkové výši přes 90 tisíc korun.

„Zkušenosti z jiných členských států ukazují, že vysoké pokuty držitele spíše odradí od vstřícných kroků k zajištění dostupnosti v případě náhlých výpadků léčiv. Tvrdý postih není řešením v případě, kdy držitel rozhodnutí o registraci situaci neovlivní, a navíc také spolupracuje,“ říká mluvčí ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová.

Problémy se surovinami

A doplňuje, že s výpadky léků se nepotýká jen Česko, ale i ostatní unijní státy.

„Například Francie hlásí za posledních pět let desetinásobný nárůst výpadků. Nejčastějšími důvody - více než 65 % výpadků - jsou v posledních letech problémy související s výrobním a dodavatelským procesem. Problémy ve výrobě jsou buď v rámci výrobního procesu konečné podoby léčivého přípravku (lékové formy) - ty pak obvykle postihují pouze daného výrobce - nebo se jedná o problémy se surovinou - tato příčina je stále častější a má závažnější dopad na dostupnost léčby.“

V takových případech je nedostatek léků řešitelný jen těžko.

„Část týkající se celosvětových výpadků ve výrobě nebo stahování šarží, je problém, který je vyšší moc, kterou ani ministerstvo zdravotnictví nedokáže ovlivnit. Je potřeba si uvědomit, že výroba léčivých látek, ze kterých se vyrábí léčivé přípravky, se často soustřeďuje jen do jedné, dvou, tří továren na celém světě,“ řekl už dřív náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.

Lékárnická komora ale tvrdí, že za výpadky může i vyvážení léků z Česka do zahraničí, kde se prodají dráž. To by podle ministerstva měl vyřešit chystaný emergentní systém.