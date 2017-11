Státní ústav pro kontrolu léčiv odmítá kritiku lékařů. V eReceptu prý splnil, co žádali

Státní ústav pro kontrolu léčiv, který má na starosti přípravu eReceptu, odmítá jeho kritiku od České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zapracoval připomínky lékařů, které zákon umožňoval, zdůraznila mluvčí lékového ústavu Lucie Přinesdomová. Přihlašování přes elektronický certifikát by podle ní mělo být do budoucna jednotné do všech systémů státní správy.

